Année 2016 : Madagascar de Uncharted 4 Thieves End
- Ceux qui ont fait le jeu savent que toute la partie a Madagascar est folle. Première zone "ouverte" avec de l'exploration, du gunfight et du treuil. Mais c'est bien sûr la partie final avec l'attaque de Shoreline au marché qui m'a le plus marqué. J'avais trouvé cette scène d'action complètement hallucinante quand on se traîne dans la boue avec le grappin et qu'on saute de bagnole en bagnole pour rattraper notre frère. Uncharted 4 est un jeu grandiose.
Année 2017 : Le Pays des Sables de Super Mario Odyssey
- Le meilleur Pays du jeu pour moi, j'avais juste adoré. Beau, grand, des lunes intéressante dont certaines super bien pensées. J'adorais l'ambiance aussi avec ce village mexicain et ses maisons tout en couleur. Le level design était aussi un des meilleurs du jeu, malheureusement tous les niveaux ne sont pas comme ça hélas.
Année 2018 : Saint Denis de Red Dead Rédemption 2
- Bon c'est pas vraiment un niveau donc je triche un peu mais ya quand même des missions qui se déroulent dans cette ville aussi belle que réaliste. J'avais encore une fois était bluffé par le niveau de détails de la ville, avec les pnj qui mangent et discutent en temps réel. Tu voyais vraiment la bouffe disparaître au fur et à mesure dans leurs assiettes ! La mission de braquage évidemment où ça va nous conduire en exil vu comment ça dérape, les nombreux pickpockets à éviter, et le type qui se prend pour un vampire.
- Le meilleur chapitre du jeu et c'est le final en plus. Si le côté monde ouvert du jeu vous a un peu saoulé, vous retrouverez la linéarité et l'ambiance claustrophobique dans ce chapitre avec du combats, du stress et un nouveau type d'ennemis, les espèces de vers géants dans des égouts crasseux. Ah, et on retrouve aussi un certain type de créatures bien flippante du 1 dans ce chapitre.
Année 2020 : L'hôpital et Rat King de Last of Us Part 2
- Il ya beaucoup d'excellent chapitre dans Last of Us 2, mais si je devais en retenir qu'un ce serait celui où on affronte cette abomination de la nature. On se retrouve presque dans un vrai survival horror dans le passage de l'hôpital ou Abby doit soigner Yara. C'est flippant, on sait pas trop ce qu'il se passe, on entends des bruits, les murs qui tremblent etc avant de découvrir l'inimaginable...
Année 2021 : Château Dimitrescu de Resident Evil Village
- Le meilleur passage du jeu et je suis pas ouvert au débat. Le château est magnifique et allie à la fois le classieux et le glauque, notamment quand on est dans les donjons avec les nombreux instruments de tortures, du sang partout et des espèces de revenants à capuche. On se fera aussi harcelé par Dimitrescu et ses filles une bonne partie du niveau, avant de combattre la maîtresse des lieux dans un combat de longue haleine. Dommage que le reste du jeu ne soit pas aussi "captivant"...
Année 2022 : Vanaheim de God of War Ragnarök
- Avant de me tomber dessus, non je n'ai pas encore fait Elden Ring donc ranger vos couteaux merci :P Vanaheim donc est ma zone préféré du jeu, on la découvre de nuit alors qu'on la parcours avec Freya pour retirer sa malédiction. On sera amené à y aller plusieurs fois dans le jeu, et on la découvrira aussi sous un nouvel angle avec le jour, qu'on pourra passer à la nuit pour résoudre des énigmes et avancer. J'avais juste adoré le boss Nidhog très impressionnant, et aussi la zone cachée totalement annexe avec de vilains dragonnet, une zone archi complète et riche en surprise ! Visuellement c'était magnifique en plus dans cette jungle luxuriante.
Année 2023 : La maison hantée de Hogwart Legacy
- J'ai pas fait beaucoup de jeux en 2023 et j'allais pas encore vous remettre du RE4 vu que yavait le Remake. Mais je me suis souvenu que j'avais fait HL et que donc j'avais découvert ce niveau bien que tard puisqu'il est apparu pas mal de temps après. Ça se passe à Pré au Lard ou une boutique subit les méfaits d'un fantôme farceur. En élucidant le mystère, on se rend compte qu'on a affaire à une vraie petite maison hanté et qu'il faudra vaincre ce fantôme et ses sbires pour s'y échapper. J'avais adoré l'ambiance qui changeait radicalement par rapport au jeu de base, et je trouvais même cet endroit "flippant" des fois.
Année 2024 : Graine de Star de Astro Bot
- C'est peut être mon niveau préféré même si je le met quasi à æxequo avec celui de la souris. Ce niveau est une masaterclass de tous les instants. Beau, fun, plus difficile que les autres niveaux, son ascension jusqu'au sommet est génial avec l'arbre qui chantonne, et le boss était très sympa bien que très simple à vaincre. Je le refaisai même plusieurs fois pour le simple plaisir.
Il n'y a pas l'année 2025 car j'ai fait aucun jeu sorti l'année dernière, même si j'ai quand même acheté Clair Obscur et Silksong, donc voilà soyez pas étonnés...
J'espère que ce top en 3 parties vous aura plu, à très bientôt pour un prochain top !
PS : Les duels vont reprendre, mais j'attends pour cela la fin des votes pour les jeux attendus en 2026 avec NicolasGourry
Par contre la maison hanté de hogwart légale, c'est dans un dlc? J'en ai aucun souvenir.