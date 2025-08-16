Cette mi-août, sous une chaleur écrasante, l’actualité vidéoludique ne prend pas de vacances. Même en plein été, certaines informations circulent avec prudence, car il m’est arrivé récemment de constater que certains sujets sont censurés ou supprimés sur ce site, même lorsqu’ils concernent simplement l’actualité d’un studio de jeux vidéo... Aujourd’hui, rien de polémique, juste un nouveau témoignage du changement profond dans l’industrie : Ninja Theory, un studio pourtant détenu par Xbox, met en avant la PS5 Pro comme le meilleur moyen de profiter de Hellblade 2.
Avec l’arrivée sur la PS5 Pro, Hellblade 2 franchit encore un cap. La console améliore nettement la résolution et la qualité visuelle grâce au PSSR. Concrètement, le jeu tourne en moyenne à 1696p en 30 FPS et 1166p en 60 FPS, avec des ombres et des détails visuels renforcés. Ces performances surpassent à la fois celles de la PS5 standard et de la Xbox Series X. Outre la résolution et la fluidité, la version PS5 Pro apporte aussi des ajustements graphiques. Les ombres sont mieux gérées, au point que le rendu en mode performance sur PS5 Pro se rapproche de la qualité du mode qualité de la PS5 de base. Ce niveau de détails supplémentaires conforte l’idée que la machine de Sony propose aujourd’hui la meilleure version du jeu.
Sur ses réseaux sociaux Facebook, Instagram et X/Twitter, Ninja Theory a récemment partagé une citation issue d’une critique de Hellblade 2 publiée par le site PlayStation Lifestyle : "One of the best reasons to own a PS5 Pro". Le média soulignait à quel point le jeu constituait une excellente vitrine pour la PS5 Pro. Le fait que le studio ait relayé ce message a rapidement fait réagir la communauté.
Pour certains, ce partage reste anodin, mais pour d’autres il a tout d’un symbole ironique : un studio appartenant à Microsoft qui pousse à acheter une console concurrente. Cela alimente l’idée que, désormais, les jeux Xbox pourraient offrir une meilleure expérience sur PlayStation que sur Xbox elle-même. Et le paradoxe est encore plus marquant : non seulement Hellblade 2 devient l’un des meilleurs arguments pour passer à la PS5 Pro grâce à ses optimisations, mais en plus Microsoft fournit déjà aux joueurs PS5 des sorties que Sony, de son côté, ne daigne même pas proposer sur cette génération. Finalement, on pourrait presque remercier Xbox de nourrir la console de Sony… et si Microsoft pouvait aussi sauver le PSVR2 en annonçant Flight Simulator en réalité virtuelle, ce serait franchement sympa...
1166p 60 fps sur la ps5 pro, et on doit sauter de joie?
Manquerait plus qu'ils disent "on a fait que de la merde sur PS5, ça vaut pas le coup de l'acheter"
"Nous avons des fans incroyables de Ninja Theory sur PlayStation depuis l'époque de Heavenly Sword et nous somme ravis de pouvoir accueillir à nouveau les fans de PlayStation dans l'histoire de Senua"
Avec un magnifique print de Heavenly Sword encadré dans un tableau comme on peut l'apercevoir derrière, dans cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=6AkB5xL5wQY ça rappelle des souvenirs de la première année de la PS3.
Si il est annoncé en physique sur Limited Run, je pense quand même le prendre pour les soutenir, ayant déjà le premier sur PS4 en physique.
Et comme j'ai aussi acheté tous leurs jeux qu'ils ont sortis jusqu'à présent sur PS. Heavenly Sword et Enslaved: Odyssey to the West ont été des coups de coeur sur PS3 ainsi que le 1er Hellblade que j'avais aimé sur PS4.
Ca me fait quand même de la peine pour eux de les voir sous l'escarcelle de Microsoft, ils sont pas à l'abris des licenciements.
Quand on a plus d'exclus on ne sait plus quoi inventer xD
Tellement Pro la PS5 qu'on a droit a du 1166p hahahahaha
Si j’étais toi j'éviterais de la ramener sur la technique des jeux tiers sur PS5 Pro quand on voit le framerate catastrophique du boss de fin de Bananza (On ne parlera pas des jeux tiers comme Cyberpunk Desert Edition)
C'est selon où tu te trouve. Il y a des endroits où y a pas grand chose, et d'autre où tu a une vingtaines de voitures, avec 4 ou 5 piéton...
Après quand tu roule a fond, bien heureux celui qui arrive a compter les piéton...
Et j'ai ai passer 65 heure. Donc lol