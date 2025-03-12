profile
Metroid Prime 4 Beyond
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
donpandemonium
Le plus beau jeu Switch 2... est un jeu Switch 1


Et là tout est dit. Car mis à part la résolution ( que n'importe quel joueur PC pourrait changer en 30s dans le menu des options graphiques si c'était un jeu PC... ), et l'ajout du HDR, seules quelques textures ont été simplement mises à niveau pour la résolution sans même avoir été retravaillées...

Alors que les choses soient claires : c'est un jeu Switch 1 absolument incroyable. Le plus beau jeu Switch 1 à 60 fps, et un travail technique inouï de la part de Retro Studio, qui mérite un 10/10 technique sur ce point là.

Mais la version Switch 2 n'est rien de plus que le même jeu. Et là on voit tout le monde dire que c'est l'un des, si ce n'est le plus beau jeu de la Switch 2, venant de Nintendo en tout cas.

Et ça résume bien la situation. Aucun jeu de Nintendo n'aura été un véritable jeu Switch 2 durant l'année de lancement de la console. Une première historique du constructeur.

Au moins, cela laisse une marge considérable de progression pour les années à venir...

Bref je prendrai le jeu sur Switch 1, même en possédant la Switch 2. J'attendrai simplement que Nintendo veuille bien sortir un vrai jeu exploitant correctement la puissance monstrueuse de la Switch 2 pour acheter une exclu sur la machine.
    ouken, burningcrimson
    posted the 12/03/2025 at 07:39 AM by donpandemonium
    comments (42)
    captainjuu posted the 12/03/2025 at 07:51 AM
    Et ça résume bien la situation. Aucun jeu de Nintendo n'aura été un véritable jeu Switch 2 durant l'année de lancement de la console. Une première historique du constructeur.. Au moins, cela laisse une marge considérable de progression pour les années à venir...

    -> Ils arrivent à vendre 10M de consoles en ayant les doigts garés bien au chaud au fond de leur uc' donc je doute sincèrement que ça va les pousser à se surpasser et à proposer des jeux réellement ambitieux. ^^ Perso j'ai la flemme d'attendre, j'suis passé sur une autre portable, Nintendo ne m'évoque plus rien.
    jenicris posted the 12/03/2025 at 08:03 AM
    Monolith sont parmi les meilleurs pour exploiter une console Nintendo. Curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le hardware Switch 2
    djfab posted the 12/03/2025 at 08:05 AM
    donpandemonium : "J'attendrai simplement que Nintendo veuille bien sortir un vrai jeu exploitant correctement la puissance monstrueuse de la Switch 2" : tu vas attendre longtemps !
    krusty79 posted the 12/03/2025 at 08:05 AM
    Beau, faut le dire vite et avec des standards de 2010...
    gasmok2 posted the 12/03/2025 at 08:07 AM
    Il faut laisser le temps aux devs. A un moment un des plus beaux jeux PS5 était un jeu PS4 (Horizon forbidden west).
    ça ne veut pas dire que la console n'en a pas sous le capot mais juste qu'il faut laisser un peu de temps aux devs pour apprivoiser le matos.
    krusty79 posted the 12/03/2025 at 08:07 AM
    donpandemonium "la puissance monstrueuse de la Switch 2" sont des mots qui ne vont pas ensembles...
    skk posted the 12/03/2025 at 08:10 AM
    Rien à foutre de la qualité graphique d'un jeu nintendo tant que c'est fluide. Et là dessus, la NS1 a montré qu'elle était loin d'être capable de faire quelque chose de correcte. Donc je mise sur la NS2 pour palier à ça et actuellement, elle ne me déçois pas.
    djfab posted the 12/03/2025 at 08:12 AM
    Gasmok2 : très bon exemple Horizon 2, c'est un peu le même cas de figure avec Metroid !
    ouken posted the 12/03/2025 at 08:16 AM
    Moi qui ai jamais fait la licence avec ta vidéo. Tu me l'a vendu !! J'adore halo et je trouve qu'il y a un petit. Je ne sais quoi qui me fait penser
    forte posted the 12/03/2025 at 08:17 AM
    Oui, c'est un jeu S1. Si c'est sur S1, c'est un jeu S1. Ceux qui ne comprennent pas ca on VRAIMENT du mal.

    Ca me rappelle la belle époque du "la Switch a BOTW, c'est LA raison pour l'acheter"... sauf que c'était un jeu Wii U.
    donpandemonium posted the 12/03/2025 at 08:27 AM
    Horizon 2 est justement un contre exemple. Le jeu était beaucoup plus beau sur PS5. Les textures étaient totalement retravaillées, les assets étaient pas les mêmes, de nombreux détails avaient été ajoutés ( la mousse au sol par exemple ), bref, c'était une véritable version PS5 et quand on la compare avec la version PS4, y'a pas photo.

    Il ne s'agissait pas simplement d'un augmentation de résolution, mais bien d'un jeu totalement retravaillé. Pourtant, l'écart entre la PS4 et la PS5 est moindre qu'entre la Switch 1 et la Switch 2...

    Preuve une fois de plus que Nintendo se fout éperdument de sa nouvelle console. Ils ne veulent pas l'exploiter. Ou plutôt, ne peuvent pas l'exploiter pour le moment... Car je sens qu'ils sont sacrément à la bourre pour le codage de leurs nouveaux moteurs. Je pense que les kits finaux ont dû être finalisés très tard dans le process du développement de la machine.

    Du coup ils se sont concentrés sur leurs jeux de deuxième vague 2026 / 2027, et ont attribués peu de budget pour les portages de leurs projets Switch 1 non sortis pour en faire la première vague de 2025.

    Mais jusqu'à présent, ils n'avaient jamais fait ça. Il y avait toujours un jeu de chez eux pour exploiter correctement leurs machines dès la première année.

    Ils se sont tout simplement fait rattraper par la technologie... Et galèrent à exploiter leur propre hardware.

    Les tiers s'est différent : ils ont déjà leur moteur conçu depuis des années pour du matériel autant voire plus puissant. Donc ils ont juste à adapter.

    Et puis développer un jeu avec les technologies moderne coute bien plus cher qu'avec les technologies qu'emploi Nintendo... Il faudrait donc qu'ils paient beaucoup plus pour réaliser leurs jeux... Mais le feront-ils si les gens achètent leurs jeux aux technologies périmées de 15 ans au prix fort ?...
    giru posted the 12/03/2025 at 08:30 AM
    Au fait, la Switch 2 est sortie y a 6 mois On peut laisser un peu de temps au dev pour pondre des jeux techniquement plus aboutis.

    Côté Nintendo y a pas grand chose à dire sur le plan technique avec la Switch 2... leurs jeux développés en internes sont beaux et tournent bien, en tout cas pour MK Worlds, DK Bananza et Metroid Prime 4.
    forte posted the 12/03/2025 at 08:40 AM
    giru Bananza a des chutes de framerate des enfers, tu plaisantes ??? MP4 est un jeu S1 donc HEUREUSEMENT qu'il tourne bien. Et Hyrule Warriors 3, ok ingame ca tourne nickel, mais au secours les cinématiques en 30fps qui saccades. Pour Kirby, j'ai pas encore testé.

    Sérieusement, ca n'augure rien de bon, et faut pas se voiler la face. Et c'est un mec qui a acheté la S2 D1 qui te dit ca, et qui a ces jeux.
    darkwii posted the 12/03/2025 at 08:44 AM
    Déjà qu en l état il est très beau aussi bien que sur Switch 1 et Switch 2 alors
    Pressé de voir leur prochain projet mais exclusivement développé sur Switch 2
    rocan posted the 12/03/2025 at 08:45 AM
    forte Je te conseille de lire l'interview des développeurs de Bananza, ils expliquent précisément pourquoi ils ont fait le choix de faire chuter le framerate.
    jenicris posted the 12/03/2025 at 08:47 AM
    forte tu as raison c'était un jeu WiiU, mais personne l'avait quasiment
    Et c'était un jeu bien plus impressionnant pour son époque je trouve

    MP4 en plus de pas être impressionnant, la plupart des joueurs ont une Switch, donc même pas besoin de Switch 2
    En cela beaucoup pensaient que BOTW était un jeu Switch plus que WiiU
    Pour MP4 j'ai l'impression que c'est beaucoup moins le cas.
    forte posted the 12/03/2025 at 08:49 AM
    rocan C'est pas le choix que je remets en cause, ce sont les gens qui disent qu'il tourne bien. Non, loin de là. Très loin de là. C'est de l'hypocrisie que de dire qu'il tourne bien. Des chutes à chaque gros mouvement de caméra, pendant les combats de boss (surtout l'avant dernier)
    forte posted the 12/03/2025 at 08:53 AM
    jenicris C'est normal que c'est moins le cas, la S2 est plus puissante que la S1, alors que la S1 c'était du quasi copié/collé de la Wii U. Les différences entre BOTW sur les 2 versions c'était du branlage de mouche. HEUREUSEMENT que MP4 tourne mieux sur une console plus puissante., merci la maj à 10 balles.

    Et détrompe toi, beaucoup on acheté BOTW sur Wii U (moi le premier) Mais c'est vrai que beaucoup pensaient que c'était une exclus Switch (merci les journalistes)
    rocan posted the 12/03/2025 at 08:53 AM
    forte Certes
    jenicris posted the 12/03/2025 at 08:57 AM
    forte ah ça ces vrai que l'écart était minime entre la WiiU et Switch. C'est peu être pour cela d'ailleurs qu'on râlait moins a l'époque sur l'écart graphique entre les deux consoles, qu'entre la Switch 1 et 2 comme ce topic

    Je connais pas du tout le ratio WiiU/Switch à la sortie de BOTW, je serais bien content de le connaître d'ailleurs
    fiveagainstone posted the 12/03/2025 at 09:05 AM
    C'est du cross gen. Le cul entre deux chaises. Des gaps techniques énormes, il y en a de moins en moins de toute façon. On est sur des gen de confort.
    Techniquement, ça ressemble à la transition ps4/ps5.

    Ça reste joli, c'est fluide et net, ce qui manquait à la première switch.
    gasmok2 posted the 12/03/2025 at 09:06 AM
    donpandemonium
    Encore heureux que le jeu présente quelques améliorations sur PS5...qui est marketée sur sa puissance (10.5 Tflops bla bla bla).

    Mais là on a du 4k60fps en mode qualité ou du 1080/120fps en performance.
    On est très loin de ce que peux produire une Switch 1.

    Les curseurs ont été volontairement placés ailleurs que sur la partie graphique, même si le jeu est visiblement très joli aussi.

    On peut aussi saluer le travail de Retro sur la version Switch1 qui reste très jolie pour le support.
    donpandemonium posted the 12/03/2025 at 09:09 AM
    Jenicris

    La Switch est grosso modo 1.5 fois plus puissante qu'une Wii U.

    La Switch 2 est grosso modo 8 fois plus puissante que la Switch 1 ( jusqu'à 10 fois plus selon Nvidia ).

    L'écart Wii U/ Switch est pratiquement le même que l'écart GameCube / Wii alors que l'écart Switch 1 / Switch 2 est plus important que l'écart PS4 / PS5...
    donpandemonium posted the 12/03/2025 at 09:12 AM
    Gasmok2 On a du 1440p à 60fps, confirmé par DF d'ailleurs.

    Pour faire passer du 900p de la version Switch 1 au 1440p de la version Switch 2, il faudrait une machine environ 3 ou 4 fois plus puissante. La Switch 2 est environ 8 fois plus puissante. Où est donc cette puissance supplémentaire là ?

    Et facturé 10 euros la différence hein, svp.... Foutage de gueule.
    giru posted the 12/03/2025 at 09:14 AM
    forte J'ai pas cité Hyrule Warriors... Déjà parce que pas développé par Nintendo, et surtout je ne définirais pas le jeu de beau... que ça soit igname ou les cinématiques. C'est sombre et peu inspiré, une grosse déception à ce niveau pour moi. Mais ça tourne bien.

    Bananza les chutes de framerate n'impactent pas le gameplay donc perso ça me gène pas.
    cyr posted the 12/03/2025 at 09:14 AM
    OK...... mais fallait-il que nintendo repousse de 1 ou 2 ans la sortie de la version switch2 ?

    Pareil au lancement de la ps5/xbox série, il aura fallut attendre X année pour voir des jeux qui exploite un minimum le hardware.....

    Ce qui compte c'est les exclus.

    -Mario kart world
    -donkey Kong banasa
    -kirby air rides
    -hyrule warior 3

    Et je parle pas des jeux tiers qui sont sortie sur switch2 mais pas sur switch 1, car ils sont aussi ailleurs.

    Les exclus pour vendre, il y a rien de mieux.



    donpandemonium tu es une mauvaise fois.....la version switch2 propose du 120 fps, ou du 4k.....

    Mais c'est vrai que je me demande command peut tourner star wars outlaw sur une switch 1.5.....
    forte posted the 12/03/2025 at 09:16 AM
    giru Ca n'impacte pas le gameplay oui mais elles sont là, donc non, il ne tourne pas "bien". Hyrule Warriors lui, tourne bien. Je l'ai fini et pas une baisse une seule fois en jeu. J'ai d'ailleurs pas compris comment ils ont pu à ce point foirer les cutscenes
    sonilka posted the 12/03/2025 at 09:22 AM
    Le jeu le plus impressionnant de la Switch a été pendant longtemps un jeu WiiU. Le souci ici c'est que l'on ne parle pas d'un jeu du calibre de BotW. Et que la différence de puissance entre la WiiU et la Switch était moindre qu'entre la Switch et la S2. Mais bon si ce n'était que ca le problème de ce MP4, on serait bien. Sauf que malheureusement ...
    akinen posted the 12/03/2025 at 09:28 AM
    Est-ce qu’il faut constamment rappeler l’existence de jeux tel que Xenoblade 3, Zelda TOTK ou bien red dead redemption 2? Une plateforme peut limiter le rendu final d’un jeu, mais ça ne veut pas dire que le moteur ne peut pas montrer quelque chose de plus beau.

    Les jeux CAPCOM sont très souvent multiplateforme et proposent des rendus incroyables sur PC. Est-ce qu’on sort H24 que ce sont des jeux console limités?
    niflheim posted the 12/03/2025 at 10:04 AM
    gasmok2 Il faut laisser le temps aux devs. A un moment un des plus beaux jeux PS5 était un jeu PS4 (Horizon forbidden west).
    ça ne veut pas dire que la console n'en a pas sous le capot mais juste qu'il faut laisser un peu de temps aux devs pour apprivoiser le matos.

    https://www.jeuxvideo-live.com/news/horizon-forbidden-west-la-version-ps4-ne-bride-pas-la-ps5-234083.html
    poker22 posted the 12/03/2025 at 10:16 AM
    Ce n'est pas un jeu Switch 1, c'est un jeu cross-gen; qui est optimisé pour la Switch 2
    gasmok2 posted the 12/03/2025 at 10:22 AM
    niflheim
    jeuxvideo-live.com
    "Pour le réalisateur, la PS4 n'est pas une limite."
    lis les articles que tu cites au moins, purée.
    c'est pas compliqué c'est les premières lignes.....

    Tout le monde le dit que HFW est un jeu cross-gen et les discours marketing n'y changeront rien, ne pas le voir démontre soit une mauvaise foi évidente soit un manque de discernement flagrant.

    Sinon Pana ou LG pour ma TV le vendeur Darty??
    judebox posted the 12/03/2025 at 10:45 AM
    krusty79 On est d'accord Mais chut, ne le disons pas trop fort, ça pourrait en agacer un ou deux
    newtechnix posted the 12/03/2025 at 11:08 AM
    En fait on comprends une chose, Metroid Prime 4 aurait du sortir bien avant mais que sans doute, le portage Switch 2 avec les quelques modifications genre l'utilisation de la souris ont fait reculer la date de sortie au 4 décembre 2025
    rogeraf posted the 12/03/2025 at 11:12 AM
    Le plus beau jeu Switch 2 est un jeu Switch 2. C'est n'importe quoi encore
    ducknsexe posted the 12/03/2025 at 11:23 AM
    Ce metroid prime 4 est cross gen donc forcément, C'est deja impressionnant. Ce est pas une surprise. Oublié pas que retro studio ont dit que le prochain episode serait exclusif a la switch 2 en mode verticale.

    J'imagine qu il vont exploiter toute la puissance de la SW2. Donc fini les tracas et les retard subi par MP4. Le renouveau de rétro studio et en marche. De nouveaux standards feront Griller le cerveau des hater de jalousie.
    akinen posted the 12/03/2025 at 12:02 PM
    Cyberpunk est cross gen. V’la la bouse graphique made in PS4
    mercure7 posted the 12/03/2025 at 12:13 PM
    Star Wars Outlaws, ce jeu dont tous les NSex se foutaient royalement, mais qui devient leur étendard et chouchou depuis que le jeu tourne sur Switch 2 correctement
    darkwii posted the 12/03/2025 at 12:19 PM
    Mercure7 tu parles au nom de tout les Nsex maintenant
    poker22 posted the 12/03/2025 at 12:39 PM
    mercure7 Parle pour toi; le fait est que sur Switch 2, ce Star Wars Outlaws est très bien optimisé
    gasmok2 posted the 12/03/2025 at 12:54 PM
    mercure7
    J'ai pas la Switch 2, et j'ai Star wars outlaws sur XSX, et je reste impressionné par la version Switch2 qui est une console portable.
    De même pour Cyberpunk ou Assassin's creed shadows.
    Il faut reconnaître que la bête en a sous le capot et qu'avec un peu d'effort on peut avoir de sacrés résultats
    slad posted the 12/03/2025 at 01:35 PM
    gasmok2 Faut arrêter de dire des conneries pour défendre l'indéfendable, la PS5 a eu Demon's Souls remake day one et mettait une claque graphique à n'importe quel jeu PS4. La plupart des constructeurs (big N compris) sortent des jeux pour en faire dès la 1ère année une vitrine technique. Comme dit plus haut Nintendo n'en a plus rien à foutre car il y a tellement de pigeons qui achètent juste pour la marque (tout comme Apple d'ailleurs) alors pourquoi s'en priver ?
