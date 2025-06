Je déconne.Event de merde, intérêt proche du néant, ils ont juste blablaté, rien expliqué de plus sur le nouveau mode online et pas du tout annoncé MGS Collection Volume 2.Par contre, 30% du truc a servi à montrer des goodies.

Like

Who likes this ?

posted the 06/13/2025 at 12:01 PM by shanks