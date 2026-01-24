Nous attendons désormais la sortie de Control Resonant à la fin du deuxième trimestre 2026 (au lieu du premier semestre 2027), ce qui a considérablement modifié nos estimations de revenus pour les années à venir. De plus, nous avions précédemment supposé que la part d'Annapurna dans les ventes du jeu ne figurerait pas dans le compte de résultat de Remedy, mais il semble que cette part sera également prise en compte par Remedy. Nos estimations de revenus ont donc augmenté en conséquence, mais la part d'Annapurna est également reflétée dans le compte de résultat en tant que dépense. Notre hypothèse nette concernant les retours de Control Resonant pour Remedy au cours des trois premières années reste essentiellement inchangée. Nous supposons désormais que Remedy ne percevra des redevances sur le projet Max Payne qu'en 2027 (au lieu du quatrième trimestre 2026), même si le jeu pourrait encore sortir en 2026. Nous estimons que Control Resonant se vendra à environ 1,8 million d'exemplaires en 2026 et à environ 2,2 millions d'exemplaires en 2027. Par conséquent, le chiffre d'affaires de Remedy devrait dépasser 120 millions d'euros en 2026-2027, avec un EBITDA légèrement supérieur à 20 millions d'euros. Les conditions sont favorables à de fortes ventes de jeux, car le jeu original Control s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et a été joué par plus de 20 millions de joueurs sur différentes plateformes.

Manhattan est au cœur d'une crise paranormale sans précédent, et le Bureau fédéral de contrôle (FBC) est à court d'options. Le FBC déploie Dylan Faden, son ancien prisonnier, pour affronter une mystérieuse entité cosmique qui altère les aspects fondamentaux de notre réalité. Dans la peau de Dylan, vous devez exploiter vos nouveaux pouvoirs surnaturels et affronter une myriade de menaces hallucinantes.



Votre combat vous mènera à travers plusieurs zones déformées de Manhattan, vous permettant d'explorer un monde inconnu remodelé par une force cosmique qui bafoue les lois naturelles, déforme la gravité et transforme Manhattan en un cauchemar géophysique.

Lors des Game Awards 2025, Remedy Entertainment a annoncé que la suite de CONTROL sortirait en 2026. CONTROL Resonant est le nouvel opus du jeu d'action-aventure à succès de 2019. Désormais, une date de sortie précise est confirmée : Remedy a annoncé à ses investisseurs, dans des documents déposés fin 2025, que Resonant sortirait au deuxième trimestre 2026.Plus d'informations sur CONTROL Resonant