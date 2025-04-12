JVFrance 70%

JRPGFR 7/10

(Le jeu sortira en version "complet" physique aussi en Europe)Shuten Order est un véritable tour de force signé Kazutaka Kodaka : un mélange subtil de tension, de mystère et de frénésie visuelle qui captive dès les premières minutes. Entre ses cinq ministères offrant chacun une expérience unique, son univers graphique flamboyant et sa bande-son hypnotique, le jeu réussit à immerger le joueur dans une histoire dense, à la fois personnelle et apocalyptique. Malgré ses imperfections – modèles 3D perfectibles, temps de chargement longs, absence de localisation française et les longueurs du chapitre Sciences -, l’expérience reste passionnante. Les choix, les routes multiples et les retournements de situation entretiennent sans cesse l’attention et la curiosité. Chaque nouvelle partie devient à la fois un défi et une révélation. Le récit se conclut dans une apothéose, brutale et inattendue. Shuten Order est une œuvre à part, capable de surprendre et de marquer durablement les joueurs. Les fans de Kodaka y retrouveront sa patte si particulière, sublimée par une ambition narrative remarquable.Pour conclure, l’expérience globale reste mémorable pour peu qu’on adhère à sa proposition de départ. Les amateurs de récits tordus, de décors stylés et de rebondissements auront de quoi s’amuser à démêler les cinq intrigues et à découvrir le fin mot de l’histoire. En fin de compte, Shuten Order brille par son originalité et son ambiance, même si cette ambition frôle parfois l’hyperactivité (faut avoir le cerveau bien accroché). C’est un titre qui séduira les curieux prêts à avaler plusieurs chapitres d’une traite, mais il exigera de fermer les yeux sur quelques maladresses et stéréotypes forcés dont Too Kyo Games a le secret...Version NS2 :60FPS ou 120FPS en portable et salonFonctionnalité "souris"