Au vu des récentes polémiques sur le prix de la Switch 2, de ses jeux, de l'augmentation de la PS5 et de la XSX ainsi que l'avenir avec les droits de douane, le PC n'est-elle pas devenu la plate-forme anti inflation pour jouer à prix modeste ?



C'est un support qui réunis le meilleur des mondes quand l'on regarde bien :



- Le catalogue PC est juste GIGANTESQUE. À la base, c'était principalement des jeux au clavier souris mais l'arrivée en masse des jeux consoles sur le support depuis les années 2000 ont permis une généralisation de l'usage de la manette. Entre les promos permanentes, le marché gris, le piratage, les mods, etc. Jouer sur PC n'a jamais été aussi bon marché qu'aujourd'hui.

- L'émulation qui depuis 10 ans a fait un bond en avant considérable avec l'augmentation de la puissance des PC, l'arrivée de Vulkan, de Steam Proton (côté Linux), de RetroArch, etc. Sur un PC comme le mien (i7-4770 de 2013, RX 6400 4 Go de 2022), je peux émuler l'ensemble des machines existantes jusqu'à la Switch et en terme de catalogue, ça se compte en dizaine voir centaines de milliers de jeux compatibles.



À noter que je ne suis pas "pro PÉCÉ". Certes, je suis dans la tech donc grosse appétence pour Linux, les conteneurs, la virtualisation (toutes mes machines sont sous Proxmox VE) mais fut un moment où j'étais pro matériel d'origine car l'émulation ne faisait pas encore réellement illusion (trop de bugs graphiques, jeux au ralentis, incompatibilité, manque d'ergonomie) mais force est de constater qu'en 10 ans, du chemin a été parcourus tant du côté émulation que du côté des jeux PC.



Si on a des prétentions modestes, un PC budgetisé à 200-300 euros fait largement le boulot pour du 1080p.



Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le PC semble être devenu la plate-forme proposant le meilleur rapport qualité/prix, chose que je n'aurait jamais cru il y a encore quelques années.



Vous en pensez quoi ?