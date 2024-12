Je suis absolument obsédé par le lore, qu'il s'agisse deou de nombreux autres mondes fictifs. J'adore le lore et je le respecte toujours, même s'il y a des éléments avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord.Né en Pologne, j'ai été captivé par, ou, ou mêmecomme on l'appelait en dehors de la Pologne, depuis le début des années 90 quand mon père m'a acheté le premier livre deAvec tout le buzz autour de Ciri qui pourrait potentiellement devenir une Witcher à part entière dans, c'est un sujet qui m'a forcement vraiment fait réfléchir. Honnêtement, cela semble être tellement décalé par rapport à ce que nous savons d'elle à travers les livres et les jeux. Alors, analysons cela et voyons pourquoi cela pourrait non seulement être un coup dur pour le lore, mais aussi desservir le personnage de Ciri.Tout d'abord, parlons de l'héritage de Ciri, car c'est le cœur de qui elle est. Elle est la descendante directe de, une sorcière elfe des Aen Elle, ce qui lui confère le. Ce n'est pas seulement un trait génétique intéressant ; c'est ce qui fait d'elle l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers de The Witcher.Elle n'est pas une simple mage ordinaire ; Ciri est une, ce qui signifie qu'elle a une affinité naturelle pour la magie qui va bien au-delà des simples signes utilisés par les Witchers. Elle peut manipuler l'espace et le temps, faisant d'elle un plot-device vivant et parlant pour certains des moments les plus épiques de la saga !Mais il y a plus chez elle que de la simple magie. Le sang royal de Ciri la relie à plusieurs trônes. Elle est la petite-fille de la reine, ce qui fait d'elle la dernière héritière survivante du trône de Cintra. Et puis il y a son père,, qui devient plus tard l'Empereur Emhyr var Emreis de Nilfgaard. Cela signifie qu'elle est l'héritière légitime de l'un des plus grands et puissants empires du Continent.À travers la lignée de sa mèreet diverses alliances politiques, Ciri a aussi des droits sur des territoires comme Brugge, Sodden, et même quelques régions plus petites mais significatives comme Attre et Abb Yarra. Elle n'est pas juste une reine potentielle ;Son destin semble être plus lié au leadership, à l'unification des royaumes, ou même à la modification du cours de l'histoire, plutôt qu'à être simplement une autre épée dans la nuit.Maintenant, plongeons dans les raisons pour lesquelles l'Épreuve des herbes, le processus qui transforme quelqu'un en Witcher, est si crucial et pourquoi il serait impossible pour Ciri de la subir.Cette épreuve implique des mutations exceptionnellement mortelles, en particulier pour les femmes et les adultes. La raison pour laquelle on choisit des jeunes garçons, c'est que leurs corps sont encore en développement, ce qui rend possible l'adaptation aux changements drastiques apportés par les mutations. Le lore est clair : aucune femme n'a jamais survécu à l'Épreuve des herbes. Ce n'est pas juste un trou dans la documentation ; c'est un aspect fondamental de l'univers de The Witcher.Le processus est conçu pour le profil physiologique des jeunes hommes, dont les corps peuvent s'adapter aux mutations de manière que les adultes et les femmes ne peuvent tout simplement pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de Witchers femmes dans les livres ou les jeux.Il y a même un moment poignant dansoù Geralt aborde cela directement.Voici la citation originale en polonais suivie de sa traduction :Traduction :Cet échange souligne l'absurdité et le danger de considérer même de soumettre Ciri à l'épreuve des herbes.Il ne s'agit pas seulement de capacités physiques, mais aussi de respect du destin et de la nature de l'individu.Maintenant, examinons son entraînement de Witcher, ou plutôt, son absence d'entraînement. L'entraînement traditionnel des Witchers est une épreuve de 13 ans, commençant par l'Épreuve des herbes mortelle vers l'âge de sept ans. Mais Ciri ? Elle n'a passé que peu de temps à Kaer Morhen, entre six et douze mois.La puberté a frappé, et elle est partie chez Yennefer pour apprendre les arts plus raffinés de la magie, sans jamais revenir pour cette transformation physique et magique intense. Bien sûr, elle a acquis quelques compétences en combat, appris à survivre dans la nature, et retenu les bases des signes des Witchers, mais il y a une énorme différence entre cela et devenir un véritable Witcher. L'Épreuve des herbes l'aurait tuée, tout comme elle aurait tué n'importe quelle femme dans le lore, sans parler du fait que les mutations perturberaient ses capacités magiques.En parlant de sa magie, c'est une autre raison pour laquelle faire de Ciri une Witcher semble déplacé. Les mutations qui transforment quelqu'un en Witcher sont connues pour limiter les capacités magiques à l'utilisation des signes. Mais la magie de Ciri est sauvage, indomptée et unique en raison de son Sang Ancien. La transformer en Witcher éliminerait cette essence, la réduisant à une ombre de son potentiel. Ce serait comme prendre une Ferrari et ne lui permettre de rouler qu'en première vitesse.L'histoire de Ciri a toujours été celle de sa transcendance des chemins traditionnels qui lui ont été tracés. Elle est l', un terme qui ne se limite pas à son lien avec Geralt par la Loi de la Surprise, mais qui désigne une vie destinée à être extraordinaire, bien au-delà de l'existence de celle d'un Witcher. Son voyage est une quête pour briser les cycles, forger de nouveaux chemins et peut-être même façonner l'avenir du Continent.Alors, quand j'entends des murmures sur le fait que Ciri devienne une Witcher dans le prochain jeu de CD Projekt, mon cœur se serre un peu. J'ai l'impression qu'ils risquent de simplifier son personnage complexe et riche au nom du gameplay ou d'une nouvelle direction narrative. Et bien que je sois pour la liberté créative, quand il s'agit de personnages aussi profonds que Ciri, c'est un équilibre délicat entre innovation et respect de l'intégrité du lore que nous avons appris à aimer.__________________________________Article desur X:J'avais envie de vous partager cet article que j'ai lu ce matin et que je trouve très juste vis à vis de la situation et des débats concernant l'idée de CD Projekt de transformer Ciri en Witcher.Le débat pro-woke/anti-woke sur le fait de la rendre plus "moche" n'est qu'un écran de fumé devant quelque chose qui est bien plus important à mes yeux et qui a fait de l'adaptation de The Witcher en jeux vidéo son succès : une adaptation qui respect profondément l’œuvre dont elle s'inspire.Comme démontré par l'article, d'un coup, comme avec beaucoup d'autres œuvres qui se sont effondrées ces dernières années, on s'éloigne énormément du matériel d'origine jusqu'à le contredire (bien sûr, il est évident qu'ils trouveront des pseudos justifications, hein) alors qu'il y avait pourtant encore des choses à adapter/respecter/explorer, pour à la place, partir sur quelque chose que nous avons pu voir à de nombreuses reprises ces derniers temps : le fameux passage de flambeau, qui est pourtant tellement contraire à la destinée d'un personnage comme celui de Ciri et de ce que souhaite Geralt pour cette dernière.Bien entendu, l'idée n'est pas de juger un jeu qui n'est pas encore sorti, mais de s’interroger sur ce qui est proposé plutôt que de tout avaler juste parce que c'est un gros studio derrière et qu'ils font des belles cinématiques. Personnellement, quand je vois ce qui est proposé ici, je ne peux pas m'empêcher de penser au fait que les créateurs des anciens jeux Witcher ne sont plus chez CD Projekt, est-ce qu'il n'y aurait pas corrélation avec l'écart qui est fait vis à vis de lore ?Je ne peux pas le garantir, mais je trouve ça inquiétant pour l'avenir de cette série.