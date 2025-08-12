« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Date : 18 Décembre 2025
La fonctionnalité "souris" sera disponible sur Switch 2
1080p/60FPS sur NS2
Découvrez SHODAN, l'IA psychotique qui a pris le contrôle de la station Citadel et transformé son équipage en une armée de cyborgs et de mutants, et qui souhaite désormais faire de même avec la Terre. Vous devrez vous battre et explorer les tréfonds d'une station spatiale devenue folle pour arrêter SHODAN et empêcher la destruction de l'humanité.