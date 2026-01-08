La suite ====>- Il est difficile de mettre une seule portion du village dans ce top tant la première partie du jeu est excellente mais pourtant... L'arrivée dans le village, quand on découvre ce ne sont pas de simple zombies, et surtout l'assaut des villageois avec le type à la tronconneuse, mythique !- Mon donjon préféré du jeu, même si ya beaucoup de temples excellents dans TP. Celui là a une place particulière car j'adore son ambiance Indiana Jones/Tomb Raider. L'objet du Temple, laerouage est excellent et original pour le coup. Pouvoir slider comme ça sur les côtés c'est génial. J'aime aussi beaucoup son ambiance glauque à base de momie, d'insecte et de sable mouvant.- Une masterclass ce niveau avec la musique, son level design de folie, son ambiance. J'ai pas grand chose d'autre à dire...- Oui oui un Call of, ça pourrait vous surprendre et pourtant... Je pense que c'est ma mission préféré du jeu qui a des airs du film "Stalingrad" que je vous conseille d'ailleurs. On se réveille dans un charnier et on doit supprimer un commandant allemand, mais il faut d'abord se débarrasser du sniper qui se planque dans le bâtiment d'en face. La scène dans le charnier au début m'avait un peu perturbé étant plus jeune, avec la musique très triste.- Mon niveau préféré du jeu et c'est un des tout premier. J'ai juste adoré son ambiance glauque, ce qu'on y fait etc... notamment quand on découvre pour la toute première fois l'Épouvantail et son gaz, dans une scène qui m'aura bien marqué.- Une DA splendide, une atmosphère oppressante et magnifique à la fois. L'un des meilleurs niveaux dans les Enfers tout jeux vidéos confondu. Et ce boss, mais ce boss bordel ! Le bestiaire aussi avec ces incroyables cerberes ou les espèces d'armures qui prennent vie. J'ai beaucoup aimé le puzzle aussi où il faut cramer le type sur son siège et récupérer son arc, Kratos ne fait pas dans la dentelle...- Le mélange enfance/horreur a toujours bien fonctionné dans le genre survival horror et Dead Space 2 ne déroge pas à cette règle. Déjà la scène d'entrée, la femme qui prend un bébé dans ses bras avant que ce dernier explose et repeigne la vitre avec son sang... La voix qui annonce la récréation alors que tout est mort depuis bien longtemps, même si les petits soleils en jouet ou autre peluche essaie de nous faire oublier le cauchemar dans lequel on se trouve. J'avais été impressionné par les effets de lumières et de projection, le jeu était vraiment magnifique.- Probablement l'une des meilleures missions du jeu. Il faudra récupérer l'espèce de poignard demandé par le type dont je me rappel plus le nom mais qui détient un de nos potes en otage. Évidemment, ça va vite partir en couilles et il faudra foutre le camp en vitesse avant que le bateau ne sombre pour de bon.- Après une embuscade qui nous force de continuer à pied, Joel et Ellie se retrouve dans la ville des pillards et autre bandit de ce monde post apo. Pour s'échapper de Pittsburg va falloir se lever tôt vu que la ville est contrôler par ces bandits et leur camion presque indestructible. Plein de moments marquant dans ce niveau notamment quand Ellie sauve Joel de la noyade, que lui même lui apprend à tirer au fusil et manier pour la première fois une arme. Puis la rencontre de Sam et Henry aussi.- Un putain de niveau tout en ombre chinoise avec une musique Made by David Wise juste excellentissime ! Puis ce level design du petit lait !- C'est fou de ce dire que ce niveau est juste incroyable alors que le joueur peut totalement passé à côté s'il ne fait pas gaffe. Son ambiance qui semble figée dans le temps, le château est imposant et me fait un peu pensé au château de la Belle et la Bête version glauque. De nombreux joueurs se sont cassés les dents sur Logarius aussi...Voilà pour cette seconde partie, à très vite pour la troisième et dernière partie !