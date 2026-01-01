profile
Vous vous souvenez que ce jeu est censé sortir dans 2 ou 3 semaines ?
Jeux Video


J'avais zappé mais selon de multiples sources formelles dont Tom Henderson, y a ce truc qui doit sortir à la "mi-janvier".

ça sent fort le shadow-drop mais pour un jeu Ubisoft, j'ai moyennement confiance quand même.
    posted the 01/01/2026 at 04:40 PM by shanks
    comments (12)
    perse9 posted the 01/01/2026 at 04:41 PM
    oui...mais rien à f... dsl
    shanks posted the 01/01/2026 at 04:42 PM
    perse9
    C'est fort cocasse vu ton pseudo
    perse9 posted the 01/01/2026 at 04:44 PM
    shanks surtout ne le prend pas mal..les jeux mid mid c'est juste pas pour moi
    jenicris posted the 01/01/2026 at 04:44 PM
    A voir

    https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1q16jaw/a_new_website_for_prince_of_persia_the_sands_of/
    romgamer6859 posted the 01/01/2026 at 04:45 PM
    black flag aussi est censé sortir bientôt et rien
    shanks posted the 01/01/2026 at 04:46 PM
    jenicris
    Ubisoft communique souvent le jeudi.
    On imagine que c'est mort pour aujourd'hui donc soit ils l'annoncent jeudi prochain à la dernière minute, soit ils tentent le shadow-drop.
    jenicris posted the 01/01/2026 at 04:48 PM
    shanks oui aujourd'hui j'y crois pas non plus. Ils ont déjà fait des shadow-drop d'ailleurs ?
    churos45 posted the 01/01/2026 at 04:50 PM
    Pour une fois je ferais le pigeon, j'ai eu ma PS2 avec PoP que j'ai saigné à l'époque et j'ai envie d'y rejouer. J'ai du mal à croire qu'ils feront moins bon, le jeu a quand même pas mal vieilli
    malroth posted the 01/01/2026 at 04:58 PM
    Oui bizarre aucune com pour lui ni pour AC Black flag remake qui doit sortir dans moins de 3 mois.

    Les deux m'interesse perso ayant aimé les originaux
    pcverso posted the 01/01/2026 at 05:01 PM
    shanks franchement si il sort en janvier je me laisserai tenter .
    romgamer6859 posted the 01/01/2026 at 05:05 PM
    jenicris
    le prince of persia rogue l'a été
    shanks posted the 01/01/2026 at 05:07 PM
    jenicris
    Comme dit romgamer6859, à part la 1.0 de POP Rogue (et je crois un GAAS qui ne date pas d'hier), c'est pas dans leurs habitudes mais ptéte que le coup de Oblivion leur a donné des idées.
