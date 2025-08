Metroid

Metroid Prime 4 (Retro version) était pendant un certain temps prévu comme un titre de lancement cross-gen, tout comme Breath of the Wild le fut, mais il devait sortir dans la fenêtre de lancement de la Switch 2 (pas le jour J), mais évidemment, cela ne s’est pas produit. L'indice étant la fresque murale "MP4 OUT NOW" à la gare de Londres, le deuxième indice est le retard de l'artbook Metroid Prime Trilogy.

Après avoir joué à DK Bananza et vu à quel point il est peu poli selon les standards de Nintendo (toujours très poli, mais pas au très, très haut niveau que Nintendo a l’habitude d’atteindre), je pense personnellement que DK Bananza et MP4 ont échangé leurs places et que DK Bananza a été avancé pour un lancement Q4 pour compenser le report de MP4 (c’est une spéculation de ma part ! Pas un fait !) Bref, je m’égare… Alors, que se passe-t-il ?



Eh bien, je dois faire attention ici, car si je rentre dans les détails, cela va ouvrir une boîte de Pandore. Certains joueurs ne sont pas les plus rationnels dans les meilleurs moments, alors dieu sait ce qu’ils feraient concernant un jeu en développement depuis 18 ans, je n’ai pas besoin d’avoir leurs cris sur la conscience.



En gros, Metroid Prime 4 a rencontré un problème. Maintenant, je vais appeler ce problème une "anomalie" ; cette anomalie n’est pas habituellement un gros souci, tous les jeux précédents de Retro, remontant à Prime 1, ont eu des problèmes avec cette anomalie, mais elle était légèrement différente à chaque fois ; cependant, cette fois, l’anomalie est beaucoup plus grave que dans les jeux précédents et elle est compliquée par une seconde anomalie qui s’est infiltrée dans la première.



À l’heure de ce poste, je ne sais pas si ces anomalies ont été résolues. Maintenant, la partie importante : qu’est-ce que cela signifie ? Eh bien, à cause du manque de transparence dans l’industrie du jeu vidéo, les joueurs imaginent le pire car ils ne savent pas comment fonctionne le développement de jeux, car les seules choses qui semblent sortir sur l’industrie sont la trinité des licenciements, du crunch et de la mauvaise gestion. Ce n’est pas ça. Il s’agit plutôt de Retro qui travaille sur un problème et essaie de le résoudre (la nature du développement de jeux à certains moments, encore une fois, ce n’est pas un gros problème).

Pourquoi le marketing est-il bizarre ? Le marketing de ce jeu a été étrange à cause des anomalies (en partie), mais aussi à cause de ce qui s’est passé avec son développement ; ils ont essentiellement essayé de fournir des petites informations aux fans pour dire "hé, ne vous inquiétez pas, ça arrive". Maintenant, à cause du tollé contre Federation Force, Nintendo est allé à l’encontre de sa philosophie habituelle d’attendre qu’un jeu soit presque terminé pour faire du marketing et a annoncé Prime 4 tôt pour montrer aux fans qu’ils se soucient toujours de la franchise; évidemment, comme la première version a été annulée et qu’ils ont dû la recommencer, cela a repoussé le jeu beaucoup plus loin qu’ils ne l’avaient prévu. Donc, cette campagne de marketing étrange est due à une annoncé du jeu beaucoup trop tôt et ont essayé de compenser cela ainsi que la première version annulée de Prime 4 en fournissant de petites informations.

Comme le jeu n’est pas terminé (je dois insister, il est extrêmement proche de l’être), ils ne veulent pas en montrer trop et qu’il soit à nouveau retardé ! (Restez à l’affût d’une classification en Allemagne pour MP4, c’est là que vous saurez qu’il est terminé car ils testent le jeu à 100 % de complétion, contrairement à la Corée du Sud où il ne doit être qu’à 95 % terminé.)

Personnellement, je pense qu’ils vont rester discrets jusqu’à ce qu’ils puissent faire une explosion d’informations avec la date de sortie attachée. C’est un scénario unique pour Prime 4, Nintendo n’annoncera plus jamais un jeu aussi tôt, mais il faut considérer ceci… Comme Rockstar, Nintendo est imperméable à ce que le reste de l’industrie du jeu vidéo fait, ils marchent au rythme de leur propre tambour et font ce qu’ils veulent. Ce n’est plus l’ère de la Gamecube, Prime 2 avait un calendrier réduit car Nintendo devait combattre les éventuelles pénuries. De nos jours, ils s’en fichent complètement, ils retarderont un jeu aussi longtemps qu’il le faudra avant qu’il ne soit à la hauteur, pour deux raisons :



1) Nintendo termine de nos jours certains jeux bien à l’avance et les garde sous le coude pour ces scénarios où une "anomalie" se produit et qu’ils doivent combler le vide.



2) Nintendo aura le meilleur soutien de tiers de toute son histoire avec la Switch 2, donc avec les tiers comblant les vides, ils n’ont pas à s’inquiéter du tout. (Ne laissez pas le Showcase Partenaires atténuer votre optimisme, les gros joueurs ne sont pas encore sortis pour jouer, par exemple RDR2.)



Metroid Prime 4 traverse simplement une situation similaire à celle que Rockstar traverse avec GTA VI, ils veulent continuer à y travailler jusqu’à ce qu’ils sentent qu’il est terminé et à la hauteur de leurs standards, c’est tout. C’est juste parce que le jeu a été annoncé trop tôt et que la première version a été annulée, combiné à un marketing décousu, que cela a causé une panique des fans bien plus grande qu’elle ne devrait l’être. Ne vous lancez pas dans des théories du complot à ce sujet.



Metroid Prime 4 sera-t-il retardé à 2026 ?



Honnêtement, je ne sais pas (bien que des gens aient auparavant présenté mes spéculations comme des faits). Tout dépend de la résolution de ces "anomalies". Retro est rempli de personnes vraiment talentueuses qui semblent avoir un talent pour contourner des problèmes difficiles. Personnellement, je ne pense pas qu’il sera retardé et je pense qu’ils peuvent viser une date de sortie en novembre (c’est une spéculation, pas un fait, journalistes !), mais soyez prévenus, si Nintendo veut le retarder, ils le retarderont, ils ne se soucient pas si vous êtes en colère car dès que vous mettrez la main sur le jeu, ils savent que toute votre colère s’apaisera et que vous serez submergé de joie et de bonheur.



Ils ne réagissent pas aux cris des fans, ils bloquent simplement le bruit. (Prime 4 est un peu une exception à cause de ses circonstances uniques et même là, ils n’en disent pas beaucoup, même maintenant.)

Je suis tombé sur un poste l'autre jour deun gars ayant travaillé pour Retro Studio, et sur X il a argument quelque chose de très intéressant au sujet deVoici ce qu'il dit...Déjà premier point intéressant ensuite il dit ceci...Intéressant pour moi car après le reboot de développement de Metroid Prime par Retro on voit qu'ils ont du rencontrer un gros problème de développement lié peut être à un bug ou des défauts interne au jeu. Mais c'est pas tout continuez de lire...Ce qu'à écrit ce développeur qui s'y connais donc en développement de jeu dis des choses intéressantes. Non seulement sur MP4 mais également un peu sur DK Bananza et également Nintendo dans son ensemble car voyez ce qu'il dit ensuite...Je trouve son analyse intéressante sur l'ensemble du sujet et je comprend un peu mieux maintenant le pourquoi du comment du changement au niveau marketing chez Nintendo. Même si leur nouvelle approche est pour moi totalement pas 21ième siècle.