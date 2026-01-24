Nouvelle interview de Craig Duncan, directeur de Xbox Game Studios à Gamesradar
GR+ : Xbox Game Studios a pris la décision de mettre fin à The Initiative et à sa réédition de Perfect Dark, ainsi qu'au développement d'Everwild de Rare en 2025. Ces titres ont occupé l'esprit du public pendant près de sept ans, et leur développement a duré encore plus longtemps. Xbox a-t-il tiré des leçons importantes sur la manière dont il annonce ses projets ou dont il suit les étapes clés de la production après avoir traversé ce processus difficile ?
Craig Duncan : Ce sont des décisions très difficiles à prendre. Si nous apportons des changements à notre activité qui ont un impact sur l'emploi de certaines personnes, c'est vraiment difficile. Je veux juste être honnête et transparent avec vous : je ne vais pas m'étendre sur des projets individuels, simplement parce que des personnes ont travaillé sur ces jeux et y ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Mais, d'un point de vue global, nous surveillons en permanence la façon dont les choses évoluent. Nous vérifions si tout est bien organisé. Nous vérifions si nous disposons des ressources nécessaires pour réaliser nos aspirations pour tous nos jeux.
Et nous avons fait des choix difficiles ; cela fait partie du travail de gestion d'un portefeuille de jeux et d'un certain nombre de studios. Tout ce que je dirais, c'est que cela n'enlève rien au travail formidable accompli par toutes ces personnes sur ces jeux. Parfois, il faut prendre des décisions commerciales qui ont une portée et un impact importants. Nous n'aimons pas cela. La leçon à en tirer est donc la suivante : comment faire en sorte de ne pas avoir à prendre ce genre de décisions ? C'est vraiment notre objectif.
GR+ : Xbox a porté six titres sur PS5 en 2025, et beaucoup d'autres sont prévus pour 2026. Comment déterminez-vous quand proposer les jeux XGS sur d'autres plateformes ?
Craig Duncan : En tant que responsable des studios et du soutien à nos équipes de développement, mon point de vue est assez simple : nous voulons que nos jeux touchent le plus grand nombre de joueurs possible. J'ai déjà vécu cette expérience...
Vous savez, je dirigeais Sea of Thieves chez Rare lorsque nous l'avons porté sur PS5, et lorsque nous sommes passés de la Xbox au PC puis à la PlayStation, nous avons vu le nombre de joueurs augmenter et la communauté autour du jeu s'agrandir. Forza Horizon 5, qui est sorti sur PS5 l'année dernière, a vraiment très bien marché. Cela a contribué à développer la communauté autour du jeu, car tout le monde a ainsi pu jouer avec davantage de personnes. Pour moi, cette stratégie consiste vraiment à faire en sorte que nos jeux touchent le plus grand nombre de personnes possible.
GR+ : Ce qui m'a toujours un peu intrigué, c'est la cohérence de cette stratégie. On voit, par exemple, Fable et Kiln sortir le même jour sur PC, PS5 et Xbox Series X, alors que le portage PlayStation de Forza Horizon 6 est prévu après le lancement.
Craig Duncan : Il y a toujours des réalités liées au développement lorsque ces projets démarrent : la taille de l'équipe, les plans que nous avons au début du développement
. Comme vous l'avez dit, lorsqu'une stratégie change, vous avez peut-être un plan qui existe avec un jeu et vous pouvez peut-être l'adopter, ou peut-être pas. Voilà pourquoi. Et pour être clair, c'est un retour tout à fait légitime. Nous manquons parfois de cohérence. Certains jeux sont disponibles à un seul endroit, d'autres à plusieurs endroits. Sachez simplement que nous allons travailler là-dessus et que nous allons essayer d'être plus cohérents dans nos actions.
Mais vous savez, pour nos créateurs de jeux, si vous faites partie de l'équipe Fable, vous voulez simplement que le plus grand nombre possible de personnes qui aiment Fable apprécient l'excellent travail accompli par l'équipe. C'est toujours notre objectif. C'est rarement plus compliqué que cela. C'est comme : comment pouvons-nous faire découvrir ce jeu au plus grand nombre de joueurs possible ?
GR+ : Aimeriez-vous voir XGS arriver à un stade où toutes ses sorties exclusives seraient disponibles dès le premier jour sur d'autres plateformes ?
Craig Duncan : Ma mission première est d'aider nos équipes à réussir. Si je réfléchis à mon rôle, une partie de celui-ci consiste à choisir ce que nous faisons et comment nous l'abordons. Vous avez utilisé le mot « portage » tout à l'heure, et je ne veux pas m'attarder sur ce mot en particulier, mais quel que soit le support sur lequel nos jeux apparaissent, nous voulons qu'ils soient les meilleurs possibles pour cette plateforme. Nous voulons donc tirer parti de toutes les fonctionnalités et des spécificités propres à chaque plateforme..
Cela peut donc donner lieu à une certaine faculté de choix. Autrement dit, si nous ne sommes en mesure de sortir un jeu sur une plateforme que si la qualité n'est pas au rendez-vous, alors je pense que nous ne le ferions pas. Je pense que nous en discuterions en interne et que nous dirions : « À moins de pouvoir vraiment bien le faire et de satisfaire ces joueurs, alors... » Et c'est là que vous en venez à discuter de la possibilité de le commercialiser plus tard.
Car les équipes ont une taille limitée. Nous ne disposons que d'une certaine quantité de... En fin de compte, tout est une question de ressources. Tout n'est pas illimité.
Nous voulons donc simplement faire le meilleur travail possible, pour chaque plateforme, pour chaque jeu. Dans ce contexte, nous conservons parfois plusieurs options. Pour certains jeux, nous pouvons commencer par le PC, pour d'autres, nous pouvons commencer par la console. Grounded 2 en est un très bon exemple, puisque nous l'avons d'abord lancé dans Game Preview, sur Steam et sur PC. Donc oui, je pense que ce ne sera pas toujours la même chose.
GR+ : D'accord, et pour finir... pensez-vous que nous verrons davantage State of Decay 3 cette année ?
Craig Duncan : Je pense que le [responsable des relations publiques] présent dans cette pièce me tuera si je vous réponds. Je vais donc me contenter de dire ceci : je me suis rendu plusieurs fois dans ce studio au cours des six à huit derniers mois. Je me suis assis et j'ai joué au jeu avec l'équipe à plusieurs reprises. Il avance très bien. Nous sommes très enthousiastes à propos de la franchise et de son potentiel. Je vais donc certainement en voir beaucoup plus au cours de l'année à venir... Est-ce une bonne réponse à votre question ? [rires]
Si c'était le cas la surveillance aurait du permettre d'identifier les problèmes et de les rectifier avant d'en arriver au point de non retour. De mon point de vue, MS a surtout laissé faire chacun dans son coin avant de se rendre compte (trop tard) que certains projets n'allaient nulle part. C'était deja le cas sur One avec un Spencer qui avait dit qu'il laissait carte blanche aux studios internes. Et ca avait deja posé quelques problèmes.
Tout n'est pas illimité
En effet. Mais au lieu de lâcher des dizaines de milliards dans le rachat de ABK (ou de Bethesda), peut etre aurait il été plus judicieux de renforcer les studios existants. Ceci dit la branche jv paye aussi la politique interne de la marque qui a d'abord réorienté une partie de ses ressources sur le cloud avant de tout miser sur l'IA. Aujourd'hui le jv n'est plus une priorité pour MS.
Ouais ouais, on a entendu ça pour Perfect Dark, Everwild et Project Blackbird
"Craig Duncan : Ce sont des décisions très difficiles à prendre. Si nous apportons des changements à notre activité qui ont un impact sur l'emploi de certaines personnes, c'est vraiment difficile. Je veux juste être honnête et transparent avec vous : je ne vais pas m'étendre sur des projets individuels, simplement parce que des personnes ont travaillé sur ces jeux et y ont mis tout leur cœur et toute leur âme. Mais, d'un point de vue global, nous surveillons en permanence la façon dont les choses évoluent. "
car eux font les jeux mais derrière c'est toi qui décide de tout...et vu la gueule des ventes de la Xbox series...en vérité c'est lui qui aurait du être viré
Maintenant en lisant tout l'interview on a aussi une vague impression qu'en fait c'est la décision de faire des portages multis qui a donc forcé Microsoft à annuler des titres...reléguant une partie des employés à aider aux portages au détriment de plusieurs titres destiné à la Xbox series comme Perfect Dark.
Ils ont mis du temps à comprendre mais cela porte ses fruits aujourd'hui. Beaucoup de jeux ont été annoncés (Forza 6, Fable, Gears of War E-day, Halo, State of decay 3, Clockwork Révolution, Wolfenstein ?, OD, Elder Scroll....) et beaucoup pas encore annoncés.
A cela se rajoute du nouveau Hardware (Microsoft et tiers...), le Play anywhere, le Cloud Gaming, le multisupport et le Gamepass.....bref ca va être la folie ces prochains mois.
Et pour les 2 ou 3 du fond qui ont pas encore compris : la guéguerre des consoles est definitivement terminée. Pré-commandez Fable, Halo et Forza 6 et continuez à pester.
Que de gâchis de temps et d'argent.....
Mais si des leçons en sont tiré pour le futur, alors ça sera pas a pur perte.
Rectification : nos jeux ne se vendent pas sur nos plateformes, nos abonnés GP le sont pendant des années pour le prix d’un ticket resto, nos consoles bides et nous n’avons pas le choix de porter tous nos jeux chez le concurrent direct car on a claqué 80 milliards pour avoir COD qui est sur le déclin.
L'industrie est en train de profondément changer....
Tout le reste ce n’est que de la littérature pour les fanboy, les exclus c’est la base.
Ça fait une identité. Sinon pour la prochaine, gen, le moins chère aura gagné.
Mais le vrai gagnant sera le pc.Au final. (Steam, gamepass etc)
Mouais, vu la flambée des prix pas sûr que les joueurs PC soient les vrais gagnants.
Le monde change et tu reste sur le bas côté...
Et c’est toi qui parle de littérature pour les fanboys ?? Réveille toi et analyse froidement, sans fanboysme aiguë, ce qui se passe aujourd'hui : Sony n'est plus ce qu'il a été et je doute qu'il le redevienne, à moins d'évoluer.
La branche TV a compris et vient de faire un excellent choix avec TCL, sans quoi ils couraient à leur perte.
Playstation a commencer à sortir ses jeux sur PC et maintenant on voit certains jeux sortir sur Xbox. Ce n'est que le début et ton histoire d'exclusivité vole en éclat....
faut bien lui fournir de la matiere ,sinon ca donne=>
des gouffres a tunes/temps comme tout ce qui est annulé , vous etes nouveau?
tout sortira partout des contraintes existent , vous etes nouveau?
oui , notre strategie est evidente vous debarquez dans l'industrie du JV?
oui , vous etes nouveau?
non , on fait un showcase en juin mais il sera vide , vous etes nouveau?
Je reste bouche bée...
Ça......c'est de l'exclusivité
SONY a les exclusivités, le hardware (PS5 Pro bientôt sous PSSR 2.0), les gros jeux (Astro Bot GOTY, Wolverine, Intergalactic et bien d’autres) et une stratégie claire.
Ils se sont plantés avec les GAAS mais il leur faut pas 2 gen’ pour se remettre en question et revenir à ce qu’ils savent faire de mieux.
Ton discours personne n’y croit, même pas Xbox qui marche sur une corde raide. Ils n’existent plus sur le marché des consoles, le GP à 30€ on va se marrer quand ceux qui finiront leur 3-4 ans au prix de 80€ ne renouvelleront pas et que les revenus tirés sur Playstation ne suffiront pas à rentabiliser ABK.
skuldleif ouais bah c'est tout le problème, des réponses de communiquant à un mec qui a l'air de découvrir l'industrie, ce stade autant lire un communiqué de presse plutôt que de faire croire qu'on va apprendre des trucs d'un responsable qui ne fait que donner des réponses consensuelles, j'aurais préféré qu'il nous parle avec plus de franchise sur les réalités du truc plutôt que de sortir des trucs bidons comme
C'est très dur d'annuler des jeux et ça nous fait mal au cœur mais les développeurs ont fait un magnifique travail je les aime très fort,d'ailleurs ils sont tellement bons qu'on en a licencié les 3/4
ou
On est en train de réfléchir à l'annuler State of decay 3et à fermer le studio mais j'ai pas le droit d'en parler
moi j'admet volontier que le Gamepass à 27€/mois ne constitue pas un argument pour la xbox , a moins eventuellement de le prendre que ponctuellement , je le dis d'ailleurs sur twitter au gens qui le citent comme un argument meme a son tarif officiel.
Sony a claqué des milliards avec des rachats foireux (Bungie) et un nombre impressionnant de jeux annulés (Concord leur a coûté un bras).
Mais la différence entre Sony et Microsoft, c’est la taille du compte en banque : Sony a plus les moyens d’ou leurs discours sur les AAA
Sony a les exclusivités ?? lesquelles ?? Intergalactic : les fans boy Playstation chient dessus. Wolverine ?? Personne n’en parle, même pas Sony. Code Violet ?? y'a quoi d'autre ????
La PS5 Pro bientôt sous PSSR 2.0 ?? Cette console est un scam et fait moins bien sur certains jeux que la PS5. Tu as suivi la conférence de Cerny sur la PS5 Pro lors de l'annonce ?? Tient je te la remet ici juste pour que tu rappelles les belles paroles :
Et tu crois encore aux rumeurs du PSSR 2.0 ?? La puce cachée de la PS5 Pro ? La mise a jour software qui va tout changer ?? Restons sérieux !
stardustx ok
marché gris (~ -50% )
conversion EA PLAY => GP ultimate (~ -60% )
conversion GP core => GP ultimate (~ -60% )
console principal/secondaire (-50% ) celle ci peut se cumuler aux autres (~ -80% )
Personne ne paie son abonnement Game Pass Ultimate 27 euros/mois
Au pire ceux qui ont été échaudés suite à ce nouveau tarif, sont passés sur un Game Pass moins cher et s'en foutent du Cloud, des nouveautés Day one et n'ont pas de PC.
Et sans abonnement, Microsoft ne fait pas payé les sauvegardes des jeux dans le cloud lui
J’ai effectivement vendu mon gros PC pour une PS5 Pro car l’investissement n’en valait pas la peine pour le valeur ajoutée qu’il m’apportait et je n’aime pas dans les conditions : chaises/moniteur/bureau.
zboubi480 Bungie a couté 3 milliards, bien loin des 80 milliards pour ABK et leur licence COD qui sombre depuis 2 ans.
Xbox a tellement un gros compte en banque qu’ils sont obligés de se prostituer chez SONY.
Wolverine, Intergalactic et le reste feront beaucoup plus de bruits et seront sur toutes les langues quand ils seront sur le point de sortir que n’importe quel jeu Xbox.
Quant à la PS5 Pro c’est un confort de chaque instant
walterwhite je te donne des faits et toi tu divagues
Activision Blizzard King c’est pas que COD hein...
Et tu as revendu ton PC gamer pour acheter une PS5 Pro ??
Tu étais tellement dégouté que Sony sorte ses jeux sur PC, c'est pour ça ....les fameuses exclues
Perso, je joue avec mon PC connecté sur ma TV avec un pad
il s'agit d'une "confiance" , d'une "assurance" hérité des gen précédente , il n'y a plus besoin d'exclu a l'heure actuelle et certainement pas d'exclusivité définitivé , c'est d'ailleurs pour ca que sony n'en fait plus vis a vis du PC , bien que restreint par ses fanboy constituant comme je te l'ai deja dis une plus grosse part qu'ailleurs que ce soit en ratio ou en valeur absolue
Et j’ai revendu mon PC GAMER car pas d’exclusivités interessante, trop de launcher et aucune envie de brancher une tour sur mon OLED du salon, je vis pas seul et je veux pas polluer une pièce à vivre avec du gros matos de geek.
il y a toujours un niveau d'exclusivité , celui n'a pas besoin de se faire au niveau des JV pour constituer une démarcation
avec les consoles il y a d'abord une exclu de confort ,ensuite vient l'exclu de la ludo demat hérité d'anciennes gen non transposable sur d'autres hardware,il y a les services , l'ecosysteme...
C’est pas MS, aux abois qui changera les règles, les exclus sont le nerf de la guerre comme ça l’a toujours été.
au niveau du marketing , des sorties physique aussi
ya bcps d'elements sur lesquels jouer ,sans pour autant avoir besoin de priver de maniere permanente une console concurrente
- les services : Game pass, PS +, quick résume, IA qui passe les niveau trop compliqués, SAV....
- le matériel : conception hardware, conception visuelle de la console, différences techniques, interface....
- les accessoires : pads, PS VR, PS Portal...
- les promotions : jeux, DLC..., accessoires....
- le tarif : prix de la console, prix des accessoires et des services
aussi il dit lui meme que la puissance est un argument d'ailleurs (cf ps5 pro).
Comme quoi la seule vérité ce sont les jeux et une stratégie claire.
skuldleif Ce jour là arrivera bien après la mort d’Xbox, d’ici là on t’entendra plus déblatérer des conneries à longueur de journée.
La PS5 Pro est un modèle mid-gen qui offre plus de confort avec des évolutions softwares prévues. La Serie X est plus puissante que le PS5 vanilla et pourtant ça l’empêche pas de bider.
On sent que t’es acculé depuis qu’MS est relégué au second, voir troisième plan dans le monde du JV.
Le seul matos estampillé SONY c’est ma PS5 Pro.
Les fans Xbox, leurs analyses et leur répartie
J’ai 5000 points de plus que toi et je joue plus à la Xbox depuis des lustres
Et le gars ose parler de normalité