Nouveau Duel de la semaine, 2 géants de Fromsoftware vont s'affronter durant quelques jours ! Qui en sortira vainqueur ? C'est à vous de décider !- Soit l'un ou l'autre, pas les 2 et éviter de commenter si vous savez pas lequel choisir.- Rappel + maj et résultat d'ici quelques jours (à voir en fonction des votes)- Évitez de trop débattre dans les commentaires, vous aurez tout loisir de le faire lors du résultat.- Aucun troll merci, je supprimerai au cas où

Who likes this ?

posted the 02/25/2025 at 08:46 AM by mrpopulus