Hier soir, j'ai regardé un anime tiré d'un manga qui parle du jazz (d'ailleurs sur la musique il y a un autre manga que j'ai aimé, c'est Beck).C'est l'histoire de Dai Miyamoto, jeune garçon de 18 ans qui joue du saxophone depuis 4 ans tout seul avec passion. Il a une ambition : il veut devenir le meilleur jazzman au monde. Il habite dans une petite province mais décide d'aller à Tokyo tenter l'aventure de sa vie. Il va chez un pote qui deviendra l'un des membres d'un groupe avec un pianiste qu'il rencontra dans un bar.Plusieurs thèmes sont abordés : la notion de groupe (souvent éphémères dans la musique), l'amitié (la solidarité qu'il faut entretenir et l’émulsion qu'elle provoque), la passion pour un art (le talent n'est que du temps consacré à quelque chose) et l’ascension compliquée pour arriver au "sommet" (quitte à faire des petits boulots à côté et face aux "accidents" qui peuvent arriver à tout moment). De plus, le final est réussi.J'ai passé un bon moment durant 2h00. La réalisation est classe (l'ambiance souvent de nuit dans les bars est bien retranscrite avec ce qu'il faut d'emphase pour sublimer les "performances" des musiciens), l'histoire se laisse suivre (certes elle prend son temps, mais elle permet de se laisser porter par un récit simple et universel) et la B.O est envoûtante (encore plus si vous avez l'équipement pour l'entendre convenablement).PS : Il m'a donné envie de lire le manga.