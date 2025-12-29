profile
007 Legends
name : 007 Legends
platform : Xbox 360
editor : Activision Blizzard
developer : Eurocom
genre : FPS
multiplayer : oui
other versions : PlayStation 3
007 First Light : un James Bond avec des valeurs "plus modernes"


IO Interactive affirme que le « James Bond à l'ancienne » serait « déconnecté de la réalité » aujourd'hui, car 007 First Light oriente le personnage vers des « valeurs plus modernes ».


Le studio IO Interactive, développeur de 007 First Light , a déclaré que sa version de James Bond ne ressemblerait en rien à l'espion « à l'ancienne » des années 1960, une décision que le studio juge aujourd'hui « déplacée ».

Après un court report, 007 First Light, le prochain jeu du studio suédois, sortira en mai 2026. Prévu avant Hitman 4, dont la sortie a été confirmée par le studio , ce jeu d'infiltration et d'action propose une version plus moderne du célèbre espion britannique.

Dans une interview accordée à Monstervine , le directeur des cinématiques Martin Emborg a révélé que, même si l'on retrouvera certains éléments du James Bond à la langue bien pendue que beaucoup attendent de la franchise, il s'agira d'un « homme moderne » qui reflétera des « valeurs modernes ».

Interrogé lors des Game Awards 2025 sur la question de savoir si leur espion, interprété par Patrick Gibson de Dexter Original Sin, partagerait certaines des caractéristiques des précédents James Bond, en particulier ses tendances de « coureur de jupons », Emborg a expliqué : « Oui, vous le verrez. »

Il a toutefois expliqué que le personnage de Bond avait évolué, ajoutant : « Il a évolué au fil des décennies et, bien sûr, nous reflétons les valeurs modernes. Ce ne sera donc pas le Bond à l’ancienne, ce qui serait totalement déplacé aujourd’hui. C’est un homme moderne. »

Les premiers films de James Bond, en particulier, ont été, à juste titre, critiqués pour le comportement de l'espion envers les femmes. Outre un comportement généralement inapproprié, l'espion va jusqu'à frapper les femmes, comme dans L'Homme au pistolet d'or où le James Bond de Roger Moore gifle Andrea Anders puis menace de lui casser le bras.



https://frvr.com/blog/news/io-interactive-says-old-school-bond-would-be-tone-deaf-today-007-first-light/
    posted the 12/29/2025 at 07:11 PM by ouroboros4
    comments (21)
    goldmen33 posted the 12/29/2025 at 07:24 PM
    Ah...
    myki posted the 12/29/2025 at 07:29 PM
    Ah...ca pue...
    defcon5 posted the 12/29/2025 at 07:29 PM
    Oh mon Dieu, voici venir l'ère du James Bond déconstruit... On va bien se marrer
    kujotaro posted the 12/29/2025 at 07:35 PM
    Décrivez homme moderne svp
    torotoro59 posted the 12/29/2025 at 07:37 PM
    ... "mais qui vous dit que je suis un homme ? Que je suis James bond..? ."
    icebergbrulant posted the 12/29/2025 at 07:39 PM
    Bon... James Bond ne bouillavera pas cette fois-ci
    ganon29 posted the 12/29/2025 at 07:44 PM
    Go broke.
    jacquescechirac posted the 12/29/2025 at 07:56 PM
    les commentaires
    adamjensen posted the 12/29/2025 at 07:59 PM
    Il s'agira d'un « homme moderne » qui reflétera des « valeurs modernes ».

    Ok, donc un homme sans couilles.

    Je crois que je vais attendre ce qu'en disent les gens à la sortie avant de le prendre.
    abookhouseboy posted the 12/29/2025 at 08:02 PM
    Donc ce n'est plus James Bond en fait.
    jenicris posted the 12/29/2025 at 08:02 PM
    Les coms

    Day one
    masharu posted the 12/29/2025 at 08:04 PM
    Les 2 com'
    tokito posted the 12/29/2025 at 08:07 PM
    Un Sean Connery où même un Brosnan ne jouent pas dans la même cour que ces ersatz

    Les héros deconstruit sans virilité (parce que c'est toxique), c'est bien pour briller dans le show-business mais IRL, ça marche beaucoup moins
    jenicris posted the 12/29/2025 at 08:12 PM
    Le passage dans l'interview d'origine :

    MonsterVine : Bond est connu pour être un beau parleur et, parfois, un coureur de jupons. Verrons-nous cette facette de sa personnalité ?

    Emborg : Oui, vous le verrez. Mais comme cela a été dit précédemment sur scène, le personnage de Bond a évolué. Il a évolué au fil des décennies et, bien sûr, nous reflétons les valeurs modernes. Ce ne sera donc pas le Bond à l'ancienne, qui serait complètement dépassé aujourd'hui, n'est-ce pas ? C'est un homme moderne.

    https://monstervine.com/2025/12/007-first-light-interview/
    heracles posted the 12/29/2025 at 08:28 PM
    James Bond va nous faire son coming out ?
    gamesebde3 posted the 12/29/2025 at 08:48 PM
    Je suis loin d'être fan de l'homme déconstruit mais vous avez regardé un James Bond avec Sean Connery récemment ?
    Moi, oui, "Bons baisers de Russie".
    Qu'on le veuille ou non, la vision de l'espion en 1963 est dépassée.
    shinz0 posted the 12/29/2025 at 08:58 PM
    La com pour le jeu commence bien
    zekk posted the 12/29/2025 at 09:36 PM
    jenicris
    shambala93 posted the 12/29/2025 at 09:46 PM
    Il sera donc déconstruit.

    On peut pas garder l’esprit d’un personnage ? L’ère du temps pour qui ? Quelques urbains d’occident ?
    shambala93 posted the 12/29/2025 at 09:47 PM
    gamesebde3
    Bien au contraire, il permet de mettre en lumière la médiocrité de notre époque ainsi que notre vanité prompte à afficher nos valeurs morales parce qu’en réalité, on a perdu toutes valeurs morales.
    vyse posted the 12/29/2025 at 09:48 PM
    Des valeurs modernes, un homme moderne,un jeu modern... occupez vous surtout de faire un Fram rate et un gameplay moderne......
