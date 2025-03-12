Et là tout est dit. Car mis à part la résolution ( que n'importe quel joueur PC pourrait changer en 30s dans le menu des options graphiques si c'était un jeu PC... ), et l'ajout du HDR, seules quelques textures ont été simplement mises à niveau pour la résolution sans même avoir été retravaillées...Alors que les choses soient claires : c'est un jeu Switch 1 absolument incroyable. Le plus beau jeu Switch 1 à 60 fps, et un travail technique inouï de la part de Retro Studio, qui mérite un 10/10 technique sur ce point là.Mais la version Switch 2 n'est rien de plus que le même jeu. Et là on voit tout le monde dire que c'est l'un des, si ce n'est le plus beau jeu de la Switch 2, venant de Nintendo en tout cas.Et ça résume bien la situation. Aucun jeu de Nintendo n'aura été un véritable jeu Switch 2 durant l'année de lancement de la console. Une première historique du constructeur.Au moins, cela laisse une marge considérable de progression pour les années à venir...Bref je prendrai le jeu sur Switch 1, même en possédant la Switch 2. J'attendrai simplement que Nintendo veuille bien sortir un vrai jeu exploitant correctement la puissance monstrueuse de la Switch 2 pour acheter une exclu sur la machine.