Bon on l'a déjà dit (et remarqué) mais ce graph fourni par Oscar Lemaire montre bien à quel point le Japon est un monde à part pour la Xbox Series : moins bonne que l'anomalie 360 (mais qui avait des exclus japs, elle), elle fait forcément mieux que la première et sa durée de vie misérable, mais c'est voyez surtout le comparo avec la catastrophe totale Xbox One... alors qu'en occident, soit la Xbox Series fait à peine mieux, voire juste autant.En revanche, l'info qui pique (et qui encore une fois atteste de la mauvaise situation actuelle) : selon les données de Oscar Lemaire, la Xbox Series a fait une meilleure année au Japon... qu'en France (donc moins de 120.000 unités chez nous sur 1 an).