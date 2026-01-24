GR+ : Xbox Game Studios a pris la décision de mettre fin à The Initiative et à sa réédition de Perfect Dark, ainsi qu'au développement d'Everwild de Rare en 2025. Ces titres ont occupé l'esprit du public pendant près de sept ans, et leur développement a duré encore plus longtemps. Xbox a-t-il tiré des leçons importantes sur la manière dont il annonce ses projets ou dont il suit les étapes clés de la production après avoir traversé ce processus difficile ?

GR+ : Xbox a porté six titres sur PS5 en 2025, et beaucoup d'autres sont prévus pour 2026. Comment déterminez-vous quand proposer les jeux XGS sur d'autres plateformes ?

GR+ : Ce qui m'a toujours un peu intrigué, c'est la cohérence de cette stratégie. On voit, par exemple, Fable et Kiln sortir le même jour sur PC, PS5 et Xbox Series X, alors que le portage PlayStation de Forza Horizon 6 est prévu après le lancement.

GR+ : Aimeriez-vous voir XGS arriver à un stade où toutes ses sorties exclusives seraient disponibles dès le premier jour sur d'autres plateformes ?

GR+ : D'accord, et pour finir... pensez-vous que nous verrons davantage State of Decay 3 cette année ?

Nouvelle interview de Craig Duncan, directeur de Xbox Game Studios à GamesradarCraig Duncan : Ce sont des décisions très difficiles à prendre. Si nous apportons des changements à notre activité qui ont un impact sur l'emploi de certaines personnes, c'est vraiment difficile. Je veux juste être honnête et transparent avec vous : je ne vais pas m'étendre sur des projets individuels, simplement parce que des personnes ont travaillé sur ces jeux et y ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Mais, d'un point de vue global, nous surveillons en permanence la façon dont les choses évoluent. Nous vérifions si tout est bien organisé. Nous vérifions si nous disposons des ressources nécessaires pour réaliser nos aspirations pour tous nos jeux.Et nous avons fait des choix difficiles ; cela fait partie du travail de gestion d'un portefeuille de jeux et d'un certain nombre de studios. Tout ce que je dirais, c'est que cela n'enlève rien au travail formidable accompli par toutes ces personnes sur ces jeux. Parfois, il faut prendre des décisions commerciales qui ont une portée et un impact importants. Nous n'aimons pas cela. La leçon à en tirer est donc la suivante : comment faire en sorte de ne pas avoir à prendre ce genre de décisions ? C'est vraiment notre objectif.Craig Duncan : En tant que responsable des studios et du soutien à nos équipes de développement, mon point de vue est assez simple : nous voulons que nos jeux touchent le plus grand nombre de joueurs possible. J'ai déjà vécu cette expérience...Vous savez, je dirigeais Sea of Thieves chez Rare lorsque nous l'avons porté sur PS5, et lorsque nous sommes passés de la Xbox au PC puis à la PlayStation, nous avons vu le nombre de joueurs augmenter et la communauté autour du jeu s'agrandir. Forza Horizon 5, qui est sorti sur PS5 l'année dernière, a vraiment très bien marché. Cela a contribué à développer la communauté autour du jeu, car tout le monde a ainsi pu jouer avec davantage de personnes. Pour moi, cette stratégie consiste vraiment à faire en sorte que nos jeux touchent le plus grand nombre de personnes possible.Craig Duncan :. Comme vous l'avez dit, lorsqu'une stratégie change, vous avez peut-être un plan qui existe avec un jeu et vous pouvez peut-être l'adopter, ou peut-être pas. Voilà pourquoi. Et pour être clair, c'est un retour tout à fait légitime.Mais vous savez, pour nos créateurs de jeux, si vous faites partie de l'équipe Fable, vous voulez simplement que le plus grand nombre possible de personnes qui aiment Fable apprécient l'excellent travail accompli par l'équipe. C'est toujours notre objectif. C'est rarement plus compliqué que cela. C'est comme : comment pouvons-nous faire découvrir ce jeu au plus grand nombre de joueurs possible ?Craig Duncan : Ma mission première est d'aider nos équipes à réussir. Si je réfléchis à mon rôle, une partie de celui-ci consiste à choisir ce que nous faisons et comment nous l'abordons. Vous avez utilisé le mot « portage » tout à l'heure, et je ne veux pas m'attarder sur ce mot en particulier, mais quel que soit le support sur lequel nos jeux apparaissent, nous voulons qu'ils soient les meilleurs possibles pour cette plateforme. Nous voulons donc tirer parti de toutes les fonctionnalités et des spécificités propres à chaque plateforme..Cela peut donc donner lieu à une certaine faculté de choix. Autrement dit, si nous ne sommes en mesure de sortir un jeu sur une plateforme que si la qualité n'est pas au rendez-vous, alors je pense que nous ne le ferions pas. Je pense que nous en discuterions en interne et que nous dirions : « À moins de pouvoir vraiment bien le faire et de satisfaire ces joueurs, alors... » Et c'est là que vous en venez à discuter de la possibilité de le commercialiser plus tard.Nous voulons donc simplement faire le meilleur travail possible, pour chaque plateforme, pour chaque jeu. Dans ce contexte, nous conservons parfois plusieurs options. Pour certains jeux, nous pouvons commencer par le PC, pour d'autres, nous pouvons commencer par la console. Grounded 2 en est un très bon exemple, puisque nous l'avons d'abord lancé dans Game Preview, sur Steam et sur PC. Donc oui, je pense que ce ne sera pas toujours la même chose.Craig Duncan : Je pense que le [responsable des relations publiques] présent dans cette pièce me tuera si je vous réponds. Je vais donc me contenter de dire ceci : je me suis rendu plusieurs fois dans ce studio au cours des six à huit derniers mois. Je me suis assis et j'ai joué au jeu avec l'équipe à plusieurs reprises. Il avance très bien. Nous sommes très enthousiastes à propos de la franchise et de son potentiel. Je vais donc certainement en voir beaucoup plus au cours de l'année à venir... Est-ce une bonne réponse à votre question ? [rires]Plus dans le lien