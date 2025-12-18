profile
Code Violet
Code Violet: Nouveau Trailer pour le Dino Crisis de la PS5
Sortie le 10 Janvier 2026 en exclusivité sur PS5.

    posted the 12/18/2025 at 04:07 PM by guiguif
    comments (7)
    shanks posted the 12/18/2025 at 04:09 PM
    Alors j'aime bien les femmes qui ressemblent à des femmes, mais à 00:35, faut m'expliquer le contexte
    tripy73 posted the 12/18/2025 at 04:14 PM
    shanks : le plus drôle c'est quand tu vois leur justification pour ne pas sortir le jeu sur PC et de voir qu'ils proposent se genre de tenue dans la version de base
    pcverso posted the 12/18/2025 at 04:31 PM
    Mon dieu que j'aime pas
    marcelpatulacci posted the 12/18/2025 at 05:04 PM
    shanks ben elle s'est réveillé et ils étaient déjà la. Crédible

    tripy73 crois moi ça va arrivée plus vite que prévu sur PC
    mithrandir posted the 12/18/2025 at 05:08 PM
    Purée mais que ça a l'air naze et alors le look des nanas c'est tellement n'imp Dino Crisis revient !!!
    guiguif posted the 12/18/2025 at 05:22 PM
    marcelpatulacci Plus rapidement que Quantum Error ?
    fenek posted the 12/18/2025 at 05:40 PM
    Mais! Les tenues sont dégueulasse! Déjà le jeu il a l'air fait à l'arrache et le manque de goût est un clou de plus dans son cercueil.
