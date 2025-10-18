Jeux Video
Voilà.
Voilà voilà même...
Pour comparo, Psychonauts 2, c'est un pic de 7200.
Qui de toute façon était renta avec son Kickstarter.
C'est mieux que Dustborn, c'est sûr.
Mais c'est 4 fois moins que que Concord hein
(bonne chance au studio pour son avenir)
posted the 10/18/2025 at 11:00 PM by shanks
Impossible de pré-commander le jeu.
Impossible de le pré-installer même si on a la gamepass.
Le jour J on te propose de payer 30e même si t'as le gamepass.
Franchement si je bossais à DF je péterai un plomb vu comment Microsoft en a rien à foutre du jeu. C'est même plus de l'irrespect à ce niveau... Je leur chie à la gueule vu comment les gens de DF ne méritent pas ça.
Les studios XBOX rachetés comme celui ci et Ninja Theory ont encore une dernière chance, on le sait...