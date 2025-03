Netflix dévoile un nouvel extrait pour la serie Devil May Cry qui sortira le 2 Avril.On rappelle qu'en VO ce sera Johnny Young-Bosch, la voix anglaise de Nero dans DMC 4/5, qui doublera Dante, tandis qu'en VF nous retrouverons Benjamin Pascal qui avait doublé Dante dans le reboot de Ninja Theory, ainsi que Jeremy Prevost qui revient pour Vergil.Trailer VF sur X: https://x.com/NetflixFR/status/1904518634082353275

posted the 03/31/2025 at 06:26 PM by guiguif