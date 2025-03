On a donc bien peu de reproches à faire à ceClair Obscur: Expedition 33, qui ne nous montre ici que ses bons côtés en attendant de voir si son récit parviendra à nous surprendre et si ses décors s’ouvriront un peu plus (même si être sur des rails n’est finalement pas si gênant). En l’état, le RPG semble cocher toutes les bonnes cases et confirme la belle impression qu’il nous avait laissé, et c’est désormais avec un plus grand enthousiasme (mais contenu) que l’on attend sa sortie de pied ferme.

Faisant partie de l’école dugameplay, aimant les ambiances qui se démarquent et étant beaucoup plus attiré par tout ce qui vient du Japon, je dois bien l'avouer, j’ai été conquis par ces quatre petites heures de jeu. Tout n’est pas parfait, mais Clair Obscur: Expedition 33 a très largement de quoi se placer comme une énorme surprise de 2025 et un excellent RPG blindé de bonnes idées.

En conclusion, Clair Obscur : Expedition 33 est une véritable réussite dans le paysage du JRPG moderne. Porté par une direction artistique somptueuse et un univers fascinant, le jeu de Sandfall parvient à marier habilement hommage aux classiques du genre et mécaniques modernes. Son scénario intriguant, ses personnages travaillés et son gameplay dynamique en font une expérience immersive et engageante. Loin de se contenter d’un simple système au tour par tour, le jeu propose des combats stratégiques et réactifs, où chaque action repose sur l’implication du joueur. Son level design mêle exploration et narration, offrant un monde à la fois beau, mystérieux et interactif. Avec un tel potentiel, Clair Obscur pourrait bien devenir un incontournable du genre. Si les premières heures sont aussi enthousiasmantes, il ne reste plus qu’à attendre la version finale pour voir si l’expérience tiendra toutes ses promesses. Une chose est sûre : l’attente est justifiée

Je suis déjà sous le charme de cet Expedition 33 - que dis-je, je crois bien en être tombé amoureux tant son histoire, son charadesign, sa mise en scène, son gameplay, sa bande originale etle travail de doublage m'ont d'ores et déjà conquishttps://fr.ign.com/clair-obscur-expedition-33/72526/news/un-doublage-francais-au-casting-xxl-pour-le-prometteur-clair-obscur-expedition-33. Objectivement, je ne vois pas en quoi le jeu pourrait avoir des défauts d'ici sa sortie, hormis peut-être une histoire qui ne répondrait pas aux attentes tout au long de son aventure, des soucis d'optimisation ou de rendu sur console, ou encore un contenu qui pourrait frustrer des joueurs, que ce soit en trop ou pas assez.

Au pire, ce sera une belle première pierre pour une saga qui risque de compter dans le domaine du RPG ; au mieux, un solide concurrent pour de multiples récompenses d'ici la fin de l'année.