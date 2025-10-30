profile
ouroboros4
14
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 519
visites since opening : 1069139
ouroboros4 > blog
Nintendo essuie un sacré revers dans sa croisade contre Palworld
Dans ce nouvel épisode de la guerre froide entre Nintendo/The Pokémon Company et PocketPair, cette fois, c’est le bureau japonais des brevets qui vient de recaler l’un des brevets "anti-Palworld" déposés par Nintendo, pour "absence de caractère inventif".

Le Japan Patent Office (JPO) a rejeté, sur une base provisoire, une demande de brevet déposée par Nintendo, directement liée à son conflit en cours avec Pocketpair, le studio de Palworld, peut-on lire chez GamesFrey.
L’examinateur du JPO a estimé que les mécanismes décrits par Nintendo existaient déjà dans plusieurs jeux antérieurs, dont ARK : Survival Evolved (mécaniques de capture, combats déclenchés après capture), Monster Hunter 4 (capture par pièges et objets anesthésiants), Craftopia (de Pocketpair également, d'ailleurs), Kantai Collection (jauge de progression) et même Pokémon GO (système de capture et taux de réussite basé sur un cercle).
Voilà qui va directement dans le sens de Pocketpair, qui conteste ces brevets en arguant qu’ils ne reposent sur aucune innovation réelle. Nintendo, de son côté, soutient que certains précédents (comme des mods ou des jeux indépendants) ne devraient pas être considérés comme de l’art antérieur (prior art).



L'armée d'avocats va devoir redoubler d'ingéniosité
Ainsi, le dépôt n°2024-031879, parent d’un brevet déjà utilisé par Nintendo dans sa plainte et lui-même parent d’un autre, a été rejeté le 17 octobre 2025.

L’examinateur Kazumasa Nakamura invoque l’article 29(2) du Patent Act japonais, selon lequel une invention ne peut être brevetée si elle pouvait être "aisément conçue" par un professionnel du domaine à partir de travaux existants. Selon le JPO, les idées de Nintendo étaient déjà évidentes pour un développeur compétent, et ne remplissent donc pas le critère "d’étape inventive".

Notez néanmoins que la décision n’est pas définitive. Nintendo dispose de 60 jours pour soumettre une réponse ou amender sa demande.

En cas de rejet confirmé, l’entreprise pourra saisir la Cour d’appel spécialisée en propriété intellectuelle. Cependant, le fait que le JPO tienne désormais compte de jeux concrets (et non seulement de brevets existants) en tant qu'objet d'antériorité complique sérieusement la stratégie de Nintendo, d'autant que ce revers s'ajoute à d'autres difficultés : un troisième brevet invoqué dans le litige a déjà dû être modifié en cours de procès, signe que la base juridique de Nintendo se fragilise.


https://www.gamekult.com/actualite/nintendo-essuie-un-sacre-revers-dans-sa-croisade-contre-palworld-3050866481.html
    tags :
    2
    Likes
    Who likes this ?
    adamjensen, bogsnake
    posted the 10/30/2025 at 04:58 PM by ouroboros4
    comments (31)
    nicolasgourry posted the 10/30/2025 at 05:01 PM
    "et même Pokémon GO (système de capture et taux de réussite basé sur un cercle)" si ça c'est pas ironique.
    adamjensen posted the 10/30/2025 at 05:05 PM
    Tant mieux.
    Ces merdes prennent trop la confiance et se croient tout permis...
    Sans parler du fait qu'ils ont déjà eux même voler les idées des autres par le passé.
    churos45 posted the 10/30/2025 at 05:08 PM
    "Nintendo, de son côté, soutient que certains précédents (comme des mods ou des jeux indépendants) ne devraient pas être considérés comme de l’art antérieur (prior art)."

    J'espère que "jeux indépendants" fait référence aux jeux de fans comme Pokéclicker et pas de toute la scène jeu indé
    icebergbrulant posted the 10/30/2025 at 05:09 PM
    Cheh !

    Il faut que Sony sorte d’urgence Palworld sur PS5 en boîte au Japon, ça détruira peut-être Pokemon Zin Zin
    cyr posted the 10/30/2025 at 05:09 PM
    Y en a qui doit être heureux derrière leur écran.
    kirk posted the 10/30/2025 at 05:10 PM
    J’espère qu'à la fin Nintendo l'aura profond dans le fondement.
    ratchet posted the 10/30/2025 at 05:18 PM
    J’ai vu une vidéo le plagiat est tellement abusé bordel… ils ont carrément C/C Arceus et son event c’est ouf
    guiguif posted the 10/30/2025 at 05:23 PM
    keiku posted the 10/30/2025 at 05:30 PM
    logique, au moins la justice fait son boulot
    marchand2sable posted the 10/30/2025 at 05:31 PM
    C'était totalement prévisible le système de capture ne vient pas d'eux. A voir pour la copie des bêtes-bêtes par contre.
    kikoo31 posted the 10/30/2025 at 05:36 PM
    ratchet +1000
    Ça chiale pour tencent qui copie Horizons mais quand ça parle de Pokemon ça change de discours
    icebergbrulant posted the 10/30/2025 at 05:39 PM
    kikoo31 J’avoue
    Cela s’appelle une contradiction
    altendorf posted the 10/30/2025 at 05:39 PM
    icebergbrulant Surtout que Sony a créé une co-entreprise avec Pocketpair pour les aider au niveau merchandising ^^

    kikoo31 C'est clairement pas la même chose, surtout que Tencent est bien plus dans la merde que Pocketpair rien qu'avec les échanges avec Sony.
    icebergbrulant posted the 10/30/2025 at 05:48 PM
    altendorf Que Sony fonce alors
    Même si on sait que ça ne changera pas grand chose

    kikoo31 Si certains se réjouissent, c’est surtout parce que Nintendo possède depuis trop longtemps le totem d’immunité et depuis la sortie de la Switch 2, Nintendo connaît pas mal de critiques, globalement justifiées donc une petite tape sur les fesses pourrait leur faire du bien
    On en a marre de voir Nintendo sur sa chaise longue à compter les billets des fanboys, il serait temps que ces derniers réagissent

    Tout comme Sony qui s’est rendu compte que les GAAS, fallait laisser tomber, on n’en veut pas
    masharu posted the 10/30/2025 at 05:52 PM
    altendorf Je l'ai déjà dit, il va être difficile à Sony de prouver que Tencent à tord de "faire son propre Horizon très inspiré", par exemple la même justice a à l'époque invalidé Nintendo quand la créateur de Fire Emblem a fait son propre jeu sur PlayStation. Tencent aurait été en difficulté si oui des éléments de Horizon (artwork, logo, personnages) étaient réutilisé. Mais en l'état, c'est 50/50.

    Concernant Nintendo/TPC et Pocket Pair, je rappelle que ces derniers ont retiré la mécaniques de "lancer la ball pour capturer / invoquer un monstre" juste après le début du procès.
    kikoo31 posted the 10/30/2025 at 05:53 PM
    icebergbrulant pour moi il y a pas débat
    Tencent a copier tencent mais Pal World j ai bien aimer le jeu mais ça se voit direct qu'il y a eu vol de donné
    jackfrost posted the 10/30/2025 at 05:54 PM
    kikoo31 Tu as vu craftopia de pocketpair ?
    kikoo31 posted the 10/30/2025 at 05:59 PM
    jackfrost oui,j'en ai entendu parlé vite fait mais pas tester
    altendorf posted the 10/30/2025 at 06:09 PM
    masharu J'ai pas dit qu'ils vont réussir, juste que ce n'est pas la même chose le cas Palworld/Pokémon et le cas Horizon/Light of Motiram.
    potion2swag posted the 10/30/2025 at 06:10 PM
    Faut pas confondre Art/Univers et Gameplay. C'est comme si Stefen King essayait de copyrighté le genre du fantastique.
    ducknsexe posted the 10/30/2025 at 06:11 PM
    icebergbrulant tu parle sans doute des 90 euros pour le lancement de MKW et du pokemon fade.

    Si Nintendo annonce d enormes DLC pour Mario Kart world on peut dire que le jeu vaudra son prix. MK8 deluxe avec ces pack DLC, atteint pas loin ce prix. Mais en terme de jeu et de fun Nintendo a réussit son pari sur MKW, DKB, et bientot MP4

    Par contre je te rejoint sur pokemon, ce revers permettra a Nintendo et la Pokémon company de se bouger le fion.
    masharu posted the 10/30/2025 at 06:13 PM
    altendorf Je répondais à "est bien plus dans la merde" (que PocketPair). Non Tencent ne l'est pas autant, pour les raisons évoqués plus haut.
    altendorf posted the 10/30/2025 at 06:25 PM
    masharu Les preuves sont bien plus formelles donc oui ils sont plus dans la merde. Néanmoins, cela ne veut pas dire que Sony gagnera, tu as toujours des moyens de contourner les choses.
    icebergbrulant posted the 10/30/2025 at 06:26 PM
    kikoo31 Ah mais je suis complètement d’accord avec toi
    Après peut-être que Nintendo a eu les yeux plus gros que le ventre en se proclamant "inventeur" de plusieurs concepts, finalement déjà existants sur d’anciens jeux

    ducknsexe C’est bien ça, tu as pas mal résumé

    Metroid Prime 4, il a intérêt à être bon, ça fait un bail qu’on l’attend !
    ootaniisensei posted the 10/30/2025 at 06:31 PM
    Bien fait pour leur gueule, ce genre de brevet ne devrait même pas existé de base.
    marcelpatulacci posted the 10/30/2025 at 06:35 PM
    BigN devrait choisir des avocats Français, ils sont champions pour éviter la taule au violeurs, pédos et assassins alors un simple plagiat de poukémoune....un jeu d'enfant
    masharu posted the 10/30/2025 at 06:46 PM
    altendorf Ça n'est pas des "preuves", c'est bien ça le problème. Oui Tencent a repompé les visuels de l'univers des jeux Horizon, et en effet Tencent a été bouté par Sony pour une adaptation de Horizon selon des leaks. Mais Light of Motiram ça n'est pas juste "Horizon" comme si on avait un personnage exactement comme Aloy dans le jeu de Tencent. Voyez le sujet comme vous le voulez mais pas besoin pour Tencent de contourner le problème. C'est simple : On serait tous dans la merde si l'inspiration visuelle était préjudiciable.

    La question que va devoir poser la justice c'est plutôt la suivante : est-ce que Tencent a voulu influencer les gens (vous et moi) à exposer Light of Motiram "comme un jeu Horizon", dans sa communication et même de façon implicite en parlant du gameplay par exemple. C'est déjà plus compliqué pour Sony d'accuser un plagiat au simple fait qu'il ont refusé l'offre de Tencent. Ce serait trop simple sinon.

    PocketPair a plus de mal avec Nintendo ici :
    - Au début, ils ont eu une communication "a la Epic Game" en se victimisation sur les réseaux sociaux et en appelant les fans à les défendre. On n'agit pas ainsi si on avait à se reprocher, on n'est peut être dans une l'ère post-vérité sur Internet mais c'est surtout que ça n'est pas une attitude responsable pour une entreprise.
    - Ils ont mis à jour Palworld en enlevant le contenu qui est le sujet du procès, je ne vois comment les juges ne pourront pas tenir compte même si Nintendo n'obtient pas ce que l'entreprise demande.

    PocketPair a plus a perdre ici que Nintendo qui même en statut-quo (50/50) aura gagné le fait que Palworld ne reprenne le gameplay des Pokémon Legends.
    aros posted the 10/30/2025 at 06:47 PM
    Ce que je comprends avec cet article, c'est que la licence Pokémon devrait ne pas avoir à innover plus que ça, et en même temps, ne pas être inquiétée de quelque manière que ce soit par quiconque, car la licence va à son rythme, et qu'il ne faudrait pas que, à un moment, l'on se désintéressât de Pokémon pour s'orienter vers d'autres jeux développés par d'autres développeurs désireux de proposer des jeux similaires mais qui cherchent à faire mieux que de se foutre de la gueule des gens... et qui, en faisant cela, viendraient à perturber l'évolution de la licence dans le temps, telle qu'elle a été prévue pour la licence Pokémon selon un agenda bien précis. Parce bon... faudrait pas que Pokémon devienne « has been ».
    nyseko posted the 10/30/2025 at 06:50 PM
    icebergbrulant Nintendo possède depuis trop longtemps le totem d’immunité

    Je pense plutôt qu'avant la Nintendo Switch, tout le monde s'en foutait de Nintendo et que le succès de la Nintendo Switch fait grincer des dents.

    Ce qui est assez ridicule par ailleurs.
    icebergbrulant posted the 10/30/2025 at 07:02 PM
    nyseko Personnellement, j’ai commencé à mépriser Nintendo au moment de la Wii qui a changé quelques instants le paysage vidéoludique avec son motion gaming de la mort

    Heureusement que le cauchemar est terminé
    51love posted the 10/30/2025 at 07:03 PM


    Les mecs veulent se protéger au max de la concurrence tu m'étonnes vu les bousins quils produisent, faudrait pas que d'autres acteurs leurs fassent de l'ombre
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo