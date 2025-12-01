profile
Broken Sword : Shadow of the Templars Reforged
0
Likers
name : Broken Sword : Shadow of the Templars Reforged
platform : PC
editor : N.C
developer : Revolution Software
genre : Aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5986
visites since opening : 10091813
nicolasgourry > blog
all
[NS2] Les Chevaliers de Baphomet / NS2 Edition


Mise à niveau : 4,99€
-4K (salon) / 1080p (portable)
-Mode "souris"
https://www.youtube.com/watch?v=A_29_PcT0r4
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    gareauxloups
    posted the 11/12/2025 at 05:25 PM by nicolasgourry
    comments (8)
    cyr posted the 11/12/2025 at 05:41 PM
    Y en a sui veulent des mise a jour de jeux switch, c'est que le début.....

    Perso je préfère du neuf.
    iglooo posted the 11/12/2025 at 06:24 PM
    La DA restera toujours aussi dégueulasse, c'est dommage.
    cyr des MàJ gratos, pas des payantes
    cyr posted the 11/12/2025 at 06:28 PM
    iglooo tu veux le beurre et l'argent du beurre.....

    Sauf que chez nintendo, le beurre c'est toi.
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 06:32 PM
    cyr il y a des jeux qui ont des mise à niveau gratuite, c'est cool pour le coup.
    iglooo posted the 11/12/2025 at 06:50 PM
    cyr non, je veux juste le respect. Certes, c'est ambitieux en 2025. DQ 3HD le fait et d'autres comme te le rappelle nicolasgourry , pourquoi pas LCDB ? Plein le fi*n de cette course vers le bas.
    Et là pour le coup, même si le petit artisan est effectivement un sacré rapace, il n'y est pour rien, je pense pas qu'ils mettent un flingue sur la tempe aux tiers pour que leur MàJ soient payantes!
    cyr posted the 11/12/2025 at 06:53 PM
    nicolasgourry iglooo une mise a jour, il y a eu du travail.
    Si c'est juste bouger quelque curseur, pour augmenter la résolution ou autre, faire payer pour ça c'est pas bien. (Rien n'oblige a les acheter)

    Mais si la mise rajoute certainne fonctionnalités, forcément ils y a eu un travail derrière .

    Apres tant que les mise a jour payante dépasse pas 5 €....
    nicolasgourry posted the 11/12/2025 at 07:15 PM
    cyr 5€ c'est mieux que 10€, ça on est d'accord, mais quand c'est gratuit c'est encore mieux.
    solarr posted the 11/12/2025 at 10:25 PM
    Je compare à ma version DOS (PC) de 1996, je ne vois AUCUNE amélioration graphique en 2025 autre qu'avoir utilisé de l'HDMI plutôt qu'un câble SVGA (1996). Le HDMI a apporté de la netteté à l'image.

    Les gens achètent des remaster tellement le jeu video a fait le tour des genres, alors tant qu'ils en vendent, tant mieux pour eux.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo