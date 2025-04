Jeux Video

Lien plus bas mais c'est un podcast en russe donc si vous comprenez la langue en vue de choisir votre camp un jour...Donc le mec est (officiellement) un des "Concept Artist" de Valve depuis 2 ans environ, et il nous balance comme ça tranquille qu'il lui est arrivé de passer par une des salles où ça bossait sur Half-Life 3 (oui, IL A DIT 3), sans qu'il ait pu voir grand-chose, et ajoute que ce n'est pas la première fois que ça bosse dessus vu que le projet a apparemment connu plusieurs reboots.Le mec commence quand même par direVoilà.Rien de plus.Mais on y croit t'as vu.Ptéte que eux aussi vont nous le shadow-drop.