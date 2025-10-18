profile
shanks
162
Likes
Likers
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 2001
visites since opening : 5782129
shanks > blog
all
Keeper : donc heu, on va dire bonne chance à Double Fine hein
Jeux Video


Voilà.
Voilà voilà même...

Pour comparo, Psychonauts 2, c'est un pic de 7200.
Qui de toute façon était renta avec son Kickstarter.

C'est mieux que Dustborn, c'est sûr.
Mais c'est 4 fois moins que que Concord hein

(bonne chance au studio pour son avenir)
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/18/2025 at 11:00 PM by shanks
    comments (15)
    guiguif posted the 10/18/2025 at 11:06 PM
    et surtout 15 fois moins que Lost Soul Aside
    thejoke posted the 10/18/2025 at 11:09 PM
    Ils redeviendront peut être à nouveau indépendant comme toys for bob. Tim schafer en a toujours chié pour trouver du budget mais au final on a régulièrement eu des jeux originaux et généralement bons.
    aozora78 posted the 10/18/2025 at 11:28 PM
    Studio talentueux. Mais avec ce jeu je sens que comme pour le studio de Ron Gilbert, celui de Tim Schaffer va galérer à rendre son jeu rentable... l'avantage pour ce dernier c'est qu'il appartient à Microsoft niveau budget mais tenant son épée de damocles sur eux quand même...
    altendorf posted the 10/18/2025 at 11:42 PM
    Pareil que pour Toys for Bob, Microsoft doit les laisser redevenir indépendant.
    skuldleif posted the 10/19/2025 at 12:05 AM
    ahlala si seulement ils etaient indépendant pour ne pas sortir keeper et clamser plus vite
    skuldleif posted the 10/19/2025 at 12:14 AM
    bon deja si ils l'etaient vous en auriez sans doute rien a foutre de la perf de leur jeu c'est deja ca
    bennj posted the 10/19/2025 at 12:16 AM
    Aucune com de la part de Microsoft.
    Impossible de pré-commander le jeu.
    Impossible de le pré-installer même si on a la gamepass.
    Le jour J on te propose de payer 30e même si t'as le gamepass.

    Franchement si je bossais à DF je péterai un plomb vu comment Microsoft en a rien à foutre du jeu. C'est même plus de l'irrespect à ce niveau... Je leur chie à la gueule vu comment les gens de DF ne méritent pas ça.
    bennj posted the 10/19/2025 at 12:17 AM
    skuldleif t'es bourré ?
    ravyxxs posted the 10/19/2025 at 12:17 AM
    (bonne chance au studio pour son avenir)

    Les studios XBOX rachetés comme celui ci et Ninja Theory ont encore une dernière chance, on le sait...
    skuldleif posted the 10/19/2025 at 12:18 AM
    bennj pourquoi? tu ne saisi pas que je me fout de la gueule du fake concern autour du studio et du jeu?
    ravyxxs posted the 10/19/2025 at 12:21 AM
    skuldleif Pourquoi tu parles franglais à chaque fois ? Tu as une langue magnifique de plus est, le français !!!!
    ravyxxs posted the 10/19/2025 at 12:22 AM
    Plus sérieusement, à l'avenir, les studios réfléchiront à deux fois avant de se faire racheter si ça tourne mal.
    bennj posted the 10/19/2025 at 12:23 AM
    skuldleif Ben si tu penses que DF ne peut pas se voir fermer vu la dernière purge qu'à fait Microsoft dans ses rangs tu te mets de la doigt dans l'œil. Et le fait qu'ils ne supportent pas du tout la sortie de ce titre d'un très bon studio comme DF devrait te mettre la puce à l'oreille. Ça me gave vraiment ce manque de respect pour toutes les personnes qui ont bossé des années sur ce titre.
    losz posted the 10/19/2025 at 12:44 AM
    Pas surprenant le jeu est cher et court, genre de niche à la limite du walking simulator, DA/univers "spécial", dispo sur Game Pass, énormément de sorties ce mois ci... Bref, rien ne joue en sa faveur.
    spartan1985 posted the 10/19/2025 at 12:54 AM
    Pas de campagne promo et honnêtement, lorsque Microsoft les as racheté on espérait bien mieux. Déjà 6 piges et les types te pondent Keeper...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo