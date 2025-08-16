https://www.facebook.com/alex.kiddmw
Un Xbox Game Studio recommande la PS5 Pro
Cette mi-août, sous une chaleur écrasante, l’actualité vidéoludique ne prend pas de vacances. Même en plein été, certaines informations circulent avec prudence, car il m’est arrivé récemment de constater que certains sujets sont censurés ou supprimés sur ce site, même lorsqu’ils concernent simplement l’actualité d’un studio de jeux vidéo... Aujourd’hui, rien de polémique, juste un nouveau témoignage du changement profond dans l’industrie : Ninja Theory, un studio pourtant détenu par Xbox, met en avant la PS5 Pro comme le meilleur moyen de profiter de Hellblade 2.



Avec l’arrivée sur la PS5 Pro, Hellblade 2 franchit encore un cap. La console améliore nettement la résolution et la qualité visuelle grâce au PSSR. Concrètement, le jeu tourne en moyenne à 1696p en 30 FPS et 1166p en 60 FPS, avec des ombres et des détails visuels renforcés. Ces performances surpassent à la fois celles de la PS5 standard et de la Xbox Series X. Outre la résolution et la fluidité, la version PS5 Pro apporte aussi des ajustements graphiques. Les ombres sont mieux gérées, au point que le rendu en mode performance sur PS5 Pro se rapproche de la qualité du mode qualité de la PS5 de base. Ce niveau de détails supplémentaires conforte l’idée que la machine de Sony propose aujourd’hui la meilleure version du jeu.



Sur ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et X/Twitter, Ninja Theory a récemment partagé une citation issue d’une critique de Hellblade 2 publiée par le site PlayStation Lifestyle : "One of the best reasons to own a PS5 Pro". Le média soulignait à quel point le jeu constituait une excellente vitrine pour la PS5 Pro. Le fait que le studio ait relayé ce message a rapidement fait réagir la communauté.

Pour certains, ce partage reste anodin, mais pour d’autres il a tout d’un symbole ironique : un studio appartenant à Microsoft qui pousse à acheter une console concurrente. Cela alimente l’idée que, désormais, les jeux Xbox pourraient offrir une meilleure expérience sur PlayStation que sur Xbox elle-même. Et le paradoxe est encore plus marquant : non seulement Hellblade 2 devient l’un des meilleurs arguments pour passer à la PS5 Pro grâce à ses optimisations, mais en plus Microsoft fournit déjà aux joueurs PS5 des sorties que Sony, de son côté, ne daigne même pas proposer sur cette génération. Finalement, on pourrait presque remercier Xbox de nourrir la console de Sony… et si Microsoft pouvait aussi sauver le PSVR2 en annonçant Flight Simulator en réalité virtuelle, ce serait franchement sympa...

    posted the 08/16/2025 at 12:01 PM by famimax
    comments
    cyr posted the 08/16/2025 at 12:05 PM
    Ou alors les développeurs sont des manches a...

    1166p 60 fps sur la ps5 pro, et on doit sauter de joie?
    nicoliafox posted the 08/16/2025 at 12:07 PM
    Une tempête dans un verre d'eau. Mais faut bien polémiquer sur tout.
    ouroboros4 posted the 08/16/2025 at 12:12 PM
    playshtayshen posted the 08/16/2025 at 12:18 PM
    Même pas en 4k native sur ps5 pro ??????
    defcon5 posted the 08/16/2025 at 12:21 PM
    Bah heureusement que Ninja théory dit ça !! Ils ne sont pas cons à ce point là, non plus ! C'est juste la seule chose à dire quand tu veux vendre, sur une autre console, un jeu qui est déjà sorti depuis 1 an sur xbox et qui à donc épuisé son potentiel de vente sur cette dernière.

    Manquerait plus qu'ils disent "on a fait que de la merde sur PS5, ça vaut pas le coup de l'acheter"
    5120x2880 posted the 08/16/2025 at 12:25 PM
    1166p, ah ouai quand même
    marchand2sable posted the 08/16/2025 at 12:44 PM
    Elle est hors de prix la console non merci
    niflheim posted the 08/16/2025 at 01:04 PM
    Le jeu n'a surement peut être pas atteint les objectifs de Ninja Theory et ils comptent beaucoup sur les joueurs PS5 dans leur communication.

    "Nous avons des fans incroyables de Ninja Theory sur PlayStation depuis l'époque de Heavenly Sword et nous somme ravis de pouvoir accueillir à nouveau les fans de PlayStation dans l'histoire de Senua"

    Avec un magnifique print de Heavenly Sword encadré dans un tableau comme on peut l'apercevoir derrière, dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6AkB5xL5wQY ça rappelle des souvenirs de la première année de la PS3.

    Si il est annoncé en physique sur Limited Run, je pense quand même le prendre pour les soutenir, ayant déjà le premier sur PS4 en physique.
    Et comme j'ai aussi acheté tous leurs jeux qu'ils ont sortis jusqu'à présent sur PS. Heavenly Sword et Enslaved: Odyssey to the West ont été des coups de coeur sur PS3 ainsi que le 1er Hellblade que j'avais aimé sur PS4.

    Ca me fait quand même de la peine pour eux de les voir sous l'escarcelle de Microsoft, ils sont pas à l'abris des licenciements.
    ghostdeath posted the 08/16/2025 at 01:05 PM
    Qu'ils sont c... continuez à donner comme argument que les graphismes, beaucoup de joueurs savent que pour ça c'est sur PC que ça se passe, la PS5 Pro mdr, les futurs PS6 / Xboxpc on ne sait quoi ce sera pareil

    Quand on a plus d'exclus on ne sait plus quoi inventer xD

    Tellement Pro la PS5 qu'on a droit a du 1166p hahahahaha
    brook1 posted the 08/16/2025 at 01:30 PM
    Faut toujours que ce soit ce qui ne pompe rien à la technique qui l'ouvre le plus
    guiguif posted the 08/16/2025 at 01:34 PM
    ghostdeath Tellement Pro la PS5 qu'on a droit a du 1166p hahahahaha

    Si j’étais toi j'éviterais de la ramener sur la technique des jeux tiers sur PS5 Pro quand on voit le framerate catastrophique du boss de fin de Bananza (On ne parlera pas des jeux tiers comme Cyberpunk Desert Edition)
    cyr posted the 08/16/2025 at 01:41 PM
    guiguif cyberpunk désert édition....tellement désert que je compte plus les piétons que j,ai écraser, ou le nombre de fois que je me suis fait écraser.

    C'est selon où tu te trouve. Il y a des endroits où y a pas grand chose, et d'autre où tu a une vingtaines de voitures, avec 4 ou 5 piéton...

    Après quand tu roule a fond, bien heureux celui qui arrive a compter les piéton...
    metroidvania posted the 08/16/2025 at 01:42 PM
    ghostdeath mais qu'est-ce qu'il y a des bobets sur cette planète. Genre c'est la faute a la machine que le jeu a cette résolution, ce sont surtout pas les développeurs qui n'ont pas envie de se bouger le fion pour faire mieux hein ? Sérieux
    guiguif posted the 08/16/2025 at 01:45 PM
    cyr haha
    cyr posted the 08/16/2025 at 01:52 PM
    guiguif Le jeux a etais patcher plus d'une fois tu sais.....

    Et j'ai ai passer 65 heure. Donc lol
    cyr posted the 08/16/2025 at 01:53 PM
    guiguif Le jeux ne ressemble plus a cette video dater.....faut te mettre a jour, comme le jeux.
    famimax posted the 08/16/2025 at 02:19 PM
    guiguif cyr La Switch 2 comme la 1ere reste avant tout une console portable qu’on peut brancher à la TV, comparer la version Switch 2 de Cyberpunk à celle d’une console de salon c’est aussi stupide que de comparer Resident Evil 1 sur Playsation avec sa version Game Boy Color
