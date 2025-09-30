La BASTON était plus que jamais à l'honneur au TOKYO GAME SHOW 2025, avec la présence du très attendu MARVEL TÔKON FIGHTING SOULS sur les stands PLAYSTATION et ARC SYSTEM WORKS, unis tels les AVENGERS pour tout éclater l'an prochain. Fan invétéré de COMICS, DANIEL avait enfin l'occasion d'approcher pour la première fois celui qui s'avance comme le digne héritier de MARVEL VS. CAPCOM sur consoles et PC, mais avec tout le savoir-faire du studio de DRAGON BALL FIGHTERZ en matière d'exploitation de licence. Petite cerise sur le gâteau : la présence de personnages jouables pour la première fois sur le salon !