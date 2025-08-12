profile
System Shock Remake
13
13
Likers
name : System Shock Remake
platform : PC
editor : OtherSide Entertainment
developer : Night Dive Studios
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
[Switch/NS2] System Shock remake / Date

Le jeu sera entièrement sur la cartouche.



Date : 18 Décembre 2025
La fonctionnalité "souris" sera disponible sur Switch 2
1080p/60FPS sur NS2

Découvrez SHODAN, l'IA psychotique qui a pris le contrôle de la station Citadel et transformé son équipage en une armée de cyborgs et de mutants, et qui souhaite désormais faire de même avec la Terre. Vous devrez vous battre et explorer les tréfonds d'une station spatiale devenue folle pour arrêter SHODAN et empêcher la destruction de l'humanité.
https://www.youtube.com/watch?v=hKwdpC__mTw
    posted the 12/08/2025 at 02:15 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    cyr posted the 12/08/2025 at 02:20 PM
    Mouai.....je sais pas trop quoi en penser.
    rogeraf posted the 12/08/2025 at 02:45 PM
    cyr Jeu déja sorti sur les autres plate-formes en 4K/60 fps ... Faut etre motivé pour prendre des jeux Tiers sur Switch 2
    jeanouillz posted the 12/08/2025 at 02:55 PM
    Pour la reso j'imagine qu'ils n'ont pas accès aux fameux devkit Switch 2...
    cyr posted the 12/08/2025 at 03:12 PM
    rogeraf c'est un jeux switch. Comme bon nombre de jeux sur l'eshop, io propose une version switch2 qui n'en est pas une . Le jeux sera plus stable, mais de la a demander 10€ de plus alors que c'est pratiquement la switch2 qui fait tous le boulot
    rogeraf posted the 12/08/2025 at 04:13 PM
    cyr Dommage que nintendo n'ai pas remit un ecran 3D auto stéréscopique, au moins il y aurait pu avoir un intérêt de repasser à la caisse
