Bonjour à tous!
Voilà un petit moment que j'avais pas partager avec vous, j'avais envie d'exprimer ma satisfaction d'avoir monter mon premier pc, et j'en suis plutôt fier!
Donc voilà sur quoi je joue depuis le 12 Juillet, gros coup de coeur pour le boitier.
Après la grosse déception ROG Ally X, j'ai décidé de passer sur un PC fixe, du coup petite config, commande, et montage, il me manque encore quelque éléments comme le support d'écran pour fixé les deux ensemble (quoi que je me tate a laisser comme ça) et la barre de son que je reçois lundi.
Du coup, sur la photo :
Boitier Lian Li O11 Vision Chrome
Ram Corsair Vengeance DDR5 32Go 6000Mhz
Processeur AMD Ryzen 7 9700X
Carte graphique MSI Nvidia RTW 5070 Ti
SSD 4To + 2To
Alimentation MSI MAG A850GL
7 Ventilateurs Thermalright TL-S12
Carte mére MSI B850 gaming Wifi
Watercooling Thermalright Mjolnir 360 Black
Clavier Logitech G915 Lightspeed
Souris Logitech G 502 X Lightspeed
Casque Steelserie artic pro wireless
Manette Elite V2 edition Halo infinite
Un ecran (central) Samsung Odyssey G5 34" sur lequel j'ai installer un bandeau LED Philips Hue
et un ecran (à gauche) LG LG UltraWide 34WR50QK-B
Windows 11 Pro
Au plaisir de partager avec vous vos avis sur mon premier bébé fais de mes mains.
Un tout nouveau jour s'offre à toi.
Ta vie de Gamer ne sera plus jamais la même.
Quelques conseils de pro :
- Désinstalle toujours tes pilotes de carte graphique avec DDU avant d'installer les nouveaux. (guru3d.com)
- Tu peux utiliser le logiciel RivaTuner couplé à MSI after Burner pour locker les FPS, voir les FPS, et bien d'autres choses de manières bien plus efficace et précise que le panneau de contrôle classique. (guru3d.com)
- Si tu as un problème avec certains jeux, ou des jeux plus anciens, tu trouvera souvent des solutions et des mods peu connu sur le site, pcgamingwiki.com
Tu est désormais dans la cour des grands.