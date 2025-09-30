profile
Marvel Tokon Fighting Souls
3
Likers
name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
profile
nicolasgourry
134
Likes
Likers
nicolasgourry
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 5918
visites since opening : 9901509
nicolasgourry > blog
all
[Sumimasen Turbo] Marvel Tôken Fighting Souls


La BASTON était plus que jamais à l'honneur au TOKYO GAME SHOW 2025, avec la présence du très attendu MARVEL TÔKON FIGHTING SOULS sur les stands PLAYSTATION et ARC SYSTEM WORKS, unis tels les AVENGERS pour tout éclater l'an prochain. Fan invétéré de COMICS, DANIEL avait enfin l'occasion d'approcher pour la première fois celui qui s'avance comme le digne héritier de MARVEL VS. CAPCOM sur consoles et PC, mais avec tout le savoir-faire du studio de DRAGON BALL FIGHTERZ en matière d'exploitation de licence. Petite cerise sur le gâteau : la présence de personnages jouables pour la première fois sur le salon !
https://www.youtube.com/watch?v=613wB39eKiY
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/30/2025 at 05:30 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    playshtayshen posted the 09/30/2025 at 05:56 PM
    Exclu playstation en plus. Miam miam
    cail2 posted the 09/30/2025 at 08:24 PM
    Hâte de l'essayer celui-là !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo