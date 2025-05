PSUnivers 7/10

Gameblog 6/10

GamesRadar 4/5GamingBolt 7/10XBoxEra 7/10Traduction : Blades of Fire constitue un retour remarquable du studio MercurySteam dans le genre du jeu de rôle. Il est indéniable que Blades of Fire, en raison de son exploration approfondie et de son système de combat novateur, aurait dû être un succès commercial incontestable. Il est regrettable de constater que les situations auxquelles le joueur est confronté peuvent parfois paraître totalement inéquitables, et que les mécanismes de jeu s'avèrent parfois être en totale opposition avec les intérêts du joueur. Cependant, Blades of Fire est un jeu divertissant qui rappelle les anciens titres d'action-aventure, où l'exploration du monde est récompensée par une expérience de jeu optimale.Blades of Fire a pour lui le fait de proposer une recette forte et singulière. Il nous fait réapprendre des bases que l’on pensait acquises, et nous embarque dans son univers aussi riche à la manette que dans la profondeur de son lore que l’on peut découvrir grâce à un codex très détaillé. Son système de combat et d’artisanat sont clairement ses plus grosses forces, sa boucle de gameplay est quant à elle aussi addictive que frustrante. Le jeu est difficile, mais aussi rapidement punitif et ne plaira donc pas au plus grand monde, sans compter que visuellement il reste très classique finalement. Un jeu satisfaisant donc, mais dont les imperfections sont encore bien trop présentes pour qu’il reste dans les mémoires.