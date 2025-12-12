profile
Pragmata
3
Likers
name : Pragmata
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
135
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 6022
visites since opening : 10236323
nicolasgourry > blog
all
[PC/PS5/XSX+NS2] Pragmata / Date de sortie


Nous sommes dans un futur proche. Hugh est accompagné de l'androïde Diana, et nos deux protagonistes doivent coopérer au mieux pour se frayer un chemin dans le dédale d'une froide station lunaire de recherche.

Date de sortie : 24 Avril 2026

Steam (Demo) -Demo prochainement disponible sur PS5/XSX/NS2
https://www.youtube.com/watch?v=0dlHZUm0iU4
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    toni
    posted the 12/12/2025 at 12:55 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    jofe posted the 12/12/2025 at 01:03 AM
    Okay, Pragmata sur Switch 2, c'était pas sur mon bingo. J'ai plus confiance en Capcom qu'en Ubisoft pour réussir des portages, cela dit. Mais ça va quand même piquer sur certains aspects.
    zevoodoo posted the 12/12/2025 at 01:08 AM
    2026 je pense
    nicolasgourry posted the 12/12/2025 at 01:10 AM
    zevoodoo oui ^^
    kidicarus posted the 12/12/2025 at 02:24 AM
    Une annonce étonnante pour la switch 2 vu qu'il était vu comme Best Tech game ps5 lors de son annonce.
    Mais après la présentation et les test demo de Résident Evil Requiem jSwitch 2, je pense qu'on peut croire fortement à la qualité de cette version.
    Bien sûr il y aura des concessions comme un pc qui tourne sur ps5. Et en parlant de concessions, y en a beaucoup qui ce sont régalé sur la version Résident evil 4 ps2 et pourtant il y a un gouffre face à la version gc tout comme street fighter 2 en son temps face à la version arcade. Mais tant que le plaisir du jeu est toujours là, c'est bien l'essentiel.
    senseisama posted the 12/12/2025 at 04:23 AM
    Switch 2... oh mon Dieu
    jenicris posted the 12/12/2025 at 05:36 AM
    Je vais tester la démo sur Steam
    mrnuage posted the 12/12/2025 at 02:03 PM
    jofe bah franchement quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire avec RE9, tu peux te dire que malgré le gap de puissance, Capcom semblent savoir comment faire. Moi je suis plutôt optimiste.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo