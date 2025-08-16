Jeux Vidéo

Cette mi-août, sous une chaleur écrasante, l’actualité vidéoludique ne prend pas de vacances. Même en plein été, certaines informations circulent avec prudence, car il m’est arrivé récemment de constater que certains sujets sont censurés ou supprimés sur ce site, même lorsqu’ils concernent simplement l’actualité d’un studio de jeux vidéo... Aujourd’hui, rien de polémique, juste un nouveau témoignage du changement profond dans l’industrie :Avec l’arrivée sur la PS5 Pro, Hellblade 2 franchit encore un cap. La console améliore nettement la résolution et la qualité visuelle grâce au PSSR. Concrètement, le jeu tourne en moyenne à 1696p en 30 FPS et 1166p en 60 FPS, avec des ombres et des détails visuels renforcés. Ces performances surpassent à la fois celles de la PS5 standard et de la Xbox Series X. Outre la résolution et la fluidité, la version PS5 Pro apporte aussi des ajustements graphiques. Les ombres sont mieux gérées, au point que le rendu en mode performance sur PS5 Pro se rapproche de la qualité du mode qualité de la PS5 de base. Ce niveau de détails supplémentaires conforte l’idée que la machine de Sony propose aujourd’hui la meilleure version du jeu.Sur ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et X/Twitter, Ninja Theory a récemment partagé une citation issue d’une critique de Hellblade 2 publiée par le site PlayStation Lifestyle :. Le fait que le studio ait relayé ce message a rapidement fait réagir la communauté.Pour certains, ce partage reste anodin, mais pour d’autres il a tout d’un symbole ironique :. Cela alimente l’idée que, désormais,. Et le paradoxe est encore plus marquant : non seulement. Finalement, on pourrait presque remercier Xbox de nourrir la console de Sony… et si Microsoft pouvait aussi sauver le PSVR2 en annonçant Flight Simulator en réalité virtuelle, ce serait franchement sympa...