Ce film m'a fait penser au roman “Le Village des damnés”, qui a été adapté à deux reprises au cinéma.L'histoire est racontée par un jeune garçon. Elle se déroule dans une petite ville de Pennsylvanie où, en une seule nuit, une classe entière de 17 enfants disparaît mystérieusement. Un seul élève en réchappe. L'enseignante et la police tentent de percer le mystère à travers cet enfant.L'enseignante est rapidement perçue comme la "sorcière" responsable de la disparition, tandis que le proviseur s'efforce de calmer les parents paniqués.Le film démarre comme un thriller pour glisser doucement vers l'horreur. Tout est traité au premier degré, enfin quasiment.Sur la forme, c'est réussi. Le rythme est excellent, la bande-son est efficace, et la photographie est impeccable. Le réalisateur donne une véritable leçon de mise en scène. Par moments, j'ai même ressenti une influence à la David Fincher. De plus, les acteurs sont excellents, bref on y croit, la tension est palpable.C'est sur le fond que j'ai un problème. Si l'idée de présenter plusieurs points de vue pour faire avancer "l'enquête" est simple, elle fonctionne parfaitement et constitue la force du film. Le récit se construit comme un puzzle qui doit aboutir à l'explication finale. C'est là que j'ai été déçu : l'explication m'a paru insuffisante, peut-être parce que je suis trop rationnel. C'est d'autant plus dommage que le film aborde des sujets profonds (car le sujet de fond, c'est la manipulation), notamment en ce qui concerne les enfants. J'aurais préféré une approche plus réaliste dans la résolution de l'intrigue. De plus, la fin est convenue, on s'y attend. C'est dommage, car elle est bien mise en scène et marquante, même si je l'ai trouvée un peu trop ironique et facile.J'ai vu le film en VOST et j'ai apprécié. On a l'impression de suivre un roman, ce qui est très agréable.