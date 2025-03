Voici pourquoi :- Prix exorbitant (surtout par rapport à la proposition précédente, la PS4 Pro)- Les améliorations graphiques sont soit manquantes dans BEAUCOUP de jeux soit insuffisantes, vu la différence de prix, dans les jeux supportés.- En plus de cela, il faut ENCORE payer pour avoir la console complète (Lecteur de disques ET Stand)- Sans parler du lecteur en question, qui était INDISPONIBLE pendant des mois qui ont suivi la sortie de la console, dont le prix de base était à 120€... et qui est maintenant disponible à 190€ dans les magasins physiques