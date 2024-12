Jeux Video

Selon extas1s, donc pincettes mais de l'ordre du plausible vu que l'existence du projet avait été leak lors de la fuite de documents durant l'affaire ABK :



- Xbox devrait tenir son premier event de l'année dès janvier

- The Elder Scrolls IV : Oblivion REMAKE en 2025

- Doom : The Dark Ages sortira en mai 2025





N'empêche hein, le RPG occidental en 2025, on va bien manger :



- Avowed

- Kingdom Come Deliverance II

- The Outer Worlds 2

- Gothic Remake

- Clair Obscur

- Fable

- TESIV Remake