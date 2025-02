C'est via la page de Superdeluxe Games qu'on apprend que certaines compilations Konami vont ressortir au Japon.Ils vont donc proposer via leur site (qui ne livre pas en Europe) et Amazon.jp, des versions physiques pour les jeux suivants :Castlevania Anniversary CollectionCastlevania Advance CollectionCastlevania Dominus CollectionContra Anniversary CollectionSi vous les aviez raté chez Limitedrungames, c'est le bon moment pour mettre la main sur une édition physique. Il y aura une édition simple et une collector.