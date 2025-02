C'était un peu la crainte de cette semaine, vu qu'a l'annonce des précommandes aucune mention d'édition physique n'avait été faite sur le PSBlog, mais Lost Soul Aside sortira bien en version physique le 30 Mai prochain.Néanmoins contrairement a Stellar Blade (et Rise of the Ronin), Sony semble avoir décidé de faire des économies puisque Lost Soul Aside ne proposera pas de doublage français, seulement anglais/japonais/chinois.