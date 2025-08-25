profile
Grand Theft Auto VI
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X
GTA VI : l'eau la plus chère de l'histoire du jeux vidéo?



Grand Theft Auto VI présenterait la physique de l'eau la plus réaliste jamais vue dans un jeu vidéo.

- Rockstar Games a réuni une équipe de 20 ingénieurs de haut niveau exclusivement dédiée à la modélisation de la physique de l'eau.

- Le budget de cette initiative serait compris entre 200 et 300 millions de dollars, selon des sources fiables.

- Le jeu inclura du surf, ainsi que des ouragans et des inondations. Pour la première fois dans un jeu en monde ouvert, les marées hautes et basses seront dynamiques.


Il y aura un avant et un après GTA VI...


https://x.com/GAMERNEWSonX/status/1959924545315381664?t=fpWb-ZxBLoWyo2VeIG1biQ&s=19
    dyselight, idd, kurosagi, lancetre
    posted the 08/25/2025 at 01:30 PM by ouroboros4
    comments (42)
    ravyxxs posted the 08/25/2025 at 01:36 PM
    malroth posted the 08/25/2025 at 01:40 PM
    je me souviens deja gta5 ps3 j'etais surpris par l'eau dans le jeu ^^

    ils etaient en avance sur les autres.

    hâte de voir ou ils vont mettre la barre technique avec GTA 6 sur tous les domaines.
    masharu posted the 08/25/2025 at 01:46 PM
    C'est de la méticulosité. Ce n'est pas du game-design, ça ne servira pas dans un jeu narratif à la Kojima/Sony à moins que vous voulez jouer au surf ou avoir des inondations dans tous vos AAAA à venir.
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 01:48 PM
    masharu En même temps c'est Rockstar
    Quand tu vois le nombre de détails bluffant de RDR2 et pourtant invisible par la grosse majorité des joueurs qui n'y ont jamais fait attention
    gasmok2 posted the 08/25/2025 at 01:49 PM
    Qui peut, à part Rockstar, se permettre des folies pareilles pour leurs jeux?

    Le truc c'est que ce n'est pas inutile car ça renforce l'immersion et il y aura moins de choses qui te feront sortir du jeu.
    zampano posted the 08/25/2025 at 01:57 PM
    Je pense que techniquement il sera incroyable et difficile à égaler. Mais ce qui m’inquiète c’est le scénario et la mise en scène
    akinen posted the 08/25/2025 at 01:57 PM
    L’eau était dejà hallucinante dans leurs deux précédents jeux.

    C’est rockstar, ils peuvent se le permettre.
    51love posted the 08/25/2025 at 02:02 PM
    ouroboros4 oui pour ça qu'encore ajd RDR2 reste l'un des jeux les plus impressionnants (même si certains éléments techniques ne sont plus à la pointe de la technologie vu que c'est un moteur pensé pour la PS4 : optimisations SSD / CPU , Ray / Path Tracing, ...).

    Le niveau de détail et le soin apporté aux petites choses c'est impossible à réaliser sauf pour R*.

    gasmok2 c'est jamais inutile effectivement, R* voit bien au delà de GTA6.

    Le jeu est un prétexte pour créer leur moteur next gen, et peu de studio peuvent encore se permettre de les faire eux mêmes mais ont recours à des solutions externes comme l UE5.

    Et là non seulement ils vont mettre au point le moteur référence pour les 10 ans a venir avec GTA6, mais tout ce fric investi dans le moteur servira pour tous leurs futurs projets, comme base, puis continuera à évoluer.
    5120x2880 posted the 08/25/2025 at 02:03 PM
    Je préfère avoir l'eau de Sea of Thieves dans un jeu, que de l'eau empruntée à la réalité.
    altendorf posted the 08/25/2025 at 02:04 PM
    source : tkt mon frère
    kikoo31 posted the 08/25/2025 at 02:06 PM
    source : Evian
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 02:08 PM
    51love C'est pour ça que malgré les (bientôt) 7 années du jeu il roule encore sur 90% des jeux existant
    ippoyabukiki posted the 08/25/2025 at 02:10 PM
    Quand tu sais que le fond est pas terrible, tu soignes à fond la couverture.
    51love posted the 08/25/2025 at 02:11 PM
    ouroboros4 et encore 90% t'es gentil, même en prennant compte que les AAA
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 02:14 PM
    51love Du coup c'est le bon moment pour nous sortir un petit remaster que j'y retourne encore une fois avec Dutch et sa bande
    51love posted the 08/25/2025 at 02:14 PM
    ippoyabukiki rien a voir. Que le jeu soit bon ou mauvais c'est une chose.

    Ici, ils ont le fric infini et ça se voit qu'ils l'investissent massivement dans leurs moteurs de jeu.

    Là où d'autres font le strict minimum alors que les projets sont ultra rentables, coucou Pokémon..

    Tant mieux pour nous, c'est tjs mieux d'avoir un moteur de jeu performant, même si ça garanti pas le plaisir de jeu.
    nyseko posted the 08/25/2025 at 02:16 PM
    Un budget de 200 millions et seulement 20 ingénieurs, ce c'est pas cohérent.

    Je dirais déjà 20 millions, ce serait un peu plus réaliste bien que 2 millions soient peut être la vérité au final.
    nyseko posted the 08/25/2025 at 02:18 PM
    Enfin après, on ne sait jamais, peut être que les 20 ingénieurs ont fait le tour des plages du monde entiers en yacht histoire de s'assurer que l'eau de leur développement soit bien réaliste.

    Peut être aussi qu'ils ont fait du motion capture des vagues.
    ippoyabukiki posted the 08/25/2025 at 02:26 PM
    51love le fric infini, c'est beau de vivre dans un monde imaginaire.
    yanssou posted the 08/25/2025 at 02:28 PM
    Le mois de mai qui sera désert
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 02:30 PM
    ippoyabukiki Personne n'a de l'argent infini
    Mais faut admettre que Rockstar à les moyens d'aligner une sacré quantité d'argent
    51love posted the 08/25/2025 at 02:34 PM
    ippoyabukiki façon de parler mec.
    Faut savoir un peu lire entre les lignes parfois.
    yanssou posted the 08/25/2025 at 02:35 PM
    ippoyabukiki rien que Gta online rapporte des millions. Et la ça sera encore plus avec ce gta 6 qui a en plus five m.
    kikoo31 posted the 08/25/2025 at 02:36 PM
    ouroboros4 Gamefreak ausdi et surtout Microsoft
    Est ce que leur Windiws est fiable ? Une fois sur 2
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 02:37 PM
    kikoo31 GF c'est de la fainéantise
    Microsoft de l'incompétence
    Heureusement Rockstar n'a rien de tout cela
    bennj posted the 08/25/2025 at 02:38 PM
    altendorf kikoo31 c'est tellement ça
    kikoo31 posted the 08/25/2025 at 02:38 PM
    ouroboros4 bennj
    keiku posted the 08/25/2025 at 02:49 PM
    Rockstar Games a réuni une équipe de 20 ingénieurs de haut niveau exclusivement dédiée à la modélisation de la physique de l'eau.
    - Le budget de cette initiative serait compris entre 200 et 300 millions de dollars, selon des sources fiables.


    Et puis l'IA reprendra la chose et se sera reproduit pour quelque dollars...
    junaldinho posted the 08/25/2025 at 02:57 PM
    Pour sur ce jeu va révolutionner le jeu vidéo sur certains aspects. Avec le budget et l'expérience ça risque d'être dingue
    ippoyabukiki posted the 08/25/2025 at 02:59 PM
    yanssou Oui mais l'argent est aussi redistribué, il n'est pas juste placé sur un compte en attente.
    GTA V est ultra-profitable, avec 7,5 à 10 milliards $ générés à ce jour.

    GTA Online est l’énorme moteur de revenus annuels via microtransactions, représentant un gros pourcentage des profits de Take-Two.

    Les investisseurs (actionnaires) sont bénéficiaires indirects, principalement par l’appréciation du cours de l’action (et non via des dividendes massifs, voire inexistants).

    L'argent est largement réinvesti dans :

    les projets futurs (GTA VI, autres jeux Rockstar…),

    la compensation des dirigeants,

    les coûts opérationnels et le support continu (maj, serveurs…).
    naoshige11 posted the 08/25/2025 at 03:49 PM
    Ouai tout ça c'est bien beau, crée une nouvelle techno pour faire un rendu de l'eau encore jamais atteint, mais si c'est pour que personne en profite et que ça reste une feature uniquement visible dan GTA ça n'a aucun intérêt.
    soulfull posted the 08/25/2025 at 04:09 PM
    excellente nouvelle pour l'eau , souvent décevante dans les jeux.Déjà c'était super joli dans Gta 5.Dans Red Dead 2 et the last of Us part 2 c'est magnifique mais on ne peut pas nager sous l'eau. Metal Gear Solid 2 était impressionnant à lépoque.Ensuite je retiens les uncharted surtout le 4. Je n'ai pas encore fait Horizon Forbidden mais il parait que c'est top aussi
    icebergbrulant posted the 08/25/2025 at 04:24 PM
    Cette news d’après-midi me donne envie de me baigner tout en dégustant de délicieux beignets
    mrvince posted the 08/25/2025 at 04:33 PM
    On en est la... L'attente est longue pour certains. Allez prendre l'air
    solarr posted the 08/25/2025 at 04:48 PM
    Reste à savoir si les consoles sauront reproduire ce niv de qual.
    cyr posted the 08/25/2025 at 05:08 PM
    Aucun studio va payer 300 million de dollars pour avoir l'eau de gta6.... c'est presque de l'argent jeter par les fenêtre....
    cyr posted the 08/25/2025 at 05:10 PM
    Et je viens de calculer, qu'avec un prix de revient de 40 dollars, il faudra en vendre 30 millions juste pour payer la flotte du jeux...

    C"est en dollars ou en yen, voir en rouble?
    mizuki posted the 08/25/2025 at 05:18 PM
    cyr « Take Two a confirmé officiellement que GTA V avait réalisé un chiffre d'environ dix milliards de dollars » News de juin 2024, donc bon, ils peuvent mettre 300 millions pour ça sans problème, on va pas s’inquiéter pour eux
    mibugishiden posted the 08/25/2025 at 05:19 PM
    On va pas se mentir ca donne envie de voir ca, si l'eau a une certaine importance dans le gameplay, surtout la partie sous marine, genre des epaves à explorer dans des quetes annexes (je verrais bien un PNJ chasseur de tresors anciens qui demanderait notre aide et avec l'aide de cartes on chercherait des trucs), des iles etc ce serait sympa.
    iglooo posted the 08/25/2025 at 05:20 PM
    cyr Pourquoi 30 millions? 30 millions x 40$ ça fait 1.2 milliard...
    elendil22 posted the 08/25/2025 at 05:28 PM
    Le jeu va être reporté pour le mois d'Octobre et ils auront raison de le faire, quand il sortira tout le monde aura oublié qu il devait sortir en Mai.
    ouroboros4 posted the 08/25/2025 at 05:44 PM
    cyr GTA V à son lancement s'est vendu à 11 millions en 24 heures.
    Il est d'ailleurs le Guiness des records du jeu qui s'est le plus rapidement vendu en 24 heures
    GTA VI vu pulvérisé ce chiffre
