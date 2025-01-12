profile
nicolasgourry > blog
Zootopie 2 / Meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation


En France, Zootopie 2 a ainsi enregistré 253.000 entrées… en une seule journée ! C’est moins bien que le Lilo et Stitch en live action, qui avait totalisé 262.000 entrées sur le seul 21 mai 2025, mais ça reste époustouflant. D’autant qu’il a, depuis, atteint le million de spectateurs dans l’hexagone.

Le film a également connu un démarrage sur les chapeaux de roues aux États-Unis, où il a rapporté 156 millions de dollars pendant la période de Thanksgiving (du 26 au 30 novembre 2025 inclus), comme en Chine, avec 272 millions de dollars. Ses recettes mondiales s’élèvent ainsi, à ce jour, à 556 millions de dollars.

Le lancement de Zootopie 2 devient donc, selon l’Agence AP, le plus gros démarrage international jamais enregistré pour un film d’animation, le quatrième plus gros démarrage mondial tous genres confondus et le meilleur démarrage international de 2025 !

20 Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=lliLY89jdyw
    posted the 12/01/2025 at 01:25 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    cyr posted the 12/01/2025 at 01:44 PM
    J'ai etais le voir.
    Au cinéma de gaumont au disneyvillage, tu avais des séances normal, 4dx, imax, Vo.......un lancement toute les 30 minutes a peu près.

    Bon la séance a 14h00 (j'ai loupé celle de 13h00, rester que 5 minutes avant le démarrage et j'etais au coowboy cookout (en face de btm.....)(le train de la mine pour les non initié), bref je me voyais pas me taper un sprint.

    Et du coup j'ai pas put voir la parade de Noël non plus...je suis sortie a 15h50, et la parade commence a 15h55....et vu la météo pluvieuses, le monde.....bref j'ai passer un bon moment. J'ai etais même étonné que ma séances etais au 3/4 rempli.

    J'ai passer un bon moment, un peu d'humour, les personnages toujours attachant. Et flash.....toujours aussi marrant.
    aozora78 posted the 12/01/2025 at 02:05 PM
    Vraiment j'ai absolument adoré le film, autant que le premier. J'avais peur, on connait tous le Disney actuel depuis un paquet d'années... mais non, vraiment le rythme est parfait, il y a une ou deux facilités que j'ai noté mais rien de grave tant j'ai trouvé le film réjouissant et touchant (surtout le duo de héros évidemment).

    Je dis un grand oui pour un 3ème film, avec l'espoir que ce soit toujours aussi bien mais je préfère avoir peur de l'échec et rester prudent concernant ma hype sur un probable prochain épisode.
    mizuki posted the 12/01/2025 at 02:06 PM
    J'hésite à aller le voir... Je cherche des avis un peu neutre pour voir si le côté "Disney moderne" est mis très en avant ou pas. Je veux voir un divertissement, pas une leçon politique
    kidicarus posted the 12/01/2025 at 02:23 PM
    C'est en Chine où il fait un vrai carton.
    Pas encore vu, sûrement ce week-end.
