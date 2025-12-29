IO Interactive affirme que le « James Bond à l'ancienne » serait « déconnecté de la réalité » aujourd'hui, car 007 First Light oriente le personnage vers des « valeurs plus modernes ».
Le studio IO Interactive, développeur de 007 First Light , a déclaré que sa version de James Bond ne ressemblerait en rien à l'espion « à l'ancienne » des années 1960, une décision que le studio juge aujourd'hui « déplacée ».
Après un court report, 007 First Light, le prochain jeu du studio suédois, sortira en mai 2026. Prévu avant Hitman 4, dont la sortie a été confirmée par le studio , ce jeu d'infiltration et d'action propose une version plus moderne du célèbre espion britannique.
Dans une interview accordée à Monstervine , le directeur des cinématiques Martin Emborg a révélé que, même si l'on retrouvera certains éléments du James Bond à la langue bien pendue que beaucoup attendent de la franchise, il s'agira d'un « homme moderne » qui reflétera des « valeurs modernes ».
Interrogé lors des Game Awards 2025 sur la question de savoir si leur espion, interprété par Patrick Gibson de Dexter Original Sin, partagerait certaines des caractéristiques des précédents James Bond, en particulier ses tendances de « coureur de jupons », Emborg a expliqué : « Oui, vous le verrez. »
Il a toutefois expliqué que le personnage de Bond avait évolué, ajoutant : « Il a évolué au fil des décennies et, bien sûr, nous reflétons les valeurs modernes. Ce ne sera donc pas le Bond à l’ancienne, ce qui serait totalement déplacé aujourd’hui. C’est un homme moderne. »
Les premiers films de James Bond, en particulier, ont été, à juste titre, critiqués pour le comportement de l'espion envers les femmes. Outre un comportement généralement inapproprié, l'espion va jusqu'à frapper les femmes, comme dans L'Homme au pistolet d'or où le James Bond de Roger Moore gifle Andrea Anders puis menace de lui casser le bras.
Ok, donc un homme sans couilles.
Je crois que je vais attendre ce qu'en disent les gens à la sortie avant de le prendre.
Day one
Les héros deconstruit sans virilité (parce que c'est toxique), c'est bien pour briller dans le show-business mais IRL, ça marche beaucoup moins
Moi, oui, "Bons baisers de Russie".
Qu'on le veuille ou non, la vision de l'espion en 1963 est dépassée.
On peut pas garder l’esprit d’un personnage ? L’ère du temps pour qui ? Quelques urbains d’occident ?
Bien au contraire, il permet de mettre en lumière la médiocrité de notre époque ainsi que notre vanité prompte à afficher nos valeurs morales parce qu’en réalité, on a perdu toutes valeurs morales.