« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Nous sommes dans un futur proche. Hugh est accompagné de l'androïde Diana, et nos deux protagonistes doivent coopérer au mieux pour se frayer un chemin dans le dédale d'une froide station lunaire de recherche.
Mais après la présentation et les test demo de Résident Evil Requiem jSwitch 2, je pense qu'on peut croire fortement à la qualité de cette version.
Bien sûr il y aura des concessions comme un pc qui tourne sur ps5. Et en parlant de concessions, y en a beaucoup qui ce sont régalé sur la version Résident evil 4 ps2 et pourtant il y a un gouffre face à la version gc tout comme street fighter 2 en son temps face à la version arcade. Mais tant que le plaisir du jeu est toujours là, c'est bien l'essentiel.