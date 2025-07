Les fans de la firme étoilée attendent ce nouvel opus dedepuis des années, il sera sans aucun doute le lancement de jeu vidéo le plus important de 2026.Lors d'une interview avec, on apprend que le jeu est en développement depuis 8 ans, d'aprèsun ancien artiste environnemental chezqui avait déjà travaillé sur des jeux commeetavant d'œuvrer une partie sur, il dit avoir travaillé dessus pendant 5 ans avant de quitter le studio en 2023.Donc le développement aurait débuté en 2018 ce qui rejoint les déclarations de(ancien directeur technique chez Rockstar North), d'ici l'an prochain cela fera 8 années de développement, bien sûr ça c'est sans compter la phase de conception qui aurait débuté en 2014. C'est sans aucun doute le développement le plus long chezà ce jour.■Phase de conception/planification : à partir de 2014.■Développement : à partir de 2018.■Production complète : à partir de 2020.Comme vous le savez, le jeu devait sortir cette année. Cependant, le studio a eu besoin de plus de temps et a donc finalement choisi de repousser la sortie à mai 2026. Ce délai supplémentaire devrait nous permettre de bénéficier d'une expérience bien meilleure, du moins, on l'espère.est prévu pour une sortie le 26 mai 2026 uniquement suret