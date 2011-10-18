« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
WB Games vient de déployer une mise à jour pour Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. Si elle promet d’améliorer la stabilité sur la première Switch, c’est surtout sa compatibilité avec la Switch 2 qui est mise en avant :
Améliorations supplémentaires de la stabilité pour Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch.
Améliorations supplémentaires de la stabilité lors du jeu à Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.
Améliorations supplémentaires des performances et du rendu visuel lors du jeu en mode portable sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.