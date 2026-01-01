Jeux Video
J'avais zappé mais selon de multiples sources formelles dont Tom Henderson, y a ce truc qui doit sortir à la "mi-janvier".
ça sent fort le shadow-drop mais pour un jeu Ubisoft, j'ai moyennement confiance quand même.
C'est fort cocasse vu ton pseudo
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1q16jaw/a_new_website_for_prince_of_persia_the_sands_of/
Ubisoft communique souvent le jeudi.
On imagine que c'est mort pour aujourd'hui donc soit ils l'annoncent jeudi prochain à la dernière minute, soit ils tentent le shadow-drop.
Les deux m'interesse perso ayant aimé les originaux
le prince of persia rogue l'a été
Comme dit romgamer6859, à part la 1.0 de POP Rogue (et je crois un GAAS qui ne date pas d'hier), c'est pas dans leurs habitudes mais ptéte que le coup de Oblivion leur a donné des idées.