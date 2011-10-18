profile
Batman : Arkham City
name : Batman : Arkham City
platform : PC
editor : Warner Bros Interactive
developer : Rocksteady Studios
genre : action
european release date : 10/20/2011
us release date : 10/18/2011
other versions : Xbox 360 - PlayStation 3
nicolasgourry
nicolasgourry
Si vous avez Batman Arkham Knight sur Switch



WB Games vient de déployer une mise à jour pour Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch. Si elle promet d'améliorer la stabilité sur la première Switch, c'est surtout sa compatibilité avec la Switch 2 qui est mise en avant :

Améliorations supplémentaires de la stabilité pour Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch.
Améliorations supplémentaires de la stabilité lors du jeu à Batman : Arkham Knight sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.
Améliorations supplémentaires des performances et du rendu visuel lors du jeu en mode portable sur Nintendo Switch 2 grâce à la rétrocompatibilité.

SwitchActu
    comments (2)
    suzukube posted the 12/18/2025 at 12:03 AM
    il est à 9.99€ en ce moment
    soulfull posted the 12/18/2025 at 01:19 AM
    Please une maj pour Xbox Series.Le jeu est toujours en 720p 30 fps.
