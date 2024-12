Selon extas1s, dont la fiabilité est aléatoire sauf pour le Game Pass où il est toujours tombé juste.Donc :- 1 autre Call of en mars (il ne sait pas encore lequel)- COD World at War en mai (en même temps que Singularity)On peut dire que Xbox prend tout son temps

posted the 12/24/2024 at 08:38 AM by shanks