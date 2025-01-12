En France, Zootopie 2 a ainsi enregistré 253.000 entrées… en une seule journée
! C’est moins bien que le Lilo et Stitch en live action, qui avait totalisé 262.000 entrées sur le seul 21 mai 2025, mais ça reste époustouflant. D’autant qu’il a, depuis, atteint le million de spectateurs dans l’hexagone.
Le film a également connu un démarrage sur les chapeaux de roues aux États-Unis, où il a rapporté 156 millions de dollars pendant la période de Thanksgiving (du 26 au 30 novembre 2025 inclus), comme en Chine, avec 272 millions de dollars. Ses recettes mondiales s’élèvent ainsi, à ce jour, à 556 millions de dollars.
Le lancement de Zootopie 2 devient donc, selon l’Agence AP, le plus gros démarrage international jamais enregistré pour un film d’animation, le quatrième plus gros démarrage mondial tous genres confondus
et le meilleur démarrage international de 2025 !
20 Minutes
Au cinéma de gaumont au disneyvillage, tu avais des séances normal, 4dx, imax, Vo.......un lancement toute les 30 minutes a peu près.
Bon la séance a 14h00 (j'ai loupé celle de 13h00, rester que 5 minutes avant le démarrage et j'etais au coowboy cookout (en face de btm.....)(le train de la mine pour les non initié), bref je me voyais pas me taper un sprint.
Et du coup j'ai pas put voir la parade de Noël non plus...je suis sortie a 15h50, et la parade commence a 15h55....et vu la météo pluvieuses, le monde.....bref j'ai passer un bon moment. J'ai etais même étonné que ma séances etais au 3/4 rempli.
J'ai passer un bon moment, un peu d'humour, les personnages toujours attachant. Et flash.....toujours aussi marrant.
Je dis un grand oui pour un 3ème film, avec l'espoir que ce soit toujours aussi bien mais je préfère avoir peur de l'échec et rester prudent concernant ma hype sur un probable prochain épisode.
Pas encore vu, sûrement ce week-end.