WB Games vient de déployer une mise à jour pour Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. Si elle promet d’améliorer la stabilité sur la première Switch, c’est surtout sa compatibilité avec la Switch 2 qui est mise en avant :Améliorations supplémentaires de la stabilité pour Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch.Améliorations supplémentaires de la stabilité lors du jeu à Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.Améliorations supplémentaires des performances et du rendu visuel lors du jeu en mode portable sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.