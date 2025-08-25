Grand Theft Auto VI présenterait la physique de l'eau la plus réaliste jamais vue dans un jeu vidéo.
- Rockstar Games a réuni une équipe de 20 ingénieurs de haut niveau exclusivement dédiée à la modélisation de la physique de l'eau.
- Le budget de cette initiative serait compris entre 200 et 300 millions de dollars, selon des sources fiables.
- Le jeu inclura du surf, ainsi que des ouragans et des inondations. Pour la première fois dans un jeu en monde ouvert, les marées hautes et basses seront dynamiques.
Il y aura un avant et un après GTA VI...
https://x.com/GAMERNEWSonX/status/1959924545315381664?t=fpWb-ZxBLoWyo2VeIG1biQ&s=19
tags :
posted the 08/25/2025 at 01:30 PM by ouroboros4
ils etaient en avance sur les autres.
hâte de voir ou ils vont mettre la barre technique avec GTA 6 sur tous les domaines.
Quand tu vois le nombre de détails bluffant de RDR2 et pourtant invisible par la grosse majorité des joueurs qui n'y ont jamais fait attention
Le truc c'est que ce n'est pas inutile car ça renforce l'immersion et il y aura moins de choses qui te feront sortir du jeu.
C’est rockstar, ils peuvent se le permettre.
Le niveau de détail et le soin apporté aux petites choses c'est impossible à réaliser sauf pour R*.
gasmok2 c'est jamais inutile effectivement, R* voit bien au delà de GTA6.
Le jeu est un prétexte pour créer leur moteur next gen, et peu de studio peuvent encore se permettre de les faire eux mêmes mais ont recours à des solutions externes comme l UE5.
Et là non seulement ils vont mettre au point le moteur référence pour les 10 ans a venir avec GTA6, mais tout ce fric investi dans le moteur servira pour tous leurs futurs projets, comme base, puis continuera à évoluer.
Ici, ils ont le fric infini et ça se voit qu'ils l'investissent massivement dans leurs moteurs de jeu.
Là où d'autres font le strict minimum alors que les projets sont ultra rentables, coucou Pokémon..
Tant mieux pour nous, c'est tjs mieux d'avoir un moteur de jeu performant, même si ça garanti pas le plaisir de jeu.
Je dirais déjà 20 millions, ce serait un peu plus réaliste bien que 2 millions soient peut être la vérité au final.
Peut être aussi qu'ils ont fait du motion capture des vagues.
Mais faut admettre que Rockstar à les moyens d'aligner une sacré quantité d'argent
Faut savoir un peu lire entre les lignes parfois.
Est ce que leur Windiws est fiable ? Une fois sur 2
Microsoft de l'incompétence
Heureusement Rockstar n'a rien de tout cela
- Le budget de cette initiative serait compris entre 200 et 300 millions de dollars, selon des sources fiables.
Et puis l'IA reprendra la chose et se sera reproduit pour quelque dollars...
GTA V est ultra-profitable, avec 7,5 à 10 milliards $ générés à ce jour.
GTA Online est l’énorme moteur de revenus annuels via microtransactions, représentant un gros pourcentage des profits de Take-Two.
Les investisseurs (actionnaires) sont bénéficiaires indirects, principalement par l’appréciation du cours de l’action (et non via des dividendes massifs, voire inexistants).
L'argent est largement réinvesti dans :
les projets futurs (GTA VI, autres jeux Rockstar…),
la compensation des dirigeants,
les coûts opérationnels et le support continu (maj, serveurs…).
C"est en dollars ou en yen, voir en rouble?
Il est d'ailleurs le Guiness des records du jeu qui s'est le plus rapidement vendu en 24 heures
GTA VI vu pulvérisé ce chiffre