Dans ce nouvel épisode de la guerre froide entre Nintendo/The Pokémon Company et PocketPair, cette fois, c’est le bureau japonais des brevets qui vient de recaler l’un des brevets "anti-Palworld" déposés par Nintendo, pour "absence de caractère inventif".
Le Japan Patent Office (JPO) a rejeté, sur une base provisoire, une demande de brevet déposée par Nintendo, directement liée à son conflit en cours avec Pocketpair, le studio de Palworld, peut-on lire chez GamesFrey.
L’examinateur du JPO a estimé que les mécanismes décrits par Nintendo existaient déjà dans plusieurs jeux antérieurs, dont ARK : Survival Evolved (mécaniques de capture, combats déclenchés après capture), Monster Hunter 4 (capture par pièges et objets anesthésiants), Craftopia (de Pocketpair également, d'ailleurs), Kantai Collection (jauge de progression) et même Pokémon GO (système de capture et taux de réussite basé sur un cercle).
Voilà qui va directement dans le sens de Pocketpair, qui conteste ces brevets en arguant qu’ils ne reposent sur aucune innovation réelle. Nintendo, de son côté, soutient que certains précédents (comme des mods ou des jeux indépendants) ne devraient pas être considérés comme de l’art antérieur (prior art).
L'armée d'avocats va devoir redoubler d'ingéniosité
Ainsi, le dépôt n°2024-031879, parent d’un brevet déjà utilisé par Nintendo dans sa plainte et lui-même parent d’un autre, a été rejeté le 17 octobre 2025.
L’examinateur Kazumasa Nakamura invoque l’article 29(2) du Patent Act japonais, selon lequel une invention ne peut être brevetée si elle pouvait être "aisément conçue" par un professionnel du domaine à partir de travaux existants. Selon le JPO, les idées de Nintendo étaient déjà évidentes pour un développeur compétent, et ne remplissent donc pas le critère "d’étape inventive".
Notez néanmoins que la décision n’est pas définitive. Nintendo dispose de 60 jours pour soumettre une réponse ou amender sa demande.
En cas de rejet confirmé, l’entreprise pourra saisir la Cour d’appel spécialisée en propriété intellectuelle. Cependant, le fait que le JPO tienne désormais compte de jeux concrets (et non seulement de brevets existants) en tant qu'objet d'antériorité complique sérieusement la stratégie de Nintendo, d'autant que ce revers s'ajoute à d'autres difficultés : un troisième brevet invoqué dans le litige a déjà dû être modifié en cours de procès, signe que la base juridique de Nintendo se fragilise.
https://www.gamekult.com/actualite/nintendo-essuie-un-sacre-revers-dans-sa-croisade-contre-palworld-3050866481.html
Ces merdes prennent trop la confiance et se croient tout permis...
Sans parler du fait qu'ils ont déjà eux même voler les idées des autres par le passé.
J'espère que "jeux indépendants" fait référence aux jeux de fans comme Pokéclicker et pas de toute la scène jeu indé
Il faut que Sony sorte d’urgence Palworld sur PS5 en boîte au Japon, ça détruira peut-être Pokemon Zin Zin
Ça chiale pour tencent qui copie Horizons mais quand ça parle de Pokemon ça change de discours
Cela s’appelle une contradiction
kikoo31 C'est clairement pas la même chose, surtout que Tencent est bien plus dans la merde que Pocketpair rien qu'avec les échanges avec Sony.
Même si on sait que ça ne changera pas grand chose
kikoo31 Si certains se réjouissent, c’est surtout parce que Nintendo possède depuis trop longtemps le totem d’immunité et depuis la sortie de la Switch 2, Nintendo connaît pas mal de critiques, globalement justifiées donc une petite tape sur les fesses pourrait leur faire du bien
On en a marre de voir Nintendo sur sa chaise longue à compter les billets des fanboys, il serait temps que ces derniers réagissent
Tout comme Sony qui s’est rendu compte que les GAAS, fallait laisser tomber, on n’en veut pas
Concernant Nintendo/TPC et Pocket Pair, je rappelle que ces derniers ont retiré la mécaniques de "lancer la ball pour capturer / invoquer un monstre" juste après le début du procès.
Tencent a copier tencent mais Pal World j ai bien aimer le jeu mais ça se voit direct qu'il y a eu vol de donné
Si Nintendo annonce d enormes DLC pour Mario Kart world on peut dire que le jeu vaudra son prix. MK8 deluxe avec ces pack DLC, atteint pas loin ce prix. Mais en terme de jeu et de fun Nintendo a réussit son pari sur MKW, DKB, et bientot MP4
Par contre je te rejoint sur pokemon, ce revers permettra a Nintendo et la Pokémon company de se bouger le fion.
Après peut-être que Nintendo a eu les yeux plus gros que le ventre en se proclamant "inventeur" de plusieurs concepts, finalement déjà existants sur d’anciens jeux
ducknsexe C’est bien ça, tu as pas mal résumé
Metroid Prime 4, il a intérêt à être bon, ça fait un bail qu’on l’attend !
La question que va devoir poser la justice c'est plutôt la suivante : est-ce que Tencent a voulu influencer les gens (vous et moi) à exposer Light of Motiram "comme un jeu Horizon", dans sa communication et même de façon implicite en parlant du gameplay par exemple. C'est déjà plus compliqué pour Sony d'accuser un plagiat au simple fait qu'il ont refusé l'offre de Tencent. Ce serait trop simple sinon.
PocketPair a plus de mal avec Nintendo ici :
- Au début, ils ont eu une communication "a la Epic Game" en se victimisation sur les réseaux sociaux et en appelant les fans à les défendre. On n'agit pas ainsi si on avait à se reprocher, on n'est peut être dans une l'ère post-vérité sur Internet mais c'est surtout que ça n'est pas une attitude responsable pour une entreprise.
- Ils ont mis à jour Palworld en enlevant le contenu qui est le sujet du procès, je ne vois comment les juges ne pourront pas tenir compte même si Nintendo n'obtient pas ce que l'entreprise demande.
PocketPair a plus a perdre ici que Nintendo qui même en statut-quo (50/50) aura gagné le fait que Palworld ne reprenne le gameplay des Pokémon Legends.
Je pense plutôt qu'avant la Nintendo Switch, tout le monde s'en foutait de Nintendo et que le succès de la Nintendo Switch fait grincer des dents.
Ce qui est assez ridicule par ailleurs.
Heureusement que le cauchemar est terminé
Les mecs veulent se protéger au max de la concurrence tu m'étonnes vu les bousins quils produisent, faudrait pas que d'autres acteurs leurs fassent de l'ombre