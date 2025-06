Ah franchement j'adhère, j'aime bien l'idée j'aime bien le concept ce que j'ai vu c'est ce que je pensais, de la direction de la Nintendo c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il se pixarisalise, en ajoutant des chansons en faisant des expressions faciales des dessins animés Pixar, j'aime bien la direction et puis les idées de gameplay p***** ça me botte pour moi c'est des one pour moi ce jeu est justifie l'achat d'une console bien plus qu'un Mario kart world