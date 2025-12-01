profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5937
visites since opening : 9949359
nicolasgourry > blog
all
Ma découverte de la médiathèque : Blue Giant
Hier soir, j'ai regardé un anime tiré d'un manga qui parle du jazz (d'ailleurs sur la musique il y a un autre manga que j'ai aimé, c'est Beck).



C'est l'histoire de Dai Miyamoto, jeune garçon de 18 ans qui joue du saxophone depuis 4 ans tout seul avec passion. Il a une ambition : il veut devenir le meilleur jazzman au monde. Il habite dans une petite province mais décide d'aller à Tokyo tenter l'aventure de sa vie. Il va chez un pote qui deviendra l'un des membres d'un groupe avec un pianiste qu'il rencontra dans un bar.

Plusieurs thèmes sont abordés : la notion de groupe (souvent éphémères dans la musique), l'amitié (la solidarité qu'il faut entretenir et l’émulsion qu'elle provoque), la passion pour un art (le talent n'est que du temps consacré à quelque chose) et l’ascension compliquée pour arriver au "sommet" (quitte à faire des petits boulots à côté et face aux "accidents" qui peuvent arriver à tout moment). De plus, le final est réussi.

J'ai passé un bon moment durant 2h00. La réalisation est classe (l'ambiance souvent de nuit dans les bars est bien retranscrite avec ce qu'il faut d'emphase pour sublimer les "performances" des musiciens), l'histoire se laisse suivre (certes elle prend son temps, mais elle permet de se laisser porter par un récit simple et universel) et la B.O est envoûtante (encore plus si vous avez l'équipement pour l'entendre convenablement).

PS : Il m'a donné envie de lire le manga.
https://www.youtube.com/watch?v=bdApuX0zOhE
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 10/12/2025 at 08:35 AM by nicolasgourry
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo