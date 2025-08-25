Grand Theft Auto VI présenterait la physique de l'eau la plus réaliste jamais vue dans un jeu vidéo.- Rockstar Games a réuni une équipe de 20 ingénieurs de haut niveau exclusivement dédiée à la modélisation de la physique de l'eau.- Le jeu inclura du surf, ainsi que des ouragans et des inondations. Pour la première fois dans un jeu en monde ouvert, les marées hautes et basses seront dynamiques.Il y aura un avant et un après GTA VI...