Jeux Vidéo

Les plaignants ajoutent une nouvelle accusation dans leur plainte modifiéePar Nicole Carpenter – 9 avril 2025Ubisoft a répondu à la plainte des joueurs californiens concernant la fermeture de The Crew à la fin du mois de février, en déposant une demande de non-lieu. Les avocats de la société ont affirmé dans ce document, examiné par Polygon, qu'il n'y avait aucune raison pour que les joueurs croient qu'ils achetaient « des droits de propriété illimités sur le jeu ». Ubisoft a clairement indiqué, selon les avocats, que lorsque vous achetez une copie de The Crew, vous n'achetez qu'une licence d'accès limité.« Frustrés par la récente décision d'Ubisoft de retirer le jeu après la période de préavis indiquée sur l'emballage du produit, les plaignants adoptent une approche exhaustive au nom d'un recours collectif possible de clients à l'échelle nationale, alléguant huit causes d'action incluant des violations de la loi californienne sur la publicité mensongère, de la loi sur la concurrence déloyale et de la loi sur la protection des consommateurs, ainsi que des accusations de fraude et de violation de garantie en vertu du droit commun », écrivent les avocats d'Ubisoft.Ubisoft a sorti The Crew, son jeu de course en monde ouvert, en 2014 et a fermé ses serveurs dix ans plus tard, en 2024, en invoquant des « contraintes liées à l'infrastructure des serveurs et aux licences ». Comme The Crew nécessitait une connexion permanente, le jeu est devenu totalement injouable lorsque les serveurs ont été fermés. Ubisoft a proposé des remboursements aux joueurs ayant acheté le jeu « récemment », mais de nombreuses personnes n'ont pas pu être remboursées ; la majorité des joueurs ont probablement acheté le jeu bien avant.Tout au long de la réponse d'Ubisoft, les avocats de la société ont fait valoir que, outre la question de la licence, les plaignants n'ont pas de dossier - en invoquant la prescription, l'absence de réel « préjudice constaté » et ce qu'ils décrivent comme des arguments irrecevables. La défense comprend quelques photos de l'emballage du jeu vidéo The Crew, présentées pour prouver qu'Ubisoft a apposé la mention de licence sur au moins certaines des versions du jeu.Depuis longtemps, dans le domaine des médias numériques, les entreprises accordent des licences sur les jeux plutôt que de les vendre directement, mais ce n'est pas quelque chose de totalement évident pour tout le monde. Le problème s'aggrave à mesure que la technologie vieillit et que des jeux comme The Crew sont abandonnés. Pour atténuer le problème, le gouverneur Gavin Newsom a signé un projet de loi californien en 2024 pour obliger les entreprises à afficher de manière plus visible une note indiquant que les consommateurs achètent une licence et ne possèdent pas réellement le jeu lui-même.Le 18 mars, les plaignants ont répondu par une plainte amendée pour aborder les questions soulevées par Ubisoft, et ont ajouté une accusation supplémentaire - qu'Ubisoft enfreint les règles relatives à la vente de cartes-cadeaux, ce qui, selon eux, pourrait être considéré comme la monnaie de The Crew. En Californie, les cartes-cadeaux ne peuvent pas expirer - et l'argument est qu'Ubisoft a enfreint la loi lorsque The Crew a été fermé, rendant les crédits inutilisables. L'avocat du plaignant a fait valoir que le système monétaire de The Crew répondait à toutes les conditions requises pour être considéré comme un chèque-cadeau ou une carte-cadeau.En réponse à l'argument d'Ubisoft selon lequel il y a prescription, les plaignants ont présenté leurs propres photos de l'emballage de The Crew, qui indique que le code d'activation du jeu n'expire pas avant 2099 ; c'est un exemple de la façon dont Ubisoft « a laissé entendre que [The Crew] resterait jouable pendant cette période et bien après », selon la plainte amendée. Selon l'avocat, il n'y avait aucune raison de suggérer que The Crew serait arrêté jusqu'en 2023, date à laquelle la fermeture du jeu a été annoncée, de sorte que le délai de prescription n'est pas dépassé.Avec les nouveaux éléments ajoutés dans la plainte modifiée, les joueurs portent à neuf le nombre de chefs d'accusation pour actes répréhensibles. Ils demandent au tribunal de certifier le recours collectif. Ubisoft a jusqu'au 29 avril pour répondre une nouvelle fois.