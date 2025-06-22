NintendoEverything

Le jeu "absolument massif" "00'42" et il est "incroyablement peaufiné" à "01'42", avec une caméra "tellement bonne" et "calibrée à la perfection" pour un jeu de course d’après D.F.Nouveau moteur utilisé, SOL-AVES (de Bandai Namco)L'hypothèse des fans que le jeu utilise le ray-tracing en temps réel ne semble pas être le cas.La technologie NVIDIA RTX est plutôt utilisée en mode hors ligne (offline) pour baker (calculer) les GI probes (sondes d'illumination globale), probablement pour éclairer les objets dynamiques.En mode salon :Vise une fréquence d'images de 60 FPS.Cible une résolution de 1080p à 1152p.Se rapproche davantage de 1440p.En mode portable :La résolution est très variable.900p est plus courant.Peut descendre à 720p lors des moments très intenses, mais peut aussi monter jusqu'à 1080p.La mise en œuvre de l'HDR n'est pas optimale, pouvant donner une impression "saturée" ou "lavée" (washed out).Le mode City Trial est celui où le jeu a tendance à perdre des images et à connaître des chutes de framerate régulières.On peut observer des animations dégradées (decimated animation) à distance, notamment pour les PNJ, dans ce mode.En mode quatre joueurs en écran partagé, il y a beaucoup de chutes de frame rate dans les sections animées et chargées.Le mode City Trial tourne dans les 40 et 50 FPS dans cette configuration.