accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
profile
9
❤
Likers
Who likes this ?
aros
,
mickurt
,
link49
,
greggy
,
opthomas
,
djayce
,
danoxaeha
,
nicolasgourry
,
escobar
name :
Metroid Prime 4 Beyond
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Retro Studios
genre :
FPS
other versions :
Switch
Switch 2
-
read the reviews
add a review
add a press review
profile
134
Likes
Likers
Who likes this ?
ing09
,
chris92
,
archesstat
,
ikazu
,
sandman
,
escobar
,
greil93
,
artemis
,
zabuza
,
cuthbert
,
zboobi
,
strifedcloud
,
stonesjack
,
musashimiyamoto
,
grozourson
,
sephiroth07
,
jeanouillz
,
traveller
,
rosewood
,
tvirus
,
grimmroy
,
amassous
,
spawnini
,
arngrim
,
amorphe
,
musicforlife
,
sphinx
,
dx93
,
eruroraito7
,
minx
,
jwolf
,
opthomas
,
roy001
,
smartcrush
,
chester
,
milo42
,
binou87
,
odv78
,
squall0280
,
xell
,
link80
,
x1x2
,
heracles
,
fifine
,
olimar59
,
marcellojolimitaine
,
amario
,
trez
,
shadow6666
,
hijikatamayora13
,
bliss02
,
shiranui
,
gaymer40
,
doflamingod
,
princedupersil01
,
geugeuz
,
fortep
,
momotaros
,
leblogdeshacka
,
kenpokan
,
shanks
,
mugimando
,
raeglin
,
yka
,
kingkong13
,
netero
,
kurosama
,
shockadelica
,
supasaiyajin
,
gaeon
,
oloman334
,
nobleswan
,
regis77
,
neckbreaker71
,
referencementmontpellier
,
oss137
,
torotoro59
,
kwak
,
corrin
,
roivas
,
raph64
,
icebergbrulant
,
xxxxxx0
,
sorasaiku
,
niveforever
,
biboys
,
awamy02
,
tynokarts
,
gareauxloups
,
boyd
,
mtkaragorn
,
djayce
,
receiversms
,
spaaz
,
salocin
,
smokeboom
,
giusnake
,
2077
,
stevewonders
,
floflo
,
aros
,
hyoga57
,
kevinmccallisterrr
,
chiotgamer
,
gizmo2142
,
iglooo
,
lt93
,
rulian
,
plistter
,
guigui59
,
spakk111
,
nindo64
,
randyofmana
,
rebellion
,
svr
,
kevisiano
,
ropstar
,
dedad
,
51love
,
yanssou
,
pimoody
,
powerplex
,
tuni
,
suzukube
,
jamrock
,
kisukesan
,
tripy73
,
colibrie
,
esets
,
almightybhunivelze
,
shinz0
,
toastinambour
,
skk
,
gankutsuou
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
5977
visites since opening :
10071209
nicolasgourry
> blog
all
nouvelle catégorie
nouvelle catégorie
Metroid Prime 4, l'hommage à Akira
En quelques secondes, un dérapage de moto dans le film culte Akira est devenues l'une des plus copiées et parodiées de l'histoire du cinéma, de l'anime et du jeux vidéo.
Le dernier en date est donc avec Metroid Prime 4
à 0'58''
NintendoLife
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 11/09/2025 at 05:30 PM by
nicolasgourry
comments (
6
)
aros
posted
the 11/09/2025 at 05:45 PM
Ah ouais... mais c'est chaud en vrai comment la chose a été reprise maintes et maintes fois, hal-lu-ci-nant
aros
posted
the 11/09/2025 at 05:47 PM
En faite, c'est pas le film Akira qui est culte, c'est ce dérapage quand il est sur sa moto
ducknsexe
posted
the 11/09/2025 at 06:21 PM
Dans les banlieues, il y a beaucoup de plagiat : t’as des mecs en scooter qui se prennent pour Kaneda.
cyr
posted
the 11/09/2025 at 07:33 PM
ducknsexe
et quand il se casse la gueule je jubile
serve
posted
the 11/09/2025 at 07:55 PM
C'est cool aussi qu'ils ont fait l'hommage à la PS3
kikoo31
posted
the 11/09/2025 at 08:04 PM
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo