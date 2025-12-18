accueil
name :
Code Violet
platform :
Playstation 5
editor :
TeamKill Media
developer :
TeamKill Media
genre :
action
guiguif
Code Violet: Nouveau Trailer pour le Dino Crisis de la PS5
Sortie le 10 Janvier 2026 en exclusivité sur PS5.
tags :
posted the 12/18/2025 at 04:07 PM by guiguif
guiguif
comments (7)
7
)
shanks
posted
the 12/18/2025 at 04:09 PM
Alors j'aime bien les femmes qui ressemblent à des femmes, mais à 00:35, faut m'expliquer le contexte
tripy73
posted
the 12/18/2025 at 04:14 PM
shanks
: le plus drôle c'est quand tu vois
leur justification pour ne pas sortir le jeu sur PC
et de voir qu'ils proposent se genre de tenue dans la version de base
pcverso
posted
the 12/18/2025 at 04:31 PM
Mon dieu que j'aime pas
marcelpatulacci
posted
the 12/18/2025 at 05:04 PM
shanks
ben elle s'est réveillé et ils étaient déjà la. Crédible
tripy73
crois moi ça va arrivée plus vite que prévu sur PC
mithrandir
posted
the 12/18/2025 at 05:08 PM
Purée mais que ça a l'air naze et alors le look des nanas c'est tellement n'imp
Dino Crisis revient !!!
guiguif
posted
the 12/18/2025 at 05:22 PM
marcelpatulacci
Plus rapidement que Quantum Error ?
fenek
posted
the 12/18/2025 at 05:40 PM
Mais!
Les tenues sont dégueulasse! Déjà le jeu il a l'air fait à l'arrache et le manque de goût est un clou de plus dans son cercueil.
tripy73 crois moi ça va arrivée plus vite que prévu sur PC