Je sais que l'actualité est sous la bannière Xbox (et il y a de quoi), maisvient tout juste de confirmer sans détour sur les réseaux sociaux que le prochain remake de la licenceserait le fameux(cette fois, c’est une confirmation de sa part et sans détour).Le jeu servira de passerelle pour la nouvelle sériequi mettra en avant la fille de James Marcus (un des fondateurs d'Umbrella) et également pour le filmqui s'inspirera des événements deen incorporant la présence d'Ada Wong aux événements.Toujours rien d'officiel et donc comme tout leak, c'est à prendre avec des pincettes, mais tout cela accentue les rumeurs déjà prononcées avant lui, dont une exclusivité avec Nintendo pour promouvoiret ramener le genre survival-horror sur la console de Big N.Si c'est le cas, on pense plus à une exclusivité temporaire, mais quoi qu'il en soit, ça chauffe énormément sur ce volet de la saga.Une annonce est fortement à prévoir cette année, à moins que l'annonce dene lui emboîte le pas.