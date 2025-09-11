profile
name : Metroid Prime 4 Beyond
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Retro Studios
genre : FPS
other versions : Switch Switch 2 -
Metroid Prime 4, l'hommage à Akira

En quelques secondes, un dérapage de moto dans le film culte Akira est devenues l'une des plus copiées et parodiées de l'histoire du cinéma, de l'anime et du jeux vidéo.



Le dernier en date est donc avec Metroid Prime 4


à 0'58''


NintendoLife
    posted the 11/09/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    aros posted the 11/09/2025 at 05:45 PM
    Ah ouais... mais c'est chaud en vrai comment la chose a été reprise maintes et maintes fois, hal-lu-ci-nant
    aros posted the 11/09/2025 at 05:47 PM
    En faite, c'est pas le film Akira qui est culte, c'est ce dérapage quand il est sur sa moto
    ducknsexe posted the 11/09/2025 at 06:21 PM
    Dans les banlieues, il y a beaucoup de plagiat : t’as des mecs en scooter qui se prennent pour Kaneda.
    cyr posted the 11/09/2025 at 07:33 PM
    ducknsexe et quand il se casse la gueule je jubile
    serve posted the 11/09/2025 at 07:55 PM
    C'est cool aussi qu'ils ont fait l'hommage à la PS3
    kikoo31 posted the 11/09/2025 at 08:04 PM
