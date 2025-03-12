Et là tout est dit. Car mis à part la résolution ( que n'importe quel joueur PC pourrait changer en 30s dans le menu des options graphiques si c'était un jeu PC... ), et l'ajout du HDR, seules quelques textures ont été simplement mises à niveau pour la résolution sans même avoir été retravaillées...
Alors que les choses soient claires : c'est un jeu Switch 1 absolument incroyable. Le plus beau jeu Switch 1 à 60 fps, et un travail technique inouï de la part de Retro Studio, qui mérite un 10/10 technique sur ce point là.
Mais la version Switch 2 n'est rien de plus que le même jeu. Et là on voit tout le monde dire que c'est l'un des, si ce n'est le plus beau jeu de la Switch 2, venant de Nintendo en tout cas.
Et ça résume bien la situation. Aucun jeu de Nintendo n'aura été un véritable jeu Switch 2 durant l'année de lancement de la console. Une première historique du constructeur.
Au moins, cela laisse une marge considérable de progression pour les années à venir...
Bref je prendrai le jeu sur Switch 1, même en possédant la Switch 2. J'attendrai simplement que Nintendo veuille bien sortir un vrai jeu exploitant correctement la puissance monstrueuse de la Switch 2 pour acheter une exclu sur la machine.
-> Ils arrivent à vendre 10M de consoles en ayant les doigts garés bien au chaud au fond de leur uc' donc je doute sincèrement que ça va les pousser à se surpasser et à proposer des jeux réellement ambitieux. ^^ Perso j'ai la flemme d'attendre, j'suis passé sur une autre portable, Nintendo ne m'évoque plus rien.
ça ne veut pas dire que la console n'en a pas sous le capot mais juste qu'il faut laisser un peu de temps aux devs pour apprivoiser le matos.
Ca me rappelle la belle époque du "la Switch a BOTW, c'est LA raison pour l'acheter"... sauf que c'était un jeu Wii U.
Il ne s'agissait pas simplement d'un augmentation de résolution, mais bien d'un jeu totalement retravaillé. Pourtant, l'écart entre la PS4 et la PS5 est moindre qu'entre la Switch 1 et la Switch 2...
Preuve une fois de plus que Nintendo se fout éperdument de sa nouvelle console. Ils ne veulent pas l'exploiter. Ou plutôt, ne peuvent pas l'exploiter pour le moment... Car je sens qu'ils sont sacrément à la bourre pour le codage de leurs nouveaux moteurs. Je pense que les kits finaux ont dû être finalisés très tard dans le process du développement de la machine.
Du coup ils se sont concentrés sur leurs jeux de deuxième vague 2026 / 2027, et ont attribués peu de budget pour les portages de leurs projets Switch 1 non sortis pour en faire la première vague de 2025.
Mais jusqu'à présent, ils n'avaient jamais fait ça. Il y avait toujours un jeu de chez eux pour exploiter correctement leurs machines dès la première année.
Ils se sont tout simplement fait rattraper par la technologie... Et galèrent à exploiter leur propre hardware.
Les tiers s'est différent : ils ont déjà leur moteur conçu depuis des années pour du matériel autant voire plus puissant. Donc ils ont juste à adapter.
Et puis développer un jeu avec les technologies moderne coute bien plus cher qu'avec les technologies qu'emploi Nintendo... Il faudrait donc qu'ils paient beaucoup plus pour réaliser leurs jeux... Mais le feront-ils si les gens achètent leurs jeux aux technologies périmées de 15 ans au prix fort ?...
Côté Nintendo y a pas grand chose à dire sur le plan technique avec la Switch 2... leurs jeux développés en internes sont beaux et tournent bien, en tout cas pour MK Worlds, DK Bananza et Metroid Prime 4.
Sérieusement, ca n'augure rien de bon, et faut pas se voiler la face. Et c'est un mec qui a acheté la S2 D1 qui te dit ca, et qui a ces jeux.
Pressé de voir leur prochain projet mais exclusivement développé sur Switch 2
Et c'était un jeu bien plus impressionnant pour son époque je trouve
MP4 en plus de pas être impressionnant, la plupart des joueurs ont une Switch, donc même pas besoin de Switch 2
En cela beaucoup pensaient que BOTW était un jeu Switch plus que WiiU
Pour MP4 j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas.
Et détrompe toi, beaucoup on acheté BOTW sur Wii U (moi le premier) Mais c'est vrai que beaucoup pensaient que c'était une exclus Switch (merci les journalistes)
Je connais pas du tout le ratio WiiU/Switch à la sortie de BOTW, je serais bien content de le connaître d'ailleurs
Techniquement, ça ressemble à la transition ps4/ps5.
Ça reste joli, c'est fluide et net, ce qui manquait à la première switch.
Encore heureux que le jeu présente quelques améliorations sur PS5...qui est marketée sur sa puissance (10.5 Tflops bla bla bla).
Mais là on a du 4k60fps en mode qualité ou du 1080/120fps en performance.
On est très loin de ce que peux produire une Switch 1.
Les curseurs ont été volontairement placés ailleurs que sur la partie graphique, même si le jeu est visiblement très joli aussi.
On peut aussi saluer le travail de Retro sur la version Switch1 qui reste très jolie pour le support.
La Switch est grosso modo 1.5 fois plus puissante qu'une Wii U.
La Switch 2 est grosso modo 8 fois plus puissante que la Switch 1 ( jusqu'à 10 fois plus selon Nvidia ).
L'écart Wii U/ Switch est pratiquement le même que l'écart GameCube / Wii alors que l'écart Switch 1 / Switch 2 est plus important que l'écart PS4 / PS5...
Pour faire passer du 900p de la version Switch 1 au 1440p de la version Switch 2, il faudrait une machine environ 3 ou 4 fois plus puissante. La Switch 2 est environ 8 fois plus puissante. Où est donc cette puissance supplémentaire là ?
Et facturé 10 euros la différence hein, svp.... Foutage de gueule.
Bananza les chutes de framerate n'impactent pas le gameplay donc perso ça me gène pas.
Pareil au lancement de la ps5/xbox série, il aura fallut attendre X année pour voir des jeux qui exploite un minimum le hardware.....
Ce qui compte c'est les exclus.
-Mario kart world
-donkey Kong banasa
-kirby air rides
-hyrule warior 3
Et je parle pas des jeux tiers qui sont sortie sur switch2 mais pas sur switch 1, car ils sont aussi ailleurs.
Les exclus pour vendre, il y a rien de mieux.
donpandemonium tu es une mauvaise fois.....la version switch2 propose du 120 fps, ou du 4k.....
Mais c'est vrai que je me demande command peut tourner star wars outlaw sur une switch 1.5.....
Les jeux CAPCOM sont très souvent multiplateforme et proposent des rendus incroyables sur PC. Est-ce qu’on sort H24 que ce sont des jeux console limités?
Tout le monde le dit que HFW est un jeu cross-gen et les discours marketing n'y changeront rien, ne pas le voir démontre soit une mauvaise foi évidente soit un manque de discernement flagrant.
J'imagine qu il vont exploiter toute la puissance de la SW2. Donc fini les tracas et les retard subi par MP4. Le renouveau de rétro studio et en marche. De nouveaux standards feront Griller le cerveau des hater de jalousie.
J'ai pas la Switch 2, et j'ai Star wars outlaws sur XSX, et je reste impressionné par la version Switch2 qui est une console portable.
De même pour Cyberpunk ou Assassin's creed shadows.
Il faut reconnaître que la bête en a sous le capot et qu'avec un peu d'effort on peut avoir de sacrés résultats