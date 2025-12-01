accueil
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
name :
Broken Sword : Shadow of the Templars Reforged
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Revolution Software
genre :
Aventure
other versions :
Xbox Series X
-
Playstation 5
-
Switch
nicolasgourry
nicolasgourry
[NS2] Les Chevaliers de Baphomet / NS2 Edition
Mise à niveau : 4,99€
-4K (salon) / 1080p (portable)
-Mode "souris"
https://www.youtube.com/watch?v=A_29_PcT0r4
posted the 11/12/2025 at 05:25 PM by nicolasgourry
nicolasgourry
comments (
8
)
cyr
posted
the 11/12/2025 at 05:41 PM
Y en a sui veulent des mise a jour de jeux switch, c'est que le début.....
Perso je préfère du neuf.
iglooo
posted
the 11/12/2025 at 06:24 PM
La DA restera toujours aussi dégueulasse, c'est dommage.
cyr
des MàJ gratos, pas des payantes
cyr
posted
the 11/12/2025 at 06:28 PM
iglooo
tu veux le beurre et l'argent du beurre.....
Sauf que chez nintendo, le beurre c'est toi.
nicolasgourry
posted
the 11/12/2025 at 06:32 PM
cyr
il y a des jeux qui ont des mise à niveau gratuite, c'est cool pour le coup.
iglooo
posted
the 11/12/2025 at 06:50 PM
cyr
non, je veux juste le respect. Certes, c'est ambitieux en 2025. DQ 3HD le fait et d'autres comme te le rappelle
nicolasgourry
, pourquoi pas LCDB ? Plein le fi*n de cette course vers le bas.
Et là pour le coup, même si le petit artisan est effectivement un sacré rapace, il n'y est pour rien, je pense pas qu'ils mettent un flingue sur la tempe aux tiers pour que leur MàJ soient payantes!
cyr
posted
the 11/12/2025 at 06:53 PM
nicolasgourry
iglooo
une mise a jour, il y a eu du travail.
Si c'est juste bouger quelque curseur, pour augmenter la résolution ou autre, faire payer pour ça c'est pas bien. (Rien n'oblige a les acheter)
Mais si la mise rajoute certainne fonctionnalités, forcément ils y a eu un travail derrière .
Apres tant que les mise a jour payante dépasse pas 5 €....
nicolasgourry
posted
the 11/12/2025 at 07:15 PM
cyr
5€ c'est mieux que 10€, ça on est d'accord, mais quand c'est gratuit c'est encore mieux.
solarr
posted
the 11/12/2025 at 10:25 PM
Je compare à ma version DOS (PC) de 1996, je ne vois AUCUNE amélioration graphique en 2025 autre qu'avoir utilisé de l'HDMI plutôt qu'un câble SVGA (1996). Le HDMI a apporté de la netteté à l'image.
Les gens achètent des remaster tellement le jeu video a fait le tour des genres, alors tant qu'ils en vendent, tant mieux pour eux.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
