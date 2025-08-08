Bonjour à tous!Voilà un petit moment que j'avais pas partager avec vous, j'avais envie d'exprimer ma satisfaction d'avoir monter mon premier pc, et j'en suis plutôt fier!Donc voilà sur quoi je joue depuis le 12 Juillet, gros coup de coeur pour le boitier.Après la grosse déception ROG Ally X, j'ai décidé de passer sur un PC fixe, du coup petite config, commande, et montage, il me manque encore quelque éléments comme le support d'écran pour fixé les deux ensemble (quoi que je me tate a laisser comme ça) et la barre de son que je reçois lundi.Du coup, sur la photo :Boitier Lian Li O11 Vision ChromeRam Corsair Vengeance DDR5 32Go 6000MhzProcesseur AMD Ryzen 7 9700XCarte graphique MSI Nvidia RTW 5070 TiSSD 4To + 2ToAlimentation MSI MAG A850GL7 Ventilateurs Thermalright TL-S12Carte mére MSI B850 gaming WifiWatercooling Thermalright Mjolnir 360 BlackClavier Logitech G915 LightspeedSouris Logitech G 502 X LightspeedCasque Steelserie artic pro wirelessManette Elite V2 edition Halo infiniteUn ecran (central) Samsung Odyssey G5 34" sur lequel j'ai installer un bandeau LED Philips Hueet un ecran (à gauche) LG LG UltraWide 34WR50QK-BWindows 11 ProAu plaisir de partager avec vous vos avis sur mon premier bébé fais de mes mains.