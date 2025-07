Analyses/Débats

Depuis que les outils basés sur l’IA ainsi que sa forme générative se démocratisent (dont dans le domaine des JV), beaucoup de débats s’articulent autour des conséquences de cette technologie sur l'espèce humaine et l’avenir de nos sociétés. Au-delà des discussions passionnées qui animent les différentes communautés sur Internet, plusieurs études ont été réalisées par des universités et instituts de recherches pour l'étudier.Dans la courte vidéo ci-dessous, vous pourrez voir leurs conclusions concernant l’impact profond sur le développement de notre cerveau, les conséquences qui en découlent dans notre fonctionnement quotidien et sur le niveau de créativité artistique et d’ingénierie dont nous sommes capables. La vidéo se termine avec quelques conseils pour utiliser ses outils, afin de limiter la dépendance à cet outil que certains commencent déjà à développer.C’est pour tout cela que beaucoup de voix s'élèvent pour demander de prendre le temps d’étudier les conséquences de cet outil et de faire une pause sur l’avancée trop rapide de cette technologie qui échappe de plus en plus à la compréhension de leurs créateurs, les ingénieurs en IA ne comprenant même plus comment elle arrive à certains résultats.Et vous quel est votre avis sur l’impact quel va avoir sur l’être humain et nos sociétés ? L’utilisez-vous déjà et si oui, pour quelle tâche/à quelle fréquence ? Ou préférez-vous la bannir le plus possible et ne compter uniquement sur vos capacités ou celles d’autres humains ?