Après les saccages sur Resident Evil, Monster Hunter, Les Trois Mousquetaires, and co. Milla Jovovich & Paul W.S. Anderson seront de retour dans "In the Lost Lands".Au programme, du western façon post-apo avec Dave Bautista qui fera un duo improbable avec une ancienne sorcière incarnée par (l'invincible) Milla Jovovich.Le bordel sera disponible en février 2025 au cinéma.