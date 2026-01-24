profile
Control Resonant
0
Likers
name : Control Resonant
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Remedy
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1804
visites since opening : 4279265
jenicris > blog
Control Revenant sortira à la fin du deuxième trimestre 2026 et possible sortie de Max Payne cette année


Lors des Game Awards 2025, Remedy Entertainment a annoncé que la suite de CONTROL sortirait en 2026. CONTROL Resonant est le nouvel opus du jeu d'action-aventure à succès de 2019. Désormais, une date de sortie précise est confirmée : Remedy a annoncé à ses investisseurs, dans des documents déposés fin 2025, que Resonant sortirait au deuxième trimestre 2026.

Nous attendons désormais la sortie de Control Resonant à la fin du deuxième trimestre 2026 (au lieu du premier semestre 2027), ce qui a considérablement modifié nos estimations de revenus pour les années à venir. De plus, nous avions précédemment supposé que la part d'Annapurna dans les ventes du jeu ne figurerait pas dans le compte de résultat de Remedy, mais il semble que cette part sera également prise en compte par Remedy. Nos estimations de revenus ont donc augmenté en conséquence, mais la part d'Annapurna est également reflétée dans le compte de résultat en tant que dépense. Notre hypothèse nette concernant les retours de Control Resonant pour Remedy au cours des trois premières années reste essentiellement inchangée. Nous supposons désormais que Remedy ne percevra des redevances sur le projet Max Payne qu'en 2027 (au lieu du quatrième trimestre 2026), même si le jeu pourrait encore sortir en 2026. Nous estimons que Control Resonant se vendra à environ 1,8 million d'exemplaires en 2026 et à environ 2,2 millions d'exemplaires en 2027. Par conséquent, le chiffre d'affaires de Remedy devrait dépasser 120 millions d'euros en 2026-2027, avec un EBITDA légèrement supérieur à 20 millions d'euros. Les conditions sont favorables à de fortes ventes de jeux, car le jeu original Control s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et a été joué par plus de 20 millions de joueurs sur différentes plateformes.


Plus d'informations sur CONTROL Resonant

Manhattan est au cœur d'une crise paranormale sans précédent, et le Bureau fédéral de contrôle (FBC) est à court d'options. Le FBC déploie Dylan Faden, son ancien prisonnier, pour affronter une mystérieuse entité cosmique qui altère les aspects fondamentaux de notre réalité. Dans la peau de Dylan, vous devez exploiter vos nouveaux pouvoirs surnaturels et affronter une myriade de menaces hallucinantes.

Votre combat vous mènera à travers plusieurs zones déformées de Manhattan, vous permettant d'explorer un monde inconnu remodelé par une force cosmique qui bafoue les lois naturelles, déforme la gravité et transforme Manhattan en un cauchemar géophysique.
Insider-gaming - https://insider-gaming.com/control-resonant-release-window-set-for-q2-2026/
    tags : max payne remedy control resonant
    4
    Likes
    Who likes this ?
    idd, tripy73, aros, roivas
    posted the 01/24/2026 at 12:53 PM by jenicris
    comments (13)
    skuldleif posted the 01/24/2026 at 12:55 PM
    impossible ils ont peur de gta6
    (lol)
    ouroboros4 posted the 01/24/2026 at 01:00 PM
    J'espère que cest vrai. J'ai adoré le premier
    walterwhite posted the 01/24/2026 at 01:17 PM
    Sans moi, j’ai détesté le 1er.
    liquidus posted the 01/24/2026 at 01:24 PM
    skuldleif Pourquoi ils auraient peur ? C'est bien avant
    perse9 posted the 01/24/2026 at 01:30 PM
    perso la direction artistique ne m'interesse pas. Par contre alan wake 2 est passé à 2 doigt d'être un chef d'œuvre selon moi et c'est l'un des rare jeux next gen...Quand à Max pain j'ai hâte de voir le résultat avec le rendu graphique de alan wake 2..en espérant que le gameplay soit grandement améliorer car sauter sur le coté tirer, sauter sur le coté tirer, ce serait limite de proposer ça en 2026...à suivre donc
    zboubi480 posted the 01/24/2026 at 01:48 PM
    Un des jeux que j'attends le plus cette année
    zboubi480 posted the 01/24/2026 at 01:51 PM
    Edit : un des rares jeux que je vais acheter cette année
    aros posted the 01/24/2026 at 01:54 PM
    S'il sort plus tôt d'une demi-année environ, ça veut dire, à terme, qu'on aura plus vite fait de poser nos mains sur Alan Wake III. Si ça c'est pas une bonne nouvelle...

    jenicris
    Je ne sais pas si c'est une étourderie, peut-être que s'en est une, mais juste au cas où, on ne dit pas second trimestre, car il y en a quatre dans l'année, et non pas deux comme il y a deux semestre : un premier et un second (deuxième et dernier, donc).
    Du coup, entre le moment où j'ai eu cliqué sur l'article et l'ai lu, j'eu la surprise de découvrir - bonne nouvelle - que le jeu ne sortirait pas dans le second semestre mais le premier

    perse9
    J'ai beaucoup aimé Alan Wake II, mais en y jouant, j'ai compris pourquoi Remedy a joint une copie numérique du premier opus au deuxième, car Alan Wake II est imparfait, en cela que son récit est décousu et nous rappel sans cesse aux événements du premier.
    Maintenant, j'ai aussi trouvé que donner le choix au joueur d'incarner l'un ou l'autre personnage dans l'ordre de notre choix, aurait mérité d'être assumé par les développeurs. En dehors de ça, j'ai adoré Alan Wake II, même si j'ai trouvé qu'il n'a pas fait la part belle à La Zone X, compte tenu du choix qui a été fait de procéder différemment à ces bonnes vieilles émission télévisées qui posait une ambiance de dingue le temps de recharger les batteries avant de poursuivre - c'était l'horreur dans l'horreur, comme nous qui regardions la télévision à travers notre télévision, whaou... !
    jenicris posted the 01/24/2026 at 01:58 PM
    aros deuxième trimestre alors.
    batipou posted the 01/24/2026 at 02:56 PM
    J’attends Max Payne comme un taré ! Les 2 premiers sont parmi mes jeux préférés ! Ça manque des jeux de shoot pur
    magneto860 posted the 01/24/2026 at 04:31 PM
    Les conditions sont favorables à de fortes ventes de jeux, car le jeu original Control s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et a été joué par plus de 20 millions de joueurs sur différentes plateformes.

    Il a été offert dans le Ps Plus, puis s'est retrouvé dans le Ps Plus Extra. Il faut retenir les 5 millions d'exemplaires vendus, pas les 20. Perso j'y ai joué, j'ai détesté l'ambiance tout en appréciant le gameplay et l'expérience. Mais je ne l'achèterai certainement pas.
    vargas18 posted the 01/24/2026 at 05:44 PM
    j'ai adoré le 1er mais pourquoi avoir changé le gameplay il était tellement bon.
    kujotaro posted the 01/24/2026 at 07:28 PM
    Tellement hâte pour celui ci. Ils n'ont pas sombré dans la redite. Ils ont prit des risques et ça a l'air absolument excellent.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo