Le rétro-gaming est, en soi, parfaitement légal, tout comme les consoles qui le permettent. Mais vous le savez sans doute, le flou subsiste autour des jeux eux-mêmes : la loi n'autorise uniquement l'émulation de jeux dont on possède la copie originale, depuis laquelle il faut extraire la ROM soi-même. Et c'est là que le bât blesse.



Le youtubeur italien Once Were Nerd, spécialisé dans le rétro-gaming, est actuellement dans le collimateur de la justice : le 15 avril dernier, les autorités italiennes – en l’occurrence la Guardia di Finanza – ont perquisitionné son domicile et son bureau, saisissant plus de 30 consoles, dont des modèles des marques Anbernic, Powkiddy ou encore TrimUI. L'enquête porte sur une possible promotion de contenus piratés protégés par le droit d’auteur.



L’affaire repose sur l’article 171 ter de la loi italienne sur le droit d’auteur, qui remonte à 1941 et prévoit jusqu’à trois ans de prison et 15 000 euros d’amende. Les forces de l'ordre ont aussi confisqué son téléphone, promettant de le lui rendre sous quelques jours… pour finalement le faire deux mois plus tard. Pour l’instant, ni les chefs d’accusation précis ni l’identité du plaignant ne sont connus.

Le cœur du problème semble être les consoles testées par Once Were Nerd : celle-ci sont suspectées d'être livrées avec des cartes SD contenant des ROMs protégées. Si le YouTubeur affirme ne jamais avoir promu ni vendu ces machines, il pourrait malgré tout être poursuivi pour avoir présenté du contenu potentiellement illégal. Le vidéaste affirme de son côté ne jamais avoir fait de vidéos sponsorisées, ni utilisé de liens affiliés.





En attendant un potentiel jugement, les autorités italiennes ont toujours la possibilité de fermer sa chaîne. Une affaire qui pose forcément de nombreuses questions sur l’avenir de la création de contenu liée à l’émulation et au rétro-gaming, dans un contexte où les lois sur le copyright de certains pays sont appliquées de façon intransigeante.

