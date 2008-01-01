- Bonjour à tous, et bonne année :P Nouveau top et le premier de cette année 2026 s'il vous plaît ! Voici 29 niveau absolument incroyable que j'ai sélectionné dans cette liste de jeux datant de 1995 à 2024, 1 par année.- Ce niveau de Rayman est absolument incroyable et déjà bien difficile. La DA est parfaite et enchanteresse dans ce monde de la musique avec des OST justement absolument splendide. Je pense que c'est mon monde préféré de tout le jeu assurément !- Jeu qu'on ne présente plus, ça a été difficile vu la quantité d'excellent niveaux dans ce Mario mais fallait bien en choisir un et la Baie des Pirates et clairement dans le top level. La musique est magnifique et l'anguille géante qui en a fait flippé plus d'un à l'époque, que de souvenir !- Le deuxième niveau du jeu est un de mes préférés du jeu même si je suis conscient qu'il ya mieux dans ce jeu forcément. Mais moi je sais pas mais je l'adore, je l'avais recommencé plusieurs fois par pur plaisir et il me semble aussi que c'est dans ce niveau qu'on rencontre pour la première fois Polar, un de mes perso préféré de l'univers Crash.- Mon temple préféré du jeu même si celui de la forêt est pas loin derrière. Sa musique et son ambiance sont incroyable de même que son boss qui est un des meilleurs du jeu. Petit bémol en revanche, je le trouve un poil trop facile pour un temple de fin de jeu mais bon, à part ça il n'y à rien à dire.- La ville m'avait bluffé à l'époque sur ma bonne vieille PS1. Les zombies, Nemesis qui peut débarquer à tout moment, l'ambiance incroyable de certains lieux pour moi ce niveau est une masterclass je l'adore, et quelle atmosphère !- Là il n'y a aucun débat, c'est le meilleur temple du jeu même s'il faut le traverser 2 fois, mais ça m'a pas dérangé outre mesure. C'est long et difficile mais quel pied, encore une fois une maîtrise dans le le level design et l'ambiance générale, et que dire aussi de son OST dont je me souviens encore.- C'est un peu plus qu'un niveau c'est carrément tout un monde mais je savais pas quoi mettre d'autre. Le manoir de Luigi est incroyable, toute les pièces visitées ou presque sont un régal, et c'est le Luigi's Mansion qui a je trouve l'ambiance la plus sombre. Je me souviens encore de certains lieux comme les chambres des jumeaux, la salle de jeux avec le billard ou encore la salle à manger avec l'énorme glouton fantôme.- Je crois que ça se passe de tout commentaire... Même si j'aime beaucoup la Résidence Secondaire et le laboratoire, pour moi le Manoir Spencer c'est plus qu'un niveau, un lieu, c'est un personnage à lui tout seul.- Mon monde préféré du jeu même si j'aime aussi beaucoup le dernier. Je pense que c'est le meilleur niveau dans un marécage que j'ai eu dans ma vie de gamer ou en tout cas un des meilleurs. J'ai même un regret c'est trouver qu'il est un poil trop court mais ultra bon. Les gouttes de pluie qui s'écrase sur l'écran, ça m'avait bluffé à l'époque.- Ce niveau m'avait bluffé à l'époque, j'avais été impressionné par son level design juste incroyable tout en verticalité avec le grappin. Alors oui c'était dur mais après avoir souffert dans ces saloperies de marais juste avant, ça faisait du bien de "respirer" un peu et que dire de la musique. Il a aussi le boss le plus impressionnant du jeu et le meilleur je trouve, Quadraxis !Voilà pour cette première partie, la suite arrive prochainement !