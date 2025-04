La switch 1 est vendu au même prix pendant 8 ans.



La ps portal( manette écran, aucun processeur, et qui fonctionne pas sans avoir une ps5) c'est 220€ pour du lcd 1080p



La ps5 pro sans le lecteur....je vais pas donner le prix.



L'inflation....Forcément la mise à jour du matériel, les nouvelle fonctionnalités....





Je parlerais pas des prix des jeux , qui je l'espère va revenir un peu plus à la normal...



Le monde du jeux vidéo est en crise. Tous les éditeurs sont en difficulté. Ça coûte beaucoup plus chère de faire une jeux sur ps5/xbxo série qu'avant.....



La switch2 de toute manière étais détesté par les même personnes qui inlassablement déverse leur venin pour tous ce qui est autre que leur marque fétiche....





Et pour ceux qui on acheter le ps vr 2, et qui critique le prix de la switch 2, franchement vous ne pouvez rien dire, surtout si vous aviez acheter le ps portal premier du nom.

Mais comme on dit jamais 2 sans 3....







La seul réserve que j'émets envers la switch2, c'est le catalogue futur Nintendo à venir. On sait pas....et ça me fait peur . Pas envie d'attendre 2 ans avant d'avoir du neuf