profile
Lollipop Chainsaw RePop
2
Likers
name : Lollipop Chainsaw RePop
platform : PC
editor : Kadokawa Games
developer : N.C
genre : action
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5987
visites since opening : 10094443
nicolasgourry > blog
all
[NS2] Lollipop Chainsaw RePOP NS2 Edition / Repoussé pour 2 raisons.



(Trailer de Septembre 2015)

La version Switch 2 est repoussé en 2026 (la date était en Novembre 2025), mais pour deux raisons.

1 ) Un mode exclusif à la NS2 : the “Gun Shooting Mode".
Dans ce mode la fonction "souris" est intégré.



2 ) Une sortie physique est prévue, il était prévue à la base uniquement en numérique, le but d'avoir les deux sorties en simultanées (numérique et boîte).


Gematsu
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, tripy73
    posted the 11/14/2025 at 09:05 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    nicolasgourry posted the 11/14/2025 at 09:16 AM
    kisukesan Tu pourrais encore plus craquer ?
    rogeraf posted the 11/14/2025 at 09:25 AM
    Fuyez pauvres fous ! Combien le prix de vente plein pot nicolasgourry
    kisukesan posted the 11/14/2025 at 10:08 AM
    nicolasgourry en physique carrément en espérant que ce ne soit pas une GKC
    dono56 posted the 11/14/2025 at 12:49 PM
    Si c'est vraiment une version "physique ", j'ose imager que les données sont bien sur la cartouche, sinon c'est du déma un peu d'honnêteté quand même
    liberty posted the 11/14/2025 at 02:13 PM
    nicolasgourry Cool c'est donc la version la plus complète.
    nicolasgourry posted the 11/14/2025 at 02:15 PM
    liberty exactement
    hyoga57 posted the 11/14/2025 at 02:49 PM
    Key Card oblige, on va boycotter cette version.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo