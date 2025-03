Mon nom est Bon, Jambon.



Martini frappé, costard sur-mesure, femmes sublimissimes, palaces 5 étoiles, voiture de rêve et gros calibre, de la testostérone à en revendre par paquet de 12, il n’y a pas à dire, James Bond représente à lui-seul l’adage devenu populaire aujourd’hui de « mâle alpha ».En 50 ans, le succès de l’agent secret ne s’est pas démenti au point de d’offrir un 50e anniversaire en 2012 sur consoles HD.Développé par Eurocom, pour le compte d’Activision,débarquera que l’année suivante en 2013 sur Wii U, la version testée ici-même.Et que dire, si ce n’est que notre playboy ferait bien mieux de jouer au casino ou avec ses charmantes copines que sur nos consoles…Dans 007 Legends, les développeurs ont choisi de sélectionner 6 films, avec un Bond nostalgique se remémorant d’anciennes missions au moment où il se prend une balle dans Skyfall et atterrit dans la flotte. Point de Sean Connery ou de Roger Moore, même pour les vieux films James est incarné par Daniel Craig.6 films donc, dont je vais dire deux mots tout même.: Sean Connery qui ba*se de la 10/10 à tour de bras, est aux prises avec un magnat de l’or qui fait figure de méchant. Un type qui mange un peu trop de McDo et qui a un charisme d’Ours blanc. Sympathique mais clairement vieillot.: Kojak est énervé et veut gazer la population mondiale pour négocier un abandon des poursuites dont il fait l’objet ainsi que la réhabilitation de sa prétendue noblesse (ben voyons). Un épisode bizarre, avec une fin qui l’est encore plus. James soulève toujours de la 10/10 mais bizarrement on s’ennuie un peu.: Roger Moore qui a la voix en FR de Bud Spencer dans Trinita (bonjour l’élégance), se tape un missile de l’espace du nom de Lois Chiles (Dr Holly Goodhead (qui porte bien son nom)). Il essaye de contrecarrer les plans d’un petit gros, qui est pote avec un géant aux dents en ferraille. Le p’tit gros veut repeupler la terre avec de la 10/10 et du Mega BG. Bizarrement, il y a des gendarmettes de Louis de Funes dans les 10/10. Bref un bon gros nanard.: Le truc que direct je n’ai pas compris dans le film, c’est pourquoi Timothy Dalton roule une pelle monumentale pour souhaiter félicitations à la mariée, qui est la femme de son pote, et ce, devant le marié. Mais WTF ? Sinon un chouette film de gangster mafia, mais on cherche un peu le rapport avec James Bond.: Un coréen du nord réincarné en anglo-saxon du sud, casse le cerveau d’un Pierce Brosnan un peu fatigué, même si ça continue à soulever de la 10/10 à tour de bras. La sublime Halle Berry sauve tant bien que mal un film assez chiant et surtout trop long par rapport ce qu’il a à raconter…: Daniel Craig est un peu l’inverse de Sean Connery. Tandis que l’un préfère serrer des nanas sur la piste de danse, l’autre préfère les grosses bastons de mecs bourrés en boites de nuit. Un agent froid, glacial, violent aux méthodes très expéditives. C’est un autre style, pas déplaisant pour autant. Par contre oublier les 10/10, les strings et grosses poitrines, ici James Bond va préférer trimballer une mémé durant quasiment tout le film.Le jeu n’hésite pas à afficher ses références aux films emblématiques de James Bond, offrant quelques clins d’œil qui plairont aux nostalgiques de l’agent secret. La bande-son, par contre, parvient à instaurer une atmosphère digne du 007, évoquant par moments l’iconique musique de la saga.Déjà le jeu est totalement décousu, il n’y absolument aucun liant entre les différentes missions. Le titre d’Activision s’avèrera relativement obscur pour les gens n’ayant pas vu les films. En gros c’est comme si vous attrapiez un film en ayant raté la première heure. Vous n’allez pas comprendre grand-chose, et même en connaissant comme moi les films, les développeurs n’ont repris que certaines scènes (souvent annexes), en occultant totalement une narration globale. Tout ça fait un peu brouillon, avec une cohérence proche du néant.007 Legends est un FPS, et de ce côté-là, il n’étonnera personne de par son classicisme extrêmement classique lol ! Bon à la limite cela ne gêne pas, jusqu’au moment où l’on se saisit du contrôleur. Et là, c’est le drame absolu.Utiliser le Gamepad sur Wii U se révèle être un véritable calvaire. Les commandes sont imprécises et mal adaptées, rendant chaque mission plus frustrante que la précédente.L’écran tactile sert à résoudre des puzzles redondants, ou à utiliser (beaucoup trop souvent à mon goût) des gadgets qui n’amènent franchement pas grand-chose dans le gameplay, si ce n’est un clin d’œil appuyé bien lourdingue.Certaines séquences, comme la descente de ski, sont tout simplement injouables, accentuant la lourdeur du jeu et interrompant brutalement le rythme de l’action. Même si le jeu n’est pas d’une difficulté énorme, il faudra s’attendre à recommencer pas mal de séquences de ce type un immense nombre de fois à cause de cette très mauvaise jouabilité au GamePad ! En gros, j’ai réussi ce passage à force de m’obstiner, mais je suis incapable de vous dire comment j’ai fait pour le réussir…Les adversaires, trop nombreux et dotés d’une intelligence artificielle pour le moins médiocre, se comportent de façon prévisible et répétitive, plongeant le joueur dans un ennui mortel. Leurs immenses bêtises est « compensé » par une grande résistance, une sauvagerie dans leurs assauts et donc, de leur surabondance qui fait que certaines sections durent 18 ans pour être complètement nettoyée (après je précise que mon skill en FPS est quasi-inexistant mais bon…).Les affrontements de boss se résument à des séquences interminables de QTE vus, revus, et re-revus. Les boss apparaissent sans véritable challenge et la difficulté est aux abonnés absente. Avec ces séquences, on est toujours dans le clin d’œil bien lourdingue à destination du beauf qui se tape contre les méchants du film. Sauf que même lui, ne vibrera pas devant aussi peu de sensations.Les visuels se contentent d’une qualité moyenne qui n’arrive pas à restituer l’élégance d’un film James Bond, tandis que les dialogues, mal écrits et souvent caricaturaux, ne parviennent pas à convaincre. Le doublage en français est particulièrement catastrophique avec des acteurs en roue libre.Même si la modélisation des personnages n’est pas horrible, les expressions faciales font vraiment peine à voir. Par contre les différents effets pyrotechniques sont plutôt bien réalisés.L’expérience, dans son ensemble, se révèle crispante et vite lassante. Personnellement, je n’ai même pas fini le jeu tant l’ennui et la frustration se sont imposés rapidement. J’ai lâché après avoir fini Permis de tuer. Sinon cette version Wii U propose directement le contenu payant Skyfall. Mais ce dernier s'avère très court.